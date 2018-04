Překvapte tou pravou Itálií

Focaccia s olivami, sušenými rajčaty a tymiánem

PRO 4 OSOBY (4 PLACKY)



Potřebujete:



1 kg hladké mouky

8 lžic panenského olivového oleje

60 g kvasnic

400-500 ml vlažné vody nebo mléka

špetka cukru

sůl

2 hrsti černých oliv, rozpůlených

pár snítek čerstvého tymiánu

50 g sušených rajčat, nakrájených na kousky

trochu oleje na potření plechu a zakápnutí placek





1. Z větší části vlažné vody nebo mléka, špetky cukru a rozdrobených kvasnic uděláme kvásek a necháme ho na teplém místě vzejít. Do proseté mouky vlijeme vykynuté droždí,

olej a sůl a podle potřeby dolijeme zbylé mléko. Na vále propracujeme hladké a pružné těsto, které se nelepí na ruce, a utvoříme z něj bochánek, který uhladíme mokrýma rukama, přendáme do mísy, přikryjeme vlhkou čistou utěrkou a necháme v teple kynout asi hodinu.



2. Jakmile těsto zdvojnásobí svůj objem, znovu ho rychle propracujeme, rozdělíme na 4 stejné díly, vytvarujeme vyšší placky a necháme ještě chvíli nakynout.



3. Do placek uděláme prstem několik důlků a zatlačíme do nich olivy, kousky sušených rajčat a malé snítky tymiánu. Placky přendáme na olejem potřený plech. Zakapeme je zbytkem oleje a pečeme v dobře předehřáté troubě při 200 stupních asi 20-25 minut dozlatova. Nejlépe chutnají ještě teplé, ihned po upečení.





3 X ITÁLIE

Extra panenský olivový olej lisovaný z,bio‘ oliv obsahuje přírodní antioxidanty a také látky, které tlumí bolest. Jeho jemnou chuť oceníte zejména ve studené kuchyni, používá se však také při přípravě ryb a bílého masa. Doporučená cena za 500 ml je 249,90 Kč.



Pro výrobu pesta Arisi je použita výhradně čerstvá bazalka, sýr Grana Padano, kešu oříšky, extra panenský olivový olej a 20% rajčat. Hodí se k těstovinám, ke gratinování nebo do marinády. Cena 42,90 Kč.



Kromě klasických olivových olejů můžete při přípravě italských jídel využít i novinku od značky Monini, která nabízí ochucené extra panenské oleje. Kromě pikantní varianty česnek a chilli je k dostání také s příchutí citronu nebo bazalky. Doporučená cena za 250 ml je 149,90 Kč.







Tiramisu

PRO 4 OSOBY



Potřebujete:





2 žloutky

2 lžíce cukru krupice

50 ml dezertního vína, nejlépe marsala

250 g mascarpone

250 ml smetany ke šlehání

200 g cukrářských piškotů

150 ml silné kávy

50 ml likéru amareto

4 lžičky kakaa holandského typu





1. Ve vodní lázni (nebo v míse, kterou postavíme nad hrnec s vroucí vodou) ušleháme žloutky s cukrem do husté pěny, přilijeme dezertní víno a prošleháme. Nádobu s pěnou odstavíme a necháme vystydnout.



2. Rozmícháme mascarpone a zlehka do něj vmícháme ušlehanou smetanu a vychladlou žloutkovou pěnu, až vznikne hladký krém.



3. Na dno sklenic rozložíme polovinu piškotů, které jsme předem namočili do silné kávy s likérem. Na piškoty naneseme polovinu krému a položíme na něj zbylé piškoty navlhčené zbylou kávou. Navrch uhladíme zbytek krému a dáme chladit do ledničky nejlépe přes noc, nejméně na 2 hodiny. Před podáváním tiramisu posypeme kakaem.







TIP

Mascarpone můžete nahradit jemným měkkým tučným tvarohem nebo žervé. Použít můžete samozřejmě také libovolný oblíbený likér a cukrářské piškoty nahradit dětskými nebo plátem piškotového korpusu.

Barevných pruhů ve sklenici docílíte namočením piškotů v každé vrstvě do jiného, barevně odlišného nápoje nebo poprášením kakaem.

Tiramisu se často připravuje ve větší formě nebo míse a vychladlé a ztuhlé se pak krájí na jednotlivé porce.





Zeleninová polévka minestrone



PRO 4 - 6 OSOB



Potřebujete:



50 g slaniny (prorostlé)

1 lžíce olivového oleje

1 cibule krájená na drobno

2 stroužky česneku nasekaného

2 brambory oloupané a nakrájené na kostičky

1 mrkev nakrájená na kostičky

2-3 řapíky celeru nakrájeného na kousky

2-3 větší rajčata spařená, oloupaná a nakrájená

150 g cuket, tykviček, paprik, pórku, fazolek

či jiné čerstvé sezonní zeleniny

1 l masového vývaru (může být i z kostky)

sůl a mletý pepř

snítky čerstvé šalvěje a rozmarýnu, posekané

150 g konzervovaných slitých fazolí

100-150 g krátkých těstovin

(nalámaných špaget, motýlků apod.)

svazek zelené petrželky

70 g parmezánu





1. Všechny druhy zeleniny omyjeme, popřípadě oloupeme a nakrájíme na kostičky nebo plátky. V hrnci osmahneme na oleji drobně nakrájenou slaninu, necháme na ní zesklovatět cibuli a česnek, přisypeme kostičky brambor a opečeme.



