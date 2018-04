Převařit, upéct, oloupat. Jinak na dovolené radši nic nejezte

Střevní potíže patří mezi nejčastější problémy, které cestovatele za hranicemi potkají. Doporučení Světové zdravotnické organizace je přitom jasné: Převař to, upeč to, oloupej to - nebo to nech být. Neupravené potraviny jsou totiž nebezpečné pro naše zdraví.

Změny snižují obranyschopnost organismu

Při cestách do cizích zemí je tělo vystaveno náhlým změnám, které snižují přirozenou obranyschopnost imunitního systému. Setkává se s neznámými mikroorganismy, se kterými se neumí vyrovnat.

Nebezpečí je navíc znásobeno tropickými teplotami nebo špatnými hygienickými podmínkami, které růst virů a bakterií ještě zvýší. A protože poznávání exotických kuchyní k dovolené prostě patří, musel podobné potíže řešit nejeden cestovatel.

Čeho se bát nemusíte Balená voda

Vždy pečlivě zkontrolujte uzávěr, zda není porušen; vodu z kohoutku neriskujte ani na čištění zubů. Ovoce, které lze oloupat

Banány a citrusy jsou na cestách nejbezpečnějším přísunem vitaminů. Čerstvé a tepelně upravené maso

Věřte jen kvalitnímu tepelně zpracovanému masu; krvavým steakům byste se měli vyhnout. Rýže, brambory

Sázka na tyto potraviny se vyplatí, vhodné ke konzumaci jsou všude na světě. Balené nanuky

Pokud nedokážete odolat ledové pochoutce, volte raději balenou variantu.

Příprava před cestou

Pokud si chcete ušetřit obhlížení místních toalet, můžete své tělo na změny začít připravovat několik týdnů před cestou.

Podle odborníků se vyplatí sáhnout po probioticích, což jsou živé doplňky stravy, jež pozitivně ovlivňují střevní rovnováhu. Tyto mléčné bakterie nalezneme například v kefírech a různých sýrech. Před cestou je ale lepší vyhledat silnější doplňky, dostanete tak do sebe miliardy "hodných" bakterií různých kmenů (například laktobacily v kapslích).

Účinnost probiotik je vyšší, když se kombinují s takzvanými prebiotiky. To jsou látky, které umožní probiotiku, aby se ve střevě udrželo, vytvoří mu vhodné podmínky pro růst a správnou aktivitu. A kde taková prebiotika hledat? Nejlépe působí kořeny čekanky, česnek, cibule, pórek, obiloviny i ovoce. Pomoci může i čistá vláknina. Podobné přípravky jsou však běžně dostupné i v lékárnách. Konzumace probiotik by měla začít nejpozději týden před vycestováním.

Kupujte balenou vodu

Ani preventivně podávaná probiotika nemusí být podle odborníků stoprocentní a lidem na cestách je doporučována opatrnost. Je pravda, že pouliční trhy jsou domorodou atmosférou doslova nabité, pokud však chcete po zbytek dovolené sníst něco jiného než suchary a nepít jen přeslazený čaj, raději se některým pochutinám vyhněte.

I přes přesvědčování hygieniků, že česká točená voda je ten nejlepší způsob, jak doplnit potřebnou dávku tekutiny, v zahraničí se takový komfort nedoporučuje. Nebalená voda i ledové kostky v nápojích nejsou to, čemu lze zrovna důvěřovat. Podobně nebezpečné jsou také mléčné koktejly, ovoce, které se nedá oloupat, či zmrzlina. Přísnější režim by si lidé měli připravit v rizikovějších zemích, jejichž hygienické normy nejsou na naší úrovni. Zde si dávejte pozor i při čištění zubů a raději i při něm používejte balenou vodu.

Čemu se raději vyhněte Točená voda a ledové kostky

Vodu vždy převařte, nedůvěřujte ani kostkám ledu v nápojích, nikdy nevíte, z jaké vody byl led připraven. Točená zmrzlina

Pozor na pouliční prodej, taková zmrzlina mohla být již rozteklá a znovu zmrazená. Nepasterované mléko a mléčné výrobky

Mléko vždy převařte, mléčné koktejly si raději odpusťte. Syrová zelenina

Vyhněte se salátu, který mohl být oplachován kontaminovanou vodou. Ústřice a mušle

Některé ústřice se pěstují v místě, kde ústí kanalizace do moře. Celkově buďte opatrní při konzumaci plodů moře, často chybí dostatečná tepelná úprava, problematická je také přeprava v nedostatečně chlazených boxech.

Nezapomeňte na Endiaron

Pokud se nechcete při cestování ničím omezovat, buďte při balení svého zavazadla raději důslední. Zapomenout byste neměli na živočišné uhlí nebo iontové nápoje. Přibalte také léky, které dezinfikují střevo: Ercefuryl, Endiform či dobře známý Endiaron. Podle zkušeností cestovatelů ale například Endiaron na střevní problémy v Egyptě nezabírá. Osvědčil se spíše Ercefuryl, který působí dříve a je vhodný i pro děti starší než šest let.

Turisté mají také dobré zkušenosti s nákupem léků přímo v cizině: proti tamní nákaze působí mnohdy lépe. Pokud potíže přetrvávají, nečekejte s návštěvou lékaře domů.

Místním lákadlům se po odeznění potíží ještě několik dní vyhýbejte. Spolehnout se můžete na rýži, brambory či starší pečivo. Opakuje-li se průjem i po návratu domů, měli byste rovnou navštívit infekční oddělení nejbližší nemocnice.

"Může jít o závažný stav, kdy člověk přijede ze země, kde by třeba ani nepředpokládal nějakou závažnou nákazu. Například i z Řecka nebo z jižní Itálie si můžete přivézt břišní tyfus nebo parazitní nákazy," popisuje gastroenterolog Michal Kolář z pražské společnosti Euresis.

Upozorňuje také, že nejdůležitější je dodat tělu ztracené tekutiny. Iontové nápoje, pokud je nemáte na cestách, si můžete "podomácku" vyrobit. Například tak, že do litru převařené vody dáte jednu čajovou lžičku soli, prášku do pečiva, čtyři lžíce hroznového cukru a skleničku pomerančového džusu. Pokud nemáte cukr hroznový, sáhněte po obyčejném. V zahraničí se také vyvarujte kontaktu se zvířaty. Nepoužívejte na toaletách společné ručníky a raději se nekoupejte ve stojaté vodě.