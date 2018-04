Předpoví ultrazvuk menopauzu?

Kolik let mi ještě zbývá do přechodu? Jak dlouho budou ještě tikat mé biologické hodiny? To je otázka, kterou si klade dřív nebo později každá žena.

Američtí vědci teď tvrdí: Odpověď lze vyčíst pomocí jednoduchého vyšetření na ultrazvuku.

Velikost vaječníků podle jejich výzkumů prozradí i počet vajíček, které zbývají v ženských vaječnících. A ten zase udává, kolik reprodukčních let jí zbývá.

Počet vajíček ve vaječnících ženy dosahuje maximálního počtu - několik milionů - ve stadiu plodu. Jak žena dospívá a stárne, počet vajíček se snižuje a vaječníky se zmenšují. Během menopauzy už v nich zbývá pouhých tisíc vajíček.

Thomas Kelsey, počítačový expert skotské Univerzity of St. Andrews a autor studie publikované v časopise Human Reproduction, spolu s odborníkem na neplodnost Hamishem Wallacem z Edinburghské univerzity analyzoval data z asi 14 000 ultrazvukových vyšetření vaječníků.

Zajímala je spojitost mezi ženiným věkem a počtem vajíček, které zůstávají ve vaječnících (zde měli k dispozici údaje ze stovky vaječníků). Cílem jejich práce bylo dokázat rovněž vztah přímé úměry mezi věkem ženy a velikostí jejích vaječníků.

Jejich předpoklady se potvrdily. Vědci zjistili, že velikost vaječníků je přímo úměrná množství vajíček, které obsahují. Nyní tedy výzkumníci tvrdí, že velikost vaječníků může prozradit, kolik vajíček ženě zbývá, a kdy tedy u ní může nastat menopauza.

Pokud by tomu tak bylo, zcela určitě by to velice pomohlo nejen lidem, kteří navštěvují kliniky pro asistovanou reprodukci a léčbu neplodnosti. Když žena ví, že se blíží menopauza, může se pro dítě rozhodnout po ultrazvukovém vyšetření i ta, která dosud těhotenství oddalovala.

Rovněž lékaři mohou přikročit k léčbě neplodnosti dříve, než žena zamýšlela, tvrdí autoři o významu své studie. Roger Gosden, americký odborník na otázky kolem plodnosti z Jonesova ústavu pro reprodukční medicínu v Norfolku, však v Nature Science Update vyjadřuje jistou skepsi.

Podle něj nemůže být odhad počtu vajíček z objemu vaječníku příliš přesný. Připouští ale, že by takový test fertilizační kliniky uvítaly. Nyní se totiž používají na určení množství zbývajících vajíček jen krevní testy, které zkoumají hladinu pohlavních hormonů ale ty lékařům neukazují všeobecný pokles dříve než několik málo let před menopauzou.

Biolog Josef Fulka z centra buněčné terapie a tkáňových náhrad Univerzity Karlovy rovněž soudí, že problém těhotenství starších žen není v určení toho, kdy přijde menopauza, a dané zjištění nic moc neřeší.

"Problém u žen je v tom, že se kvalita vajec rapidně snižuje s tím, jak dotyčné přibývají léta. Vajec tedy může mít žena ještě dost a dost a k oplození u nich dochází. Nízká je však kvalita cytoplazmy, takže není zajištěna kvalita procesů, které probíhají těsně před oplozením."

Vzniklé embryo pak může podle doktora Fulky být buď chromozomálně abnormální, nebo obecně nemá na to, aby se vůbec vyvíjelo. Když se tedy žena dozví dejme tomu v padesáti letech, že za dva roky jí začne menopauza a má si pospíšit, již s tím stejně nic nenadělá.

Určité možnosti se podle Fulky nabízejí starším matkám v takzvaném omlazování vajec. Při něm se jádro (chromozomy) přenáší do jader zbavených vajec mladších dárkyň. Josef Fulka však znovu připomíná: "Především je třeba početí dítěte příliš neodkládat."