Lítostivost, někdy i vztek. Nikdo mě nechápe, všichni mě využívají, jsem opravdu chudinka, mám děsnou akné, jsem tlustá, nic mi nesluší a ještě ke všemu mám chuť na čokoládu… Zkuste takové ženě říci, že za to může změna v hormonální hladině, pravděpodobně vám vysvětlí, že to není pravda. Ale obvykle je. A je lepší si to přiznat a rodinu varovat.

Odborníci říkají, že premenstruační syndrom trápí hodně žen, ale mluví se o něm velmi málo a už vůbec se s ním mnoho nedělá. Syndrom má dva typy příznaků.

Co trápí ženy před menstruací

První se týkají psychiky. Jde zejména o pocity deprese, úzkosti, změny nálad, podráždění a zlostnost. Ženy také pociťují pokles zájmu o běžné každodenní činnosti, únavu až letargii, mají zhoršenou koncentraci a také poruchy spánku. Přitom může jít jak o potíže s usínáním, tak i o nadměrnou spavost.

Druhým typem jsou tělesné potíže. Projevují se zejména napětím v prsou, otoky končetin, pocity nadýmání či bolestí břicha, bolestí hlavy či problémy s pletí. Hodně žen v tomto období pociťuje také změny chuti nebo mají potřebu se přejídat. Klasickým problémem je nadměrná konzumace čokolády.

Proč? Vysvětlení je docela složité. Všechny změny, které v těle v době před menstruací probíhají, přirozeně souvisejí s hladinou hormonů, tedy estrogenů, jež se mění v závislosti na menstruačním cyklu.

Estrogen někdy způsobuje nadměrné zadržování vody v těle, hormon progesteron naopak působí v tomto ohledu příznivě a stav usměrňuje. Ve chvíli, kdy je v těle víc estrogenu, dochází ke vzniku potíží a zhruba šest až osm dní před menstruací tělo zadržuje vodu.

Hormonální vlivy snižují produkci endorfinů, jež ovlivňují psychiku. A ženy si nedostatek doplňují z jídla.

Co všechno dokáže čokoláda

V tom pomůže právě čokoláda, která obsahuje fenyletylamin, jenž mírní pocity strachu, úzkosti, napětí a dokáže vzbudit silné pocity spokojenosti. Navíc zvyšuje hladinu serotoninu ovlivňujícího pocit pohody.

Může se stát, že premenstruační syndrom likviduje partnerské vztahy a také práci. V tom případě zvažte léky nebo volně prodejné preparáty. Lékaři sázejí na antikoncepci: ta zajistí stabilní hormonální hladinu po celý měsíc, užívá-li se bez přestávky.