Mladá žena z Třebíče přeprala rakovinu díky Anně K. Cítí se silnější

Bylo za pět minut dvanáct, když Káťu Krotkou v roce 2010 oslovila informační kampaň zpěvačky Anny K o rakovině prsu. Silný příběh populární ženy ji přiměl k činu. Domácím samovyšetřením prsou problém neodhalila, přesto šla na ultrazvuk, který prokázal bulku.

V době chemoterapií se Káťa a Anna potkaly na třebíčském festivalu zámostí.

Následovala série vyšetření, tři týdny čekala na výsledek, ale nález byl bohužel pozitivní. Pak už události běžely po nepříjemných pěšinách: vyšetření, do toho Vánoce. Na operační stůl se dostala počátkem ledna.

"To už byly nádory dva a zasažené lymfatické uzliny. Rakovina postupovala rychle. Zpětně si říkám, že mohli být lékaři pohotovější," přemítá.

Celé měsíce, které trávila v nemocnici nebo doma v posteli, jí byl oporou rodinný ženský klan: máma, sestra Táňa i energická babička. Nad vodou ji držel i manžel Vladimír a především šestiletý syn Adam, k němuž se Káťa velmi upnula.

Přijít o vlasy mě nerozhodilo

Následnou a tolik obávanou chemoterapii snášela poměrně dobře. Nejhorší byly potíže s lymfatickými uzlinami, které jí doktoři z jednoho podpaží odstranili. Lymfa po operaci dlouho otékala, musela mít vývod, bylo to bolestivé a nepříjemné.

"Vlastně mě vůbec nerozhodilo, když jsem přišla o vlasy, nenosila jsem paruky ani se nemaskovala šátky," vzpomíná.

Po třech letech má za sebou nejen sérii operací a složitou léčbu. Především prošla obrovskou vnitřní proměnou. "Úplně jsem přehodnotila priority. Dřív pro mě byly důležité peníze, pěkné oblečení, práci jsem obětovala spoustu času. Dnes se nestresuju, žiju hlavně pro syna, našla jsem si klidnější zaměstnání na částečný úvazek," říká.

Byť s manželem splácejí hypotéku, nenechává se tím ničit.

Nejlepší zpráva tehdy přišla po květnových testech, kdy doktoři řekli, že rakovinu v jejím těle nenacházejí.

Anna K: Cítím povinnost pokračovat

MF DNES Kátin příběh už jednou zaznamenala. Bylo to před rokem v létě, v době, kdy se mladá Třebíčanka právě nadechovala do nového, lepšího života. Čekala ji tehdy už "jen" rekonstrukce prsou. Tu má v současnosti taky úspěšně za sebou.

Zpěvačka Anna K v těchto dnech rozjíždí druhou vlnu "mrazivé" informační kampaně o této zákeřné nemoci. Kátina příběhu si všimla na webových stránkách serveru iDNES.cz a do kampaně jej zařadila.

"Z vlastní zkušenosti vím, že mohu využít své známější jméno a motivovat tak další lidi. Dostalo se ke mně, že moje první kampaň zachránila několik životů. Cítím povinnost a poslání v mém snažení pokračovat," říká Anna K.

Zpěvačka zároveň upozorňuje, že se tím nepasuje do role doktora nebo Matky Terezy. "Žádná žena by neměla spoléhat na to, že zrovna ona neonemocní. Pokud však lékaři nemoc odhalí včas, mohou s ní velmi komfortně zatočit," vzkazuje všem.

Dodává, že je zásadní, aby ženy nečekaly, až je na vyšetření někdo pošle. "Zabere to pár minut a ta krátká chvíle, kterou si věnujete, vám může zachránit život," apeluje Anna K.

Káťa Krotká mluví úplně stejně a vyzývá ostatní ženy k činům. "Můžu říct jediné, mladé ženy by neměly otálet s preventivním vyšetřením. Já jsem nebyla v rizikové věkové skupině ani jsme v rodinné anamnéze neměli rakovinu prsu. A vidíte, onemocněla jsem agresivní formou. Naštěstí jsem ji zachytila včas," upozorňuje.

Přibývá mladých pacientek

Podle zástupců kampaně je alarmující nárůst počtu mladých pacientek, které tato nemoc postihla. Za posledních třicet let vzrostl v Česku výskyt rakoviny prsu u žen podle odborného serveru www.mamo.cz přibližně o 120 procent - nejvíc ze všech zhoubných nádorů.

"Většinou je to strach, který způsobí, že mnoho žen přichází k lékaři pozdě. V pokročilém stadiu nemoci je už léčba velmi obtížná," říká zakladatelka a primářka Mamma centra v Praze Miroslava Skovajsová.

Káťa Krotká chodí na pravidelná vyšetření. Čas nyní věnuje hlavně synovi, rodině, kamarádům.

Annu K letos ještě kromě práce na kampani čeká na podzim její první akustické turné po divadlech. Hostem dvou pražských koncertů bude zpěvák britské kapely Reef, Gary Stringer. Část z výtěžku turné půjde rovněž na kampaň.

"Za příběh Káti jsem neuvěřitelně šťastná. Právě pro tyto dobré konce se tolik věnuju své osobní kampani na prevenci. Je to pro mě obrovská satisfakce a vím, že mé snažení není zbytečné. Je to velmi povznášející pocit. Káti i nám všem ostatním ženám s podobnou zkušeností přeju jen a jen stálé a pevné zdraví a úsměv na tváři," dodala Anna K.