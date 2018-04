Překvapivé zjištění: nešťastné ženy mají více sexu

Z postele mě nikdo nedostane



Slunce už dávno pluje po obloze, tramvaje vesele cinkají a lidé odhodlaně pospíchají do práce. Je tu nový den. Stačí jen vstát z postele a objevit, co pro vás dnešek přichystal. Vždyť život je tak krásný a čas plyne tak rychle…

Jenže vy, namísto toho, abyste vyběhla ven a radovala se z maličkostí, s výrazem masového vraha zkoušíte usmrtit neutichající budík. Po vyčerpání vaší soukromé zásoby sprostých slov a nadávek (kterou by se mohl chlubit jen skalní fotbalový fanda), s rozbitým budíkem v ruce visíte na okenní římse, protože jste přesvědčena, že závěsy jen velmi nedostatečně překáží v cestě slunečním paprskům.

Pak vyčerpaná padáte zpět do peřin, abyste pod polštářem našla mastnou krabici od pizzy a vytrhané listy z vašeho, teď už neoblíbeného, románu. Dnes mě nikdo z postele nedostane, pomyslíte si a odevzdaně podlehnete další vlně deprese. Netrapte se však unáhleně. Ona ví, proč vás drží v posteli.

Více sexu, více sebevědomí



Podle nedávné studie, která byla provedena v australském Melbourne, si depresivní ženy užívají postelový život mnohem více, než ty spokojené. A to samozřejmě v přítomnosti sexuálního partnera. Jak totiž uvádí konkrétní výsledky zmíněného výzkumu, nešťastné ženy vykazují až o třetinu více sexuální aktivity než jejich kolegyně, které nic netrápí.

Klinická psycholožka doktorka Sabura Allenová má pro toto odhalení jednoduché vysvětlení: "Když je žena v depresi, velmi snadno podlehne dojmu, že na ní nikomu nezáleží a že je, zejména ve vztahu, značně nedoceněna. Sexuální styk jí však tuto paranoiu pomáhá překonat. Při něm je depresivní stav nahrazen potěšením z blízkosti druhé osoby, jejíž pozornost ženě znovu navrací ztracenou sebedůvěru."

Depresí proti tabu



Zajímavé na tom je, že do této studie byly zahrnuty všechny ženy bez ohledu na to, jestli mají stálého partnera či nikoli. Nejen, že výstup australského výzkumu přisoudil nespokojeným ženám vyšší frekvenci sexuální aktivity, ale tyto nešťastnice mají k sexu údajně také mnohem otevřenější postoj. Ženy s depresí se prý nebrání úletům na jednu noc, vyhledávají různá erotická dobrodružství a jsou tolerantnější k nejrůznějším sexuálním praktikám.

Na splín platí splynutí



Své o tom ví i dvaatřicetiletá Sylvie: "Právě před rokem jsem trpěla mírnou depresí. Ani nevím, co konkrétně bylo důvodem. Zemřela mi milovaná babička, rozcházela jsem se s přítelem a do toho předvánoční melancholie. Namísto toho, abych si náladu zlepšovala panákem tequilly, zapletla jsem se se svým kolegou a pak ještě s jeho kamarádem. I když ty dny jsem prožívala stále v mrákotách, v noci ze mě deprese postupně padala spolu s kousky spodního prádla…"

Sex na předpis?



Může být sex novým lékem na naše deprese? Vědecký tým, který se citovaným výzkumem zabýval, se k takové hypotéze staví optimisticky. "I když přesně nedokážeme definovat, jakou roli hraje sex v procesu léčení této nemoci, jedno je jisté: milování je nástrojem nespokojené ženy, jak se přiblížit svému partnerovi a jak se cítit milována."

Ztratila jste chuť do života? Nechce se vám do práce? Není nic, na co byste se mohla těšit? Zařiďte, abyste se tentokrát netrápila zbytečně. Stačí postupovat podle obvyklých pravidel: utřete slzy do kapesníku, nekompromisně zatáhněte závěsy a skočte pod peřinu. Zbývá jen zajistit, aby tam na vás (a na vaši depresi) někdo čekal.