Nástrahy v těhotenství: olovo v barvách může poškodit matku i dítě

Vědci z Bristolské univerzity zkoumali hladiny olova v krvi těhotných žen a odhalili anomálii. Většinou byly vyšší hladiny olova v krvi spojené s chudšími ženami, žijícími ve více znečištěném prostředí. V oblasti anglického Bristolu se ale objevovalo olovo ve vyšších dávkách i u bohatších a vzdělanějších žen. Výzkum zveřejnil magazín Plos One.



Pozor na staré barvy a nátěry

Podle vědců pod vedením doktorky Caroline Taylorové to může být tím, že si ženy kupují staré domy a opravují je. Nátěry starých stavení mohou být s příměsí olova, během seškrabávání a olupování vzniká olovnatý prach, který se dostane do těla ženy i plodu. Výsledkem může být zvýšení krevního tlaku, což vede až k preeklampsii.



"Preeklampsie se projevuje vysokým krevním tlakem, přítomností bílkoviny v moči a otoky těhotné. Vede až ke stagnaci růstu plodu, eventuálně až k jeho úmrtí," vysvětluje gynekoložka Blanka Vavřinková z První české lékařské společnosti.

Proto se těhotným v poradně vždy kontroluje krevní tlak, přítomnost bílkoviny v moči a lékař se ptá na stupeň otoků končetin.



Nebezpečná preeklampsie

Preeklampsie není léčitelná, vyřeší se až porodem (výjimečně ale může přijít i po porodu).



"Nejzávažnější komplikací preeklampsie je tzv. eklamptický záchvat, tedy záchvat, kdy má těhotná křeče spojené s bezvědomím. Je ohrožen život ženy i plodu. Další komplikací je tzv. HELLP syndrom, charakterizovaný rozpadem červených krvinek, poklesem krevních destiček a zvýšením jaterních enzymů," dodává lékařka.

Vyhněte se ohňům a jezte kapustu

Kromě barev s olovem jsou rizikovými i otevřené ohně a topení uhlím, protože se uvolňuje při spalování. Olovo podle britských vědců najdeme i v cigaretovém kouři, kávě a alkoholických nápojích. Jeho zvýšené hladiny měly i ženy se psem, zřejmě na sobě nanese olovnatý prach do bytu.



Těhotné by také měly zpozornět při výběru nádobí. Některé starší nebo zahraniční barvy používané na kameninu, keramiku a porcelán mohou těžký kov uvolňovat. Olovo se v těle usazuje a může v něm přetrvávat i několik desítek let. Ženy, které kdykoliv v minulosti pracovaly v prostředí s olovem, by o tom měly informovat svého lékaře, který bude jeho hladiny kontrolovat.

Na závěr zbývá rada, jak se olova v těle zbavit. Zkuste třeba jíst mrkev a kapustu, které na sebe vážou těžké kovy a umožní je vyloučit z těla.