Přes 90 procent lidí je bisexuálních

Ovšem americký profesor psychologie Robert Epstein je přesvědčen, že striktní heterosexuálové a homosexuálové téměř neexistují. Devět z deseti lidí je bisexuálních. Každý má však míru bisexuality postavenou jinak. Epstein je přesvědčen, že pojmy homosexualita a heterosexualita jsou dnes přežitky.

Nenormální homosexuálové?

Zvláště nábožensky ovlivněná společnost má tendenci označovat homosexualitu za nenormální. Bohužel pro ně, zrovna tento argument je naprosto mylný. Pokud se podíváme v přírodě, homosexualita kvete v celé živočišné říši kolem nás. U stovek druhů savců, ptáků, ryb, hmyzu, plazů, hadů, želv a žab byla homosexualita popsána. Homosexualita jako nepřirozený fenomén je tedy z vědeckého hlediska široce odmítána. U některých druhů je navíc takové chování naprosto běžné a zvyšuje úspěch rozmnožování kolonie či celé populace.

Robert Epstein věří, že různost sexuální orientace by mohla být u člověka geneticky normální (ve vědeckém smyslu slova normální). Lidské bytosti mohou být geneticky postaveny ve dvou směrech: docela striktně, jako u barvy očí, nebo mohou spadat do určitého kontinua či rozmezí hodnot, jako je to u výšky. Tímto fenoménem se profesor Epstein zabývá řadu let a své studie předkládá na řadě světových sympozií.

Jeho nový výzkum otřásá běžným konceptem, že každý je striktně buď homosexuál, nebo heterosexuál. On to považuje za matoucí. Svou teorii potvrdil na studii 18 tisíc dobrovolníků, kteří vyplňovali složitý dotazník.

Deset procent heterosexuálů

„Sexuální orientace ve skutečnosti leží na velmi měkkém kontinuu a způsob, jakým lidé vyjadřují svou orientaci, často jen velmi slabě odráží jejich skutečné sexuální chování a fantazie. Někdo se může nazývat homosexuálem, ale chová se heterosexuálně. Platí to i naopak,“ zveřejnil Epstein v článku ke své studii v odborném časopise Scientific American. V listopadu své závěry bude prezentovat na sympoziu Společnosti pro vědecký výzkum sexuality.

Lidská sexualita je kontinuum, rozkládá se na jakési pomyslné úsečce, kde na jednom konci je homosexualita a na druhém heterosexualita. Každý člověk se nachází někde na této přímce. Třeba i uprostřed, pak je čistě bisexuálním. Epstein potvrdil tuto teorii v USA i dvanáctce dalších zemí světa.

Čistě heterosexuálních či homosexuálních je méně než 10 procent lidí, stejně vzácní jsou čistě bisexuální lidé ležící někde uprostřed kontinua. K homosexualitě potom více tíhnou ženy.

„Moje studie naznačuje, že charakterizování sexuální orientace správě vyžaduje dvě hodnoty: míněnou sexuální orientaci (kde v kontinuu leží daná osoba) a rozpětí sexuální orientace (jak moc flexibilní či vybíravá osoba je při vyjadřování této orientace, která také sama o sobě tvoří kontinuum),“ uvedl Epstein ve svém závěru.