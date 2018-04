Přejídání, zranění či kocovina? Sedm rad na vánoční první pomoc

1. Co dělat, když to přeženete s pitím

Pokud jste to jen přehnali, ale je zřejmé, že se z opilosti dostanete bez pomoci lékařů, pak je nejlepším lékem spánek. Před usnutím se doporučuje vypít nejméně tři decilitry vody a k posteli si připravit další tekutiny, případně i léky proti bolesti, které je dobré sníst hned, když vás nad ránem vzbudí prudká bolest hlavy. Vhodný je acylpyrin, aspirin, panadol či paralen či léky s obsahem ibuprofenu.

Lékaře je třeba přivolat, pokud postižený ztrácí vědomí, vůbec nereaguje nebo má nějakou jinou nemoc.

2. Jak vyndat oříšek, který vám zaskočil

Zůstane-li oříšek u vchodu do dýchacích cest, je možné jej odstranit prsty. Postižený přitom má mít zakloněnou hlavu. Jinak pomáhá usilovné kašlání nebo silnější úder do zad. Jestliže ani toto nepomůže, je třeba udělat takzvaný Heimlichův hmat. Zezadu obejmeme postiženého tak, že přeložíme obě své ruce přes sebe v jeho nadbřišku. Pak vícekrát stiskneme ve směru bránice.

Tento hmat neprovádíme u kojenců (dítě zvedneme za nohy a plochou dlaní opakovaně udeříme mezi lopatky), u těhotných a obézních. U těch lze provést pokus o odstranění cizího tělesa stlačením hrudi. Nachází-li se těleso již v dýchacích cestách, je třeba jít rychle k lékaři.

3. Když se přejíte, ale nic vás nebolí

Nejlepším lékem na všechny problémy z přejídání je pohyb a hladovění. Některé zažívací potíže se projevují pocity, které laici označují jako překyselený žaludek. Projevuje se pálením žáhy či vracením kyselého natráveného obsahu žaludku zpět. Úlevu přinesou léky, které neutralizují kyselý žaludeční obsah. Jmenují se antacida a dají se volně koupit v lékárně. Jedlá soda, která se v těchto případech často užívá, není nejvhodnější.

4. Když se přejíte a máte bolesti

Nejtypičtějším problémem spojeným s přejídáním je žlučníkový záchvat. Ti, kdo jej někdy měli a mají rozum, se potravinám, které jim potíže způsobují, vyhýbají. Klasický žlučníkový záchvat se projevuje velkou tupou bolestí, kterou je cítit napravo pod žebry. Bolest kolísá a nepřejde dříve než za několik minut, spíše za několik hodin. Bolest obvykle vystřeluje zprava pod lopatku. Pokud se připojí teplota, zvracení či člověk zežloutne, je rozhodně třeba vyhledat lékaře. Jinak opět stačí přestat jíst a trochu vyhladovět.

5. Přejedli jste se, máte bolesti a špatně dýcháte

Nejrizikovější kombinací, která problémy může způsobit, je alkohol a tuky. V tu chvíli může dojít k akutnímu zánětu slinivky (pankreatitida). Projevuje se velkými bolestmi, které postupují do páteře. Postižený velmi často nemůže dýchat. V případě, že jde jen o malé postižení, je slinivka oteklá a její funkce není úplně porušena. Ve vážnějších případech se v podstatě zastaví celý proces trávení a obsah střev prosakuje do břišní dutiny. Může dojít k poruchám dýchání až šoku. Oba stavy vyžadují zásah lékaře. Pacienti obvykle končí na jednotkách intenzivní péče.

6. Co dělat při popálení

Drobná poranění v kuchyni při pečení či vaření jsou pravidelnou součástí oslav. I když nejde o nic velkého, může to znepříjemnit život. Nejdůležitější je při popálení rychle ránu zchladit. Opravdu neotálejte ani sekundu. Nestačí minuta pod studenou vodou, chladit by se mělo až do té doby, kdy to přináší úlevu, tedy několik desítek minut. Rána se pak ošetřuje panthenolem. Pokud je popálena větší část těla, více než 60 procent, chladí se jen končetiny, a hlavně se musí okamžitě volat 155. Nepoužívá se žádná mast, pudr ani další "babské" recepty.

7. Zranili jste se při zimních sportech

Náročný terén, špatná viditelnost, ale i únava a přeceňování sil jsou nejčastější důvody, proč dochází při zimních sportech k úrazům. Nejvíce se zraňují snowboardisté a lyžaři, ale také ti, kdo jezdí na bobech.

Zatímco na snowboardu se často poraní zápěstí, na které sportovec dopadne, na lyžích jsou zase nejvíce ohroženy dolní končetiny. Máte-li podezřenína zlomeninu, nesundávejte lyžáky a zavolejte Horskou službu, která nemocného sveze dolů. S nohou je třeba co nejméně pohybovat, aby se zbytečně neporanily tkáně a cévy o úlomky kosti. Obáváte-li se poranění hlavy nebo otřesu mozku, zvláště pokud lyžař neměl helmu, opět neváhejte s odbornou pomocí.