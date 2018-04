Přestanu kouřit a pít, zhubnu!

Dáváte si novoroční předsevzetí? Proč ne, zkuste však jen taková, která skutečně můžete splnit.

Pak ovšem vytrvejte déle než jen do poloviny ledna. Na druhou stranu nemá smysl se hroutit, pokud původní, příliš idealistické představy nevyjdou.

"Mnoho lidí bere svá předsevzetí jako zavazující. Například zhubnout o deset kilogramů, naučit se cizí jazyk, nehádat se s mužem, udělat si pořádek ve věcech," vyjmenovává pražský psycholog Vladimír Pohl.

Podle něj je přitom daleko lepší chápat předsevzetí jako výzvu k tomu, abychom něco změnili. "Nemá smysl si nějaká předsevzetí dávat, když nás mají strašit, a tím vlastně od činů odrazovat," uvažuje Pohl.

Velké cíle raději s odborníky

Nejhorší jsou nerealistická předsevzetí. Taková, pro jejichž splnění člověk nemá podmínky nebo předem tuší, že to stejně nedokáže. "Nehádat se s mužem je sice hezké předsevzetí, stejně jako zhubnutí, ale nemá-li to být jen zbožné přání, bude dobré se třeba o hádání poradit s odborníkem," doporučuje psycholog.

Totéž platí ostatně i pro zmíněné hubnutí - aby se povedlo, vyžaduje často změnit od základů způsob života a stravování, a vyžaduje proto rady třeba od dietologa. "Jde o to, užít si a potěšit se na cestě za předsevzetím, nemít je jako němou výčitku. Předsevzetí berte vždy jako nezávaznou výzvu, jako inspiraci k tomu co byste mohli zkusit, nikoli za každou cenu zvládnout," doplňuje svůj pohled na předsevzetí pražský psycholog.

Jinými slovy: lepší je stanovovat si tvrdá pravidla a naladit se na očekávané změny, jinak se budete cítit příliš svázaní. Jak říká Pohl: "Kolumbus zkusil plout do Indie, kdyby trval na svém cíli, neobjevil by Ameriku. Staňte se objeviteli sebe sama, věřte mi nebo ne, ale stále je co objevovat."

Není proto nutné plánovat, že zhubnete do léta pětadvacet kilo, pro začátek stačí pět. Podobně není nejlepším nápadem slíbit si, že už za půl roku budete plynně hovořit cizím jazykem nebo že od nynějška budete zničehonic chodit třikrát týdně do posilovny.

"Když se naučíte jen trochu cizí jazyk, když hádání jen omezíte, když zhubnete jen o pět kilo, bude dobře. Každé jen je vlastně začátkem na nové cestě k vrcholu," uzavírá svou úvahu psycholog.