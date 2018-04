Přeočkování proti tuberkulóze: zachovat, nebo zrušit?

Po vpíchnutí injekce zůstává dětem na rameni obvykle malá zánětlivá reakce, výjimečně může vzniknout několik týdnů trvající mokvající bolák. Podle Vítězslava Kolka, místopředsedy České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) a proděkana olomoucké lékařské fakulty, přitom studie neprokázaly, že by člověk po přeočkování byl proti tuberkulóze více chráněn. Předseda společnosti Stanislav Kos to označil za Kolkův osobní názor. Výbor společnosti opakovaně rozhodl, že přeočkování by mělo zůstat zachováno.

Sporné přeočkování

V Česku se proti tuberkulóze očkuje krátce po narození. V 11 letech pak část dětí musí na přeočkování. Zdravotníci školákům udělají takzvaný tuberkulinový test, a když se neobjeví dostatečná reakce, dostanou děti další dávku vakcíny.

Právě v tuberkulinovém testu je ale podle Kolka další potíž. Zahraniční studie prý neprokázaly, že by test byl indikátorem obranyschopnosti těla proti nemoci. Své argumenty podrobně popisuje v článku otištěném v časopisu Medical Tribune. Zmiňuje také, že Česko zůstává jednou z mála zemí ve střední a západní Evropě, kde zdravotníci přeočkování proti tuberkulóze dělají. Kromě Česka to podle údajů z roku 2005 byly v regionu už jen Slovensko a Bulharsko.

Předseda ČPFS Kos však Kolkovy závěry odmítá s tím, že "přesně srovnatelné studie nejsou". Přeočkování nepraktikují například v sousedním Německu a tam je tuberkulóza u desetiletých až dvacetiletých četnější než u nás, řekl. Dodal, že o Kolkově návrhu hlasovali členové výboru odborné společnosti, olomoucký odborník ale většinu nepřesvědčil.

Nemocní cizinci

Počet nemocných tuberkulózou se v ČR od roku 1998 trvale snižuje. Loni bylo hlášeno asi 900 případů onemocnění, zhruba o 100 méně než předloni.

Odborníci se však shodují, že rizikem mohou být cizinci, kteří se do ČR stále častěji stěhují a jejichž zdravotní stav nikdo nezná. Podíl cizinců na nemocnosti TBC činí u nás 13 procent a stoupá.

"Pokud bychom postupovali podobně jako jiné země kolem nás, které revakcinaci zrušily, musíme zodpovědně zabezpečit toto vzrůstající riziko," uvedl Kolek. Pomohly by prý například kontroly rizikových skupin.

I předseda Kos se domnívá, že podobný nástroj by byl potřeba. Vhodné by podle něj například bylo, aby cizinci, kteří žádají o dlouhodobý pobyt, museli projít lékařskou prohlídkou. Nebo doložit, že byli očkováni a mají rentgenový snímek plic z nedávné doby prokazující, že jsou zdraví. Odborná společnost o vhodné variantě jedná s ministerstvem zdravotnictví. Kdyby podobná opatření začala platit, dalo by se podle Kose uvažovat o zrušení přeočkování.

V Evropě bylo v roce 2005 zaznamenáno 445 000 případů TBC a 66 000 lidí na ni zemřelo. Téměř tři čtvrtiny nemocných připadají na Kazachstán, Rumunsko, Rusko, Turecko, Ukrajinu a Uzbekistán.