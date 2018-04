Překvapte partnera. Na Valentýna z vás uděláme kočku

Ať už váš partner Valentýn slaví, nebo ho tenhle novodobý svátek nechává klidným, vy se můžete nechat hýčkat a nechat se s pomocí kadeřníka a vizážistky proměnit. A třeba tím svému partnerovi ukázat, že můžete být krásná a ještě krásnější.

Tentokrát však dáváme šanci těm z vás, které toužíte po blond barvě či melíru. Salón, s nímž jdeme do proměny, je totiž specialistou právě na "zlatovlásky". Brunetky, nekamenujte nás. Dostanete šanci příště, při další příležitosti.

Chcete-li se do proměny přihlásit, zašlete nám mailem na adresu ona@idnes.cz svou fotografii (formát jpg) minimálně o velikosti 300 kB a maximálně 1,5 MB, připište, kolik je vám let a telefonický kontakt na vás. Hlásit se můžete do úterý 9. 2. 2010 do 15:00.

Spolu s kadeřníkem poté vybereme výherkyni. Proměna se uskuteční ve čtvrtek 11. 2. 2010 od 13 hodin v pražském kadeřnictví Oskar.