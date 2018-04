Přestat kouřit člověk většinou nedokáže sám, říká lékařka

Aby člověk přestal kouřit, musí nejprve sám chtít, někoho k tomu nutit nemá význam, říkají lékaři.

"Kouření se dá odnaučit, ale kuřák by se měl léčit. Je to vlastně nemoc, závislost," říká MUDr. Eva Králíková, CSc. z Centra léčby závislosti na tabáku 1. LF UK.

Sbohem nikotinu

Posledním novým lékem ve farmakologické léčbě závislosti na kouření je Champix s účinnou látkou vareniclin.

"Vareniclin se místo nikotinu naváže na určitý typ receptoru, který je typický pro silně závislého kuřáka. Způsobí vylučování dopaminu a způsobuí tím pocit blaha stejně jako po cigaretě. Působí i jako antagonista, čili odpuzovač nikotinu. Kdyby si člověk, který užívá variniclin, zapálil cigaretu, neposkytne mu ten pocit blaha, protože receptory už jsou obsazené variniclinem a už není co podnítit," vysvětluje Eva Králíková.

U farmakologické léčby je však důležité brát léky delší dobu. Nejméně 3, optimálně 6 měsíců.

"Nejčastější příčinou relapsu je právě fakt, že dotyčný léky nebere dostatečně dlouho," dodává lékařka.

Cigareta = zabiják

Lidé prý často ani nevědí, co kouření přesně znamená. Nevědí, že vdechují přes 4,5 tisíce nebezpečných látek. "V cigaretách se nachází například kyanovodík, benzen, formaldehyd. V jedné cigaretě je 1017 volných radikálů," upozorňuje Eva Králíková.

V cigaretách je například i polonium. "Když někdo kouří 40 cigaret denně, má v sobě tolik radioaktivity z polonia, jako kdyby šel každý třetí den na rentgen plic," říká Králíková.

Součástí cigaret jsou také nitrozaminy, karcinogenní látky. Lidé kvůli nim omezují spotřebu uzenin. Při běžné spotřebě uzenin do sebe člověk dostane asi 0,17 mg nitrozaminu, zatímco z cigaret se do těla dostane asi 16 mg, tedy nesrovnatelně více než z uzenin.

O tom všem nemají kuřáci většinou ani ponětí. Na krabičkách se píše "jen" o nikotinu a dehtu. Navíc je tam napsáno vždy jen jedno číslo.

V Kanadě už ale začali na krabičky cigaret vypisovat kromě nikotinu a dehtu i další nebezpečné látky a uvádí k nim také určité rozmezí.

"Dnes víme, že množství látek, které se vstřebají z cigarety do těla, nesouvisí s tím, co je na krabičce napsáno. To je měřené v laboratorních podmínkách. Když kouříte jinak, než ten stroj, který provádí měření, vdechujete něco jiného," říká doktorka Králíková.

"Nikoli výrobek, ale sám spotřebitel způsobem kouření určuje, co a kolik se toho vstřebá. Je například rozdíl mezi šlukem, který trvá vteřinu a šlukem který trvá vteřiny dvě nebo tři. Pak probíhá proces kouření za jiných teplot, podmínek, vznikají a vstřebávají se jiné látky," dodává.

Naše zdraví a kouření Jaký má kouření vliv na naše tělo Kouření má negativní vliv nejen na plíce, ale na celé tělo. Způsobuje plicní rozedmu, infarkt, onemocnění cév, mozkovou mrtvici, žaludeční vředy, cukrovku, osteoporózu, neplodnost, degeneraci makuly (tedy sítnice), rakovinu plic, hrtanu, jícnu, ledvin, močového měchýře a dalších orgánů. "Rakovina plic zdaleka není nejčastější příčinou smrti v důsledku kouření. I když je 90 % rakoviny plic způsobeno kouřením, většina kuřáků ji nedostane. Více kuřáků zemře spíše na poškození cév než na rakovinu plic," říká Eva Králíková.

Závislost jako na heroinu

Závislost na tabáku se skládá ze dvou faktorů. Jedním je závislost psychická a druhým závislost fyzická.

Psychická závislost je v podstatě řada podnětů, které v člověku vyvolávají touhu kouřit a aktivity, se kterými má člověk kouření spojené.

"Může to být třeba cigareta u kávy, cigareta při venčení psa, cigareta po jídle, po sexu a podobně," vysvětluje doktorka Králíková.

Je tedy potřeba typické aktivity spojené s kouřením odstranit, nebo alespoň nějak změnit, upravit.

Fyzická závislost způsobuje nikotin. V mozku kuřáka pak vznikají podobné chemické reakce jako u závislostí na jiných návykových látkách.

Dlouholetý kuřák dvaceti až třiceti cigaret denně má za sebou stovky tisíc cigaret. Jedna cigareta znamená asi 10 šluků, tedy asi milion sedm set tisíc dávek drogy.

"Nikotin je tak moc návykový právě proto, že se tak snadno dávkuje. Když si ho aplikujete do žíly, do mozku se nedostane tak rychle, jako když ho vdechnete. Proto je nikotin návykovější i více než například heroin," dodává Králíková.

Pokud se člověk závislý na nikotinu pokusí přestat kouřit, objeví se u něj abstinenční příznaky jako silná nutkavá touha po cigaretě, deprese, špatná nálada, nespavost, podrážděnost, frustrace, zlost, úzkost, neschopnost soustředění nebo zvýšená chuť k jídlu.

Zbavit se kouření je náročný proces

Přestat kouřit člověk s velkou pravděpodobností nezvládne sám. "Když někdo přestane jen tak, sám, má úspěch kolem dvou, maximálně pěti procent. Tedy skoro vůbec a 98 procent lidí se ke kouření vrátí," upozorňuje Králíková.

Léčba by měla kombinovat léky a psychologickou pomoc. Tu poskytují právě nejrůznější poradny a centra pro odvykání kouření. Jejich seznam naleznete například ZDE.

Dnes jsou k dispozici tři druhy léků. Jedním z nich je nikotin v různých formách (náplasti, pastilky, žvýkačky, inhalátor, podjazyková tableta), dalším Ziban s účinnou látkou bupropionem.

"Původně je to antidepresivum, které působí to, že člověku přestane cigareta "chutnat". Zároveň je vhodný pro pacienty, kteří k depresi tíhnou, protože deprese je abstinenční příznak při odvykání kouření," vysvětluje Králíková.