2. Přidáme všechnu pokrájenou zeleninu a necháme za občasného promíchání krátce osmahnout. Zalijeme vývarem, osolíme a ochutíme pepřem a bylinkami a vaříme, dokud zelenina není téměř měkká. Potom přidáme slité fazole a zvlášť v osolené vodě uvařené těstoviny al dente.



3. Polévku necháme přejít varem, stáhneme s ohně, případně dochutíme a podáváme posypanou usekanou čerstvou petrželkou a hoblinkami nebo strouhaným parmezánem.







TIP

Použijte jenom čerstvou zeleninu a uvařte ji pouze na skus - al dente. Fazole můžete použít jak suché, tak předvařené nebo sterilované. Suché nezapomeňte namočit nejméně 12 hodin předem, dobu varu můžete zkrátit vařením v tlakovém hrnci. V Itálii se tato polévka vaří na mnoho způsobů, někde do ní přidávají místo fazolí boby a také uvařenou rýži, ale všude ji připravují pořádně hustou.





Špagety se zelenými fazolkami, slaninou a rajčaty

PRO 4 OSOBY



Potřebujete:



400-500 g špaget

sůl

400 g zelených fazolek

2 lžíce olivového oleje

150 g slaniny nebo parmské šunky

2 stroužky drceného česneku

2 velká rajčata nakrájená na plátky

mletý pepř

hrst lístků čerstvé bazalky

50 g strouhaného parmezánu



1. Podle návodu na obalu uvaříme špagety al dente. Fazolky očistíme, zbavíme vláken, rozkrojíme na polovinu a v mírně osolené vodě je uvaříme do měkka, ale křupava. Stačí jen pár minut, samozřejmě podle stáří a kvality fazolek. Hotové fazolky potom slijeme.



2. Mezitím v hlubší pánvi nebo kastrolu rozehřejeme olej a opečeme na něm nakrájené plátky slaniny. Když je pěkně křupavá a opečená, přendáme ji stranou a na vypečeném tuku osmahneme česnek, přidáme plátky rajčat a osmahneme je krátce z obou stran, trvá to přibližně 5 minut. Stáhneme s ohně, podle chuti osolíme a přidáme uvařené fazolky.



3. Směs s fazolkami vmícháme do uvařených scezených těstovin, přidáme opečenou slaninu, ochutíme mletým pepřem a bazalkou a podáváme posypané strouhaným parmezánem.





Hořkosladký tip nejen pro řidiče



Osvěžující italský nealkoholický aperitiv Sanbittér obsahuje výtažky z citrusových plodů, koření a bylinky a je skvělý nejen pro naladění žaludku na italské hodování, ale v kombinaci s pomerančovým džusem také jako osvěžující long drink. Balení po 6 kusech koupíte za cca 100 Kč v Makro, Twin nebo u dovozce. www.classfood.cz





Zapečené lasagne se špenátem

PRO 4 OSOBY



Potřebujete:



300 g lasagní (asi 16 plátků)

2 lžíce olivového oleje

3-4 stroužky drceného česneku

1 cibule nakrájená najemno

250 ml smetany na šlehání

800 g špenátu (zmrazeného hrubě sekaného

nebo čerstvého)

špetka strouhaného muškátového oříšku

sůl a mletý pepř

1 lžička sušeného oregana

100 g hrubě strouhaného tvrdého sýra

(gouda, čedar, ementál)

100 g bílého jogurtu

50 g strouhaného parmezánu

30 g rozpuštěného másla

200 g mozzarelly nakrájené na plátky





1. Lasagne připravíme podle návodu na obalu. Na oleji zpěníme česnek a cibuli, zalijeme smetanou, uvedeme do varu a na mírném plameni vaříme, až smetana zhoustne.



2. Připravíme si špenát a vmícháme ho do smetany. Použijeme-li čerstvý špenát, nejdříve ho omyjeme a spaříme vařící vodou. Necháme okapat a nahrubo nasekáme. Mražený špenát nerozmrazujeme, ale rozpouštíme ve smetaně na sporáku. Podusíme, osolíme a okořeníme.



3. Nakonec vmícháme strouhaný sýr a jogurt a odstavíme. Zapékací misku vymažeme olejem. Na dno dáme vrstvu uvařených a scezených lasagní, překryjeme třetinou špenátové náplně, posypeme trochou strouhaného parmezánu a střídavě vrstvíme až do vyčerpání všech ingrediencí.



4. Poslední vrstvu budou tvořit lasagne, které pokapeme trochou rozpuštěného másla a poklademe plátky mozzarelly. Pečeme v předehřáté troubě při 180-200 stupních asi 30-40 minut, až se na povrchu udělá zlatá kůrčička. Po upečení krájíme na porce a podáváme.