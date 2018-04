Překvapivá fakta o kostech: nadváha jim pomáhá

Vaše kosti jsou živé

Mohou působit jako skála, ale kosti jsou ve skutečnosti živou tkání, která se neustále sama remodeluje. Proces přestavby, který spočívá v odbourávání a novotvorbě kosti, se nazývá kostní metabolismus. O remodelaci kostí se starají zejména dva typy buněk - osteoblasty a osteoklasty.

Zjednodušeně: osteoklasty kost odbourávají a osteoblasty ji zase tvoří. V dětství a dospívání převládá novotvorba nad odbouráváním a později, zhruba po třicátém roce věku se situace obrací a převládá odbourávání nad novotvorbou. Proto se kosti po zlomenině rychleji regenerují v mládí, v pozdějším věku už mohou nastat komplikace a doba hojení je pomalejší.

Hodnoty kostní hmoty jsou však ovlivněny i dalšími faktory, jsou to špatné stravovací návyky, nízká fyzická aktivita, kouření, pití alkoholu a hormonální situace. Špatně fungující a nevyvážená kostní přestavba může vést k mnoha zdravotním problémům, jako je třeba osteoporóza.

Šetřete si na horší časy

Sportování, posilování, běhání nebo téměř každá fyzická činnost, která rozpohybuje vaše svaly, pomáhá kostem uvolnit více minerálů a tím je posiluje a zahušťuje. Jelikož hustota kostí je na vrcholu okolo třicátého roku života a poté začíná klesat, čím více hmoty si vystavíte v mládí, tím více budete mít později v životě na útratu.

Podle doktorky Felicie Cosmanové, ředitelky z National Osteoporosis Foundation, je velmi důležité vystavět si silné kosti předtím, než začne odbourávání převládat nad novotvorbou.

Ženy bez menstruace mohou mít problém

Alespoň tedy, co se týče kostí. Mladým ženám, které přestanou pravidelně menstruovat, hrozí prudký pokles hormonů, který imituje přechod. Řídnutím kostí a osteoporózou jsou postiženy především ženy nad padesát let, kterým chybí estrogeny a podobný stav nastane i u mladých žen, které z nějakého důvodu - často kvůli anorexii - přestanou menstruovat.

"Pokud žena nemenstruuje nebo menstruuje málo, je to jako procházet menopauzou ve dvaceti nebo ve třiceti místo v padesáti. A s tím spojený pokles estrogenu způsobuje zrychlení procesu remodelace kostí a nerovnováhu," říká doktorka Cosmanová a dodává, že množství, které se při poklesu estrogenu odbourá, převyšuje množství, které se obnoví.

Kosti fungují jako zásobárna minerálů

Pokud potřebujete extra vápník (třeba kvůli kojení), tělo ho uvolní z kostí v procesu, který prospěje dítěti a neublíží matce (kostra dospělého člověka ukrývá asi 1000 gramů vápníků). Jediným problémem je, že toxické látky, jako olovo nebo rtuť, se někdy mohou také usadit v kostní zásobárně.

"Kost je hlavní zásobárnou nejen vápníku a fosfátů, ale uskladňuje po dlouhou dobu i další látky, jako jsou těžké kovy v nízkých hodnotách," vysvětluje doktorka Cosmanová.

"Nicméně je velmi nepravděpodobné, že by to, co naše kosti uskladňují, ať už špatné nebo dobré, někdy vyšlo ven ve velkém množství a způsobilo zdravotní problémy," dodává.

Kostem škodí alkohol

Příliš mnoho alkoholu může poškodit nejen vaše játra, mozek a další části těla, ale také ublížit vašim kostem. Pijáci mají totiž sklon k řídnutí kostí a k onemocnění, které se nazývá osteopenie.

Toto onemocnění kostí je označováno za předstupeň osteoporózy. Podle Světové zdravotnické organizace je za osteopenii považován pokles kostní hustoty o 10 až 25 %, pokles o 25 % a více je již považován za osteoporózu.

Kila navíc mohou kostem pomáhat

I když to může znít nepravděpodobně, mírná nadváha, která je špatná pro celkové zdraví v mnoha jiných směrech, může kosti ve skutečnosti posilovat. Výzkumy zabývající se tímto tématem se však ve svých výsledcích často odlišují.

Vědci, kteří podporují tuto teorii, to vysvětlují tím, že stejně jako cvičení a pohybování svalů může pomáhat k silnějším kostem, mohou kosti reagovat na nadváhu uvolněním většího množství kostních minerálů, aby nadměrnou váhu podpořily. Záleží však na tom, kde se vám tuk ukládá, pokud totiž přiberete na břiše, naopak podpoříte riziko řídnutí kostí.

Břišní tuk kostem škodí

Není tuk jako tuk a břišní pneumatika může vašim kostem ublížit více než tuk na stehnech. Výzkumy totiž ukazují, že ženám před přechodem, které mají hodně tuku kolem břicha, hrozí zvýšené riziko osteoporózy. Podle odborníků je totiž břišní tuk odlišný od tuku na vašich stehnech nebo pozadí.

"Břišní tuk je opravdu špatný tuk a je velmi metabolicky aktivní," říká doktorka Felicie Cosmanová, ředitelka z National Osteoporosis Foundation. Vysvětluje to tím, že břišní tuk produkuje všechny typy hormonů, které zvyšují záněty v těle a jako výsledek zánětu hrozí zvýšené řídnutí kostí.

Špatné kosti odhalí i váš zubař

Řídnutí kostí může zaútočit kdekoli v těle a samozřejmě ani vaše čelist není imunní. Pokud se vaše čelistní kost zhoršuje nebo řídne, může to vyústit ve ztrátu zubů, ustupující dásně nebo i zubní protézu.

Podle National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases zubaři mohou osteoporózu odhalit běžným rentgenem a vysledováním ostatních zdravotních problémů, které jsou s osteoporózou spojeny.

Opatrně s vápníkovými doplňky

Podle doktorky Cosmanové je mnohem lepší přijímat vápník v běžné stravě než v podobě doplňků.

Vitaminové pilulky byly totiž v některých výzkumech spojeny s ledvinovými kameny a další studie ukazují, že u starších osob, které užívají vápník, je riziko infarktu vyšší než u osob, které ho neužívají.

Zlomenina kyčle je častější než rakovina

Ačkoli rakovina prsu a jiné druhy rakoviny jsou pro většinu žen strašákem číslo jedna, zlomeniny spojené s osteoporózou jsou u žen častější než riziko rakoviny prsu, vaječníků a dělohy dohromady.

Zlomená kyčel, která nejčastěji hrozí lidem starším 65 let, přitom může změnit nebo i ohrozit život a může vyžadovat operaci a dlouhou pooperační dobu. Někteří pacienti se dokonce nikdy úplně ze zlomeniny kyčle nevyléčí a chodí o berlích, pomocí chodítka nebo skončí na vozíku.

Zlomeniny neposilují kosti

Známé rčení: "co tě nezabije, to tě posílí" neplatí u zlomených kostí. "Když si zlomíte kost, nebude silnější než před nehodou," říká doktorka Cosmanová, ale zároveň uklidňuje, že to neznamená, že zlomené zápěstí nebude po uzdravení v pořádku.

Podle Cosmanové dokonce i u osteoporózových zlomenin může být kost po vyléčení stejně silná jako před zlomeninou.

Etnická příslušnost ovlivňuje sílu kostí

Ačkoli se osteoporóza nevyhýbá žádnému etniku, vyšší riziko hrozí bělochům a asiatům, zatímco u černochů a hispánců je riziko řídnutí kostí obecně nižší.