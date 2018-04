Představujeme sedm statečných

V projektu pomůžeme odstranit tíživé problémy estetického i zdravotního rázu hned sedmi lidem. Postupně je budeme představovat a přinášet reportáže z operací a zákroků. A tohle jsou ti, kteří je podstoupí:



Jitka Kovářová, 47 let, Brno



Martin Bílík, 24 let, Mikulčice



Václav Komanec, 59 let, Praha



Natálie Poláčková, 28 let, Ostrava



Petr Eugel, 40 let, Kolín



Markéta Albertová, 30 let, Neratovice



Jitka Veselá, 48 let, Postupice



Již příští týden se tedy seznámíte s naším prvním pacientem a jeho problémem. Ukážeme vám fotografie i video ze zákroku a dozvíte se, jak se tento druh obtíží řeší.

A co že to bude za problém? Nechte se překvapit, dozvíte se to již příští týden!