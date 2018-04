OBRAZEM: Na benefiční přehlídce předváděla Kurková i tenista Štěpánek

11:50 , aktualizováno 11:50

Spojit charitu a luxusní módu není jen tak. Výsledek by mohl být nesourodý, dokonce těžkopádný. Nadaci Terezy Maxové se naštěstí už devět let daří pravý opak - benefiční přehlídky pod hlavičkou Fashion For Kids jsou stylové, profesionální a hlavně nabité. Letos dorazila i Karolína Kurková.