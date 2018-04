Premenstruační syndrom, pohroma pro ženy i muže

Drtivá většina ženské populace se potýkala a nebo stále potýká s premenstruačním syndromem (PMS). Několik dní před začátkem menstruace přichází deprese či pocit úzkosti. Výkyvy nálad i chutí, napětí v prsou, nervové vypětí, bolesti v podbřišku, migréna, přibírání na váze. Obtíží je bezpočet, stejně jako příčin premenstruačního syndromu.

Záhadný syndrom

Ačkoliv PMS trpí obrovské procento ženské populace, stále je zahalen rouškou tajemství. V první řadě se v mnoha případech bere jako nutné zlo, a tak o těchto obtížích informuje svého lékaře jen mizivé procento postižených. Problém spočívá také v tom, že syndrom má velké množství příčin i symptomů, zpravidla se u žen vyskytují jen některé z nich, ne všechny. PMS se proto nedá generalizovat, přístup musí být individuální.

Nejednoznačný postoj lékařů je reflektován i v odborných kruzích: "Nad premenstruačním syndromem bádalo už mnoho lékařů i léčitelů, přesto otazníků nad jeho příčinami příliš neubývá,“ konstatuje Dr. Caroline Shreeve ve své knize Obtížné dny.

Zcela jisté zůstává jen to, že ženy trpí psychickými i fyzickými obtížemi v druhé polovině menstruačního cyklu a také to, že společně s menstruací obtíže vymizí. To dokládá i David Peters v knize Dokonalé zdraví: "Vlastní příčiny tohoto syndromu nejsou známy, předpokládá se, že se jedná o kolísání hormonálních hladin v souvislosti s menstruačním cyklem.“

Muži trpí také

Angličtí odborníci sestavili žebříček nejčastějších obtíží spojených s PMS na základě vyplněných dotazníků čtenářek časopisu Fitness magazine. Nejvíce žen (74 %) pociťovalo podrážděnost. Další příčky obsadila náladovost (61 %), deprese (57 %), malátnost (49 %) či bolest hlavy (21 %). Většina symptomů spadá do kategorie psychických obtíží. Takto postižené ženy mohou snadno negativně působit na své okolí. Výsledky ankety se shodují se závěry dalších odborníků. Jeden z nich, Peter Moore, poukazuje na souvislost se zvýšenou kriminalitou recidivistů ženského pohlaví, obdobné je to i s týráním vlastních dětí.

Ačkoliv muže menstruace a s tím spojený PMS jistě nepotká, nepřímo jsou jím zasaženi také. Peter Moore poukazuje například na to, že zástupci silnějšího pohlaví, jejichž partnerky prodělávají PMS, chodí častěji pozdě do práce.



Pozdní příchody, stejně jako podrážděnost a náladovost partnerky ještě ale nemusejí být pro muže tím největším problémem. Ženy mohou i týden před začátkem menstruace pociťovat nechuť k sexu, kterou může způsobovat proslulá bolest hlavy.

Možnosti léčby

Pokud patříte mezi ty šťastnější trpící mírnými obtížemi, postačí vám změna životosprávy. Na místě je omezit se v kouření, v pití kávy i při solení jídel. Mezi příčiny špatné nálady patří i nízká hladina cukru. Během dne, raději než po čokoládě sáhněte po celozrnném chlebu, vločkách, bramborách a v neposlední řadě neopomínejte ovoce a zeleninu.



Oproti laskominám se tyto potraviny vyznačují obsahem tzv. nerafinovaných složitých sacharidů, které vám pomohou udržet si stabilní hladinu cukru v krvi. Pokud se ale sladkého potěšení vzdát nedokážete, dopřejte si med či ovocný sirup. Ulevit se vám může i díky konzumaci vitaminu B, hořčíku nebo pravidelnému cvičení, které vám zajistí endorfiny, tzv. hormony štěstí. Pro ty méně aktivní se nabízí aromaterapie.

Pokud jsou vaše obtíže intenzivního charakteru, je možné vyzkoušet nasazení antikoncepčních pilulek a nebo naopak jejich vysazení. Jestliže se budete chtít uchýlit k medikamentům, musíte počítat s tím, že může chvíli trvat, než některé opravdu pomohou. "Pokud jsou příznaky intenzivní, lze užívat některé léky. Proti depresím se užívá prosac, což je přípravek obsahující serotonin. Často se předepisuje hormonální léčení, to však nepomáhá vždy,“ konstatuje D. Peters.