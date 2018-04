Předporodní deprese kazí těhotenství jedné z pěti žen, škodí i miminku

„Výskyt tzv. předporodní deprese není zcela možné dobře odhadnout, ale uvádí se, že jí trpí asi 7 až 20 % žen. Navíc výzkumy dokládají, že až 40 % žen, u kterých se objevuje, trpí depresí i v poporodním období,“ vysvětluje gynekolog a sexuolog Pavel Turčan.

Příznaky předporodní deprese se objevují plíživě a pomalu, u těhotných navíc hrají velkou roli hormonální vlivy, přírůstek váhy, obava z porodu a jeho možných komplikací a další faktory. Kde tedy končí normální obavy starostlivé nastávající maminky a začíná zdravotní problém?



Víc černé než bílé

Jsou to ženiny přetrvávající pocity strachu, úzkosti a obavy, že příchod nového potomka nezvládne a nedokáže se o něj dobře postarat. Nemocná žena také propadá častějším pocitům beznaděje, častěji brečí, je více unavená nebo má potíže se spánkem a příjmem potravy. Takových signálů si samozřejmě může všimnout i její nejbližší okolí.



„Pokud ženě samotné nebo i blízkým lidem kolem ní připadá, že to už doopravdy není ona, pokud se vytratil úsměv z její tváře a nálada a pocity jsou spíše černější, rozhodně není vhodné odkládat návštěvu psychologa či psychiatra. Je lepší plašit zbytečně, než si nechat důsledky rozvíjející se deprese poškodit zdraví své či svého dítěte,“ říká gynekolog Pavel Turčan a jedním dechem dodává, že by se ženy neměly za tyto nepříjemné pocity stydět.



Některé osobností typy žen jsou sice k chmurnějším náladám náchylnější, ale předporodní deprese může postihnout každou maminku. Více rizika nesou ženy, v jejichž rodině se předporodní či poporodní deprese již vyskytly, a také ty, které se potýkají s problémy v osobním životě a trpí v souvislosti se svým těhotenstvím ekonomickou nejistotou.



Deprese působí i na miminko

Neblahý psychický stav matky se navíc může negativně odrazit i na zdraví ještě nenarozeného miminka, a to fyzicky i psychicky.



„Pokud žena při depresi málo jí, může vyvíjející se plod trpět nedostatkem živin a následkem toho může být nejen podvyživený, ale může mít i oslabenou imunitu a celou řadu dalších zdravotních komplikací.

Nenarozené miminko taky do jisté míry reaguje na to, co prožívá matka, která jej v sobě nosí, což se může projevit i na jeho chování po narození,“ dodává gynekolog a jedním dechem budoucí matky uklidňuje, že lékaři jim ale dokážou pomoci a volí postupy a medikamenty, které dítě nepoškodí. (Více o rizicích deprese pro miminko si přečtěte zde. )



„Naopak pokud léčbu v případech, kdy je potřebná, nenasadíme, tak to může mít na dítě opravdový negativní vliv,“ varuje matky a navrhuje jim preventivní opatření. Někomu pomůže i to, když si o pocitech nejistoty promluví se svým partnerem či jinou blízkou osobou.

Nasaďte diskusní půst

Citlivější ženy by neměly trávit příliš času pročítáním internetových diskusí těhotných a matek, které mohou jejich pocit nejistoty a úzkosti jen posílit. Úzkostně a nejistě si totiž po jejich přečtení často připadají i zdravé matky.



„Někdy mi připadá, že si určitá skupina žen jakoby libuje v zesilování všeho hrozného, co ženu v těhotenství či při porodu může potkat. Navíc informace bývají často nepravdivé nebo vytržené z kontextu, tudíž zavádějící,“ upozorňuje nastávající matky gynekolog.



Příjemná prevence

Namísto toho se snažte zaměřit na to, co vám dokáže udělat radost. Zajděte si třeba na masáž nebo za kamarádkou, kupte si něco hezkého pro sebe nebo miminko a naučte se i více odpočívat.



Těhotná žena nemusí vše zvládnout stejně, jako když těhotná nebyla, i když to tak podle pracovního vytížení nejrůznějších celebrit i vašich kolegyň může vypadat. Nebojte se říct si o pomoc, nebo něco vypustit. Netrapte se tím, že nemáte umytá okna a vše není perfektní. Miminku je to beztak jedno, tomu uděláte nejlíp tím, že budete psychicky v pohodě.



Z běžných opatření je pro těhotné vhodnější jíst častěji menší porce a vyhýbat se rychlým cukrům na prázdný žaludek. „Pokud má žena chuť na sladké, čokoládu či nějaký dortík, ať si jej klidně dopřeje, ale nejdříve by měla sníst nějaké jiné jídlo s nižším glykemickým indexem se zastoupením tuků i proteinů, které zpomalují přestup cukru do krve. V opačném případě dochází k rozkolísávání hladin cukru v krvi, a to bývá spojeno s výkyvy nálad a sklonem k depresím,“ doporučuje těhotