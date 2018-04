Překladový slovník dětského pláče

Předpokládali jste, že vaše dítě bude plakat maximálně několik týdnů, poté prospí celou noc, většinu času si bude spokojeně brouka a brečet začne pouze v případě, že bude mít hlad. Realita je však poněkud jiná. Vaše dítě je nejčilejší ve dvě hodiny v noci, poté co jste ho nakojila, a rádo by si hrálo. Zbytek dne a noci provříská a vám je záhadou, jak tak malý tvoreček může produkovat tak strašně hlasité zvuky.

Připadá vám to povědomé? Potom byste měli vědět, že průměrné novorozeně propláče denně víc než dvě hodiny. Dětský pláč může mít celou řadu příčin, je potřeba uvážit, že jde o jediný komunikační prostředek, který má váš potomek k dispozici. Podívejte se na přehled možných sdělení, které vám chce dítě svým pláčem předat.

Mám hlad

Novorozenci potřebují jíst každých pár hodin. Některé děti na hlad reagují naprosto nepřiměřeně a vypadají, že zešílí, jestli nedostanou okamžitě najíst. Jakmile potom začnete kojit, snaží se zhltnout co nejvíc mléka. S překotným sáním však polykají i velké množství vzduchu a to může být příčinou nadýmání. To je potom zase příčinou ještě většího křiku. Pokuste se předejít podobným situacím a snažit se dítě nakrmit, jakmile se dostaví první signály hladu. Dítě jakoby něco "hledá" pusinkou, saje prsty, špulí ústa.

Chci si odříhnout

Je samozřejmé, že dítěti během kojení a po kojení dopřejete čas, aby si mohlo odříhnout. Některé děti si však potřebují odříhnout také mezi kojením a pokud jim to neumožníte, dají vám patřičně nahlas najevo, že se jim to nelíbí.

Jsem unavený

Unavené děti jsou často otravné. Ujistěte se, že vaše dítě spí dostatečně dlouhou dobu. Novorozenci by měli spát minimálně šestnáct hodin denně.

Chci svázat

I když vám to může připadat nepochopitelné, některé děti se cítí bezpečněji, pokud jsou zavinuté v zavinovačce. Ta je totiž naprosto dokonalým zařízením pro zatím nevyvinutou dětskou termoregulaci. Zkuste plačící dítě zavinout, možná se uklidní.

Chci se hýbat

Pokud řve, tak že se třesou okenní tabulky, zkuste osvědčený recept a začněte ho houpat nebo se s ním procházet po domě. Někdy k uklidnění stačí pouze to, že dítě změní polohu. Některé děti uspává jízda v kočárku, na jiné spolehlivě zabírá jízda v autě.

Cítím se osaměle

Pokud je důvodem dětského pláče pocit osamělosti nebo strach, stačí, když se mu ukážete, nebo uslyší váš hlas. Velmi uklidňujícím způsobem působí také jemná masáž, kterou svému potomkovi poskytnete.

Nevyhovuje mi teplota

Velké horko nebo chlad působí na dítě nedobře a vy to velmi rychle poznáte díky jeho výrazným hlasovým projevům. Zkuste dítěti přidat nebo naopak odebrat oblečení.

Chci něco sát

Sání je přirozený vrozený reflex. Na mnoho dětí proto působí v uklidňujícím smyslu. Pokud tedy není dítě hladové, zkuste mu nabídnout dudlík, nebo alespoň svůj čistý prst.

Chci přebalit

Na horních místech příčin dětského křiku je bezesporu mokrá nebo špinavá plena. Některé děti jsou velmi citlivé na každou kapku v plenkových kalhotách, takže je zkuste přebalit, i když se vám zdá, že je plena čistá.

Mám toho dost

Příliš mnoho hluku, pohybu nebo vizuální stimulace může vyprovokovat dítě k slzám. Přeneste ho na klidnější místo a pokuste se ho uložit do postýlky. Vaše snažení podpoří jakýkoli monotónní zvuk, který dítě uspí. Vyzkoušené je nahrané šplouchání moře, elektrický větrák nebo vysavač.

Bolí mě bříško

Pokud kojíte, pravděpodobně poznáte na náladě dítěte, kdy jste jedla kořeněné nebo nadýmající potraviny. Dalším problémem může být přemíra kofeinu. Máte-li podezření na určité potraviny, pokuste se jim několik dní vyhýbat a pozorujte chování dítěte. Pokud dojde ke změně, gratulujeme vám k odhalení viníka.

Je prostě můj čas

Mnoho dětí má předvídatelné a pravidelné periody zuřivosti a špatné nálady, která se dostavuje v průběhu dne. Pokud se pláč dostavuje pravidelně ve stejný čas, máte jen velmi omezené možnosti, jak ho ovlivnit. Berte to prostě tak, že ze sebe váš potomek potřebuje dostat emoční napětí a potřebuje se pořádně vyřvat.