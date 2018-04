Tipy na vánoční víkend: betlémské světlo, trhy i ohnivé výbuchy

Ježíškova vánoční pošta

Před Vánoci mají nejvíce napilno na jedné z nejvýše položených pošt u nás v obci Boží Dar. I letos můžete až do 23. prosince napsat Ježíškovi. Dopis odejde s příležitostným poštovním razítkem, s textem "Boží Dar" a s vyobrazeným Ježíškem a kalichem s hostií. Více zde

Přijďte si pro betlémské světlo

Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista, Betlémě, k nám letos dorazí již popětadvacáté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Vyzvednout si ho může každý: skauti a skautky totiž světlo umísťují do různých institucí, jako jsou knihovny, na vánoční trhy, na náměstí měst a do kostelů. Těšit se můžete i na různé doprovodné akce jako jsou koncerty nebo dílničky pro děti. Více zde

Vánoce plné experimentů v iQparku

Nemáte ještě ozdoby na vánoční stromeček? Tak přijďte o víkendu do libereckého iQparku a vyrobte si třeba postříbřenou zkumavku. Kouzelné vánoční experimentování v laboratoři se koná v neděli od 14 hodin. Pro ty odvážnější je navíc připravena, po oba dva víkendové dny od 16 hodin, ohnivá Science show plná elektrických nábojů a ohnivých výbuchů. Nechte si na ruce explodovat vodík nebo si sáhněte na 500 tisíc voltů, garantujeme, že vám z toho budou stát vlasy na hlavě hrůzou. Více zde

Brněnské Vánoce

Navštivte až do 29. 12. tradiční vánoční trhy, které v ulicích Brna navodí tu pravou vánoční atmosféru. Na náměstí Svobody bude každý den připraven bohatý kulturní program včetně vánoční vesničky s nejrůznějšími stánky a pochoutkami. Podíváte se také do běžně nepřístupné části Labyrintu pod Zelným trhem, kde ochutnáte různé druhy kávy. Letošní novinkou je pak zimní kino, které stojí za návštěvu. Více zde

Na Štěpána otevřená brána v Buchlově

Na hradě Buchlov je pro vás 26. prosince připraven již sedmý ročník tradiční kulturní akce plné vánoční atmosféry. Vyzkoušet si zde budete moci nejrůznější vánoční tradice pro malé i velké. A k vánočnímu veselí nebude chybět ani prezentace a ochutnávka nových hradních vín, zabijačkových specialit a klasických vánočních nápojů. Více zde

Betlém na Jiřího z Poděbrad

Betlém před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad v Praze bude připraven 21. prosince. S autorskými koledami vystoupí Lenka Dusilová a Katka Garcia. Průvodcem celé inscenace se stane herec David Prachař. Více zde

Vánoční trhy v Olomouci

Nemusíte jezdit až do Vídně za vánočními trhy. Neopakovatelnou vánoční atmosféru totiž naleznete až do 23. 12. i uprostřed moravského historického města. Olomouc vám nabídne tradiční vánoční trhy a bohatý doprovodný program. A kromě tradičních tuzemských a lokálních specialit můžete ochutnat i norimberské a vídeňské punče a kulinářské speciality. Více zde

Minor jarmark

Po celý prosinec vás zve Divadlo Minor Praha každý víkend na Minor jarmark 2013, který se bude konat v pasáži vždy od 14 do 18 hodin. Těšit se můžete na vánoční občerstvení a stánky s různými drobnostmi a dárky, včetně tvůrčích dílen. Více zde