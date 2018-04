Andrea Verešová jako královna moří uchvátila na přehlídce Natali Ruden

Oslava volnosti, pohodlných střihů a jemných materiálů. To byla přehlídka nové kolekce Ocean tuzemské návrhářky Natali Ruden. Stěžejním materiálem bylo hedvábí vyráběné podle nejnovější technologie, takže v sobě má zapracovaný elasten. To napomáhá tomu, že oblečení je prodyšnější a pohodlnější.

„Na tuto kolekci jsem objednávala látky s potiskem, které jsem nechala vyrobit v Itálii. Jedná se o organzu a hedvábí. Součástí kolekce jsou i legíny ze speciální síťoviny a plášť z jemného materiálu, který se při nošení nafoukne. Díky tomu ho na těle vůbec necítíte,“ svěřila se OnaDnes hned po přehlídce návrhářka.

Natali Ruden sice žije v Čechách přes 25 let, mládí však strávila na Ukrajině. A právě vzpomínky na dětství se promítly i do nově uvedené kolekce. Do svých 15 let totiž trávila každý půl rok u Černého moře a je to pro ni stále druhý domov.

„Pro mě je oceán symbol nezkrotnosti, nespoutané energie, ale zároveň i pokory a emocí. Můj silný element je vzduch, když lítám, tak jsem šťastná. A kdybych byla muž, budu pravděpodobně pilot. Ale voda je území, kde si nejsem tak jistá, takže tam přichází pokora a respekt,“ svěřila se Natali Ruden.

Nezkrotnost moří přenesla návrhářka do celé své kolekce. Vedle námořnických motivů a večerních rób se na mole objevily i barevné letní šaty nebo elegantní topy a sukně. Jednotlivé modely předváděly známé modelky, které Natali Ruden ráda a často obléká.