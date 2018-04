OBRAZEM: Maxová vytáhla Herzigovou po letech na molo

12:40 , aktualizováno 12:40

Letošní charitativní módní přehlídka Fashion For Kids Nadace Terezy Maxové přivezla do Prahy nejnovější módní kolekce i topmodelku Evu Herzigovou. Byli jsme u toho a strávili jsme čas i v zákulisí vrcholu společenské sezony. Podívejte se, co kamery neviděly.