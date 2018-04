Předstírání a hraní her. Časté chyby, které děláme při hledání partnera

1. Předstíráme

Rada: vyložte karty na stůl

Každý má na prvním rande tendence chovat se mnohem lépe než obvykle, vyvarovat se zlozvyků, případně hrát si na intelektuála, zatímco je spíš prakticky zaměřený...

Je samozřejmě fajn, když se snažíte udělat dojem, ale věřte, že se dříve či později provalí, kým jste doopravdy. Předstírat nevydržíte věčně. Ačkoli si říkáte, že zrovna tenhle člověk by za to určitě stál a chcete udělat maximum pro to, abyste s ním mohli být, svou podstatu nezměníte. Nebudete-li tím, koho ten druhý hledá, alespoň nezabřednete do vztahu, který by stejně nikam nevedl.

2. Nedáme si mezi vztahy odstup

Rada: než začnete nový vztah, vypořádejte se s tím starým

Podle britského kouče Richarda Templara nám šrámy na duši formují charakter. Z dlouhodobého hlediska mohou tedy být prospěšné, ale v krátkodobé perspektivě platí, že "než člověk znovu vleze do ringu, měl by se z předchozího co nejdřív otřepat." Z toho plyne, že před hledáním nového partnera se nejprve pokuste napravit zmiňované rány na duši. Jinak totiž nebudete schopní ukázat své pravé já a vnímat svůj protějšek, protože se stále budete zaobírat sami sebou.

"Mám kamarádku, která byla po skončení jednoho vztahu úplně na dně. Pak se seznámila s mužem, který byl milý, laskavý a starostlivý. Přesně to, co si myslela, že potřebuje. Pár let se o ni staral, dokud z ní nebyla zase silná a nezávislá žena. A na tom jejich vztah zkrachoval. Už to nebyla chudinka, do které se zamiloval. Spousta mužů letí na silné ženy, ale to nebyl jeho případ," popisuje Richard Templar.

3. Neumíme žít sami se sebou

Rada: naučte se být šťastní i sami

Existují lidé, kteří jdou z jednoho vztahu do druhého, aniž by kdy byli sami. Je to proto, že se bojí být sami, a tak si dávají pozor, aby k tomu nikdy nedošlo. Často však kvůli tomu setrvávají v neplnohodnotných vztazích. Jakmile přijdete na to, že být sám vlastně není taková tragédie, bude se vám žít mnohem lépe. Uvědomíte si, co vlastně chcete, a co ne. Budete si moci srovnat žebříček hodnot, které vyžadujete po potenciálním partnerovi. Když budete umět být šťastní sami, vyvarujete se navázání nekvalitního vztahu. A když už takový přeci jen navážete, pak budete umět s klidem odejít.

4. Máme nesprávná kritéria

Rada: vyberte si někoho, kdo vás rozesměje

Ačkoli se toto pravidlo zdá banální, je skoro nejdůležitější. Když si vyberete parntera kvůli jeho vzhledu, postavení nebo dalším vlastnostem, možná toho budete později litovat. Spousta těchto věcí se totiž časem může změnit, zato smysl pro humor přetrvá. "Smysl pro humor je otázkou osobního vkusu. Někteří lidé nás prostě umí rozesmát víc než jiní. Najdete-li někoho takového, tak si ho vezměte," radí Richard Templar. I když třeba tento člověk nebude vzhledově dokonale odpovídat vašim představám. Smích má cenu zlata.

5. Snažíme se být dokonalí

Rada: nebuďte stoprocentně atraktivní. Oddělíte tím zrno od plev

Příčinou toho, že jste sami, není vaše nadváha, pleš, váčky pod očima, vaše výška nebo křivé zuby. Rozhlédněte se. Určitě každý den potkáte spoustu lidí, kteří jsou tlustší, plešatější, vrásčitější, vyšší.... a přesto mají partnera. Ano, existuje mnoho povrchních mužů a žen, kteří si partnera vybírají kvůli tomu, jak vypadá. Vaše nedostatky přesně takové lidi odradí. A přiznejte si, opravdu byste s takovými chtěli být?

Ten, s kým bude stát za to být, vás bude milovat takové, jací jste. Totéž platí i pro bohatství nebo postavení. Samozřejmě tím neříkáme, že si nesmíte nechat spravit zuby, vyhladit vrásky nebo zhubnout. Ale nezakládejte na tom svůj úspěch při hledání toho pravého partnera.

6. Chceme lidi změnit

Rada: Ani se o to nesnažte

Ano, chování lidí se změnit může, ale jejich osobnost ne. Říkáte-li si tedy například už během prvního rande, že tu jeho posedlost fotbalem změníte, nebo že ho naučíte pořádkumilovnosti, děláte chybu. Pokud nedokážete s některou vlastností žít, ani to nezkoušejte. Nezačínejte žádný vztah s představou, že "tuhle jeho vlastnost fakt nesnáším, ale nevadí, však to změníme". Nezměníte, a jen se oba budete trápit.

"Nikdo není dokonalý a ve vztahu čas od času dokáže jít tomu druhému pěkně na nervy každý. Vy ale hledáte někoho, kdo stojí za to, abyste jeho protivné návyky tolerovali, ne někoho, koho můžete předělat podle svých představ," vysvětluje Richard Templar.

Pozor - platí to zejména pro zásadní věci, jako jsou problémy s alkoholem, sklony k násilí, nevěře... Nic si nenamlouvejte. Nezměníte to. Možná se kvůli vám na chvíli ovládne, ale jakmile odezní největší zamilovanost a nastane každodenní rutina, vrátí se zpět ke starým návykům.

7. Zamilujeme se na základě skvělého sexu

Rada: vztah není jenom sex

Často hrozí, že si pleteme lásku se sexem. Myslíme si, že prvotřídní sex znamená i prvotřídní vztah. Sex je bezesporu úžasná záležitost a pokud už na počátku sexuální přitažlivost schází, nemá budoucí vztah moc šancí na úspěch. Ale pokud vztah stojí JENOM na sexu, pak se dostanete do pěkné šlamastyky. Až přijdou problémy v podobě nezaplacených složenek, povinnosti kolem péče o rodinu, problémy v práci, hrátky v ložnici to pravděpodobně nevyřeší.

8. Házíme všechny do jednoho pytle

Rada: přisuzujte každému novému člověku "čistý rejstřík"

Často dopouštíme, aby naše (negativní) zkušenosti byly překážkou dalším vztahům. V životě spousta věcí probíhá v zásadě vždycky stejně, ale partnerských vztahů se to netýká. Každý partner je jiný, a to, že vás předchozí podváděl, neznamená, že vás bude podvádět i ten příští.

Nevěra je ale trochu silný příklad. "Znám ženu, která si myslela, že je na ni partner naštvaný, když mu neudělá čaj hned po příchodu domů, protože to tak chodilo s jejím bývalým partnerem. Nebo znám muže, který se rozčiloval pokaždé, když se k němu manželka v posteli otočila zády, protože to přece znamená ´nesahej na mě´. Pravda byla taková, že se jí na levém boku prostě leželo líp," uvádí příklady Richard Templar.

Podle knihy britského kouče Richarda Templara 100 zlatých pravidel pro lásku a přátelství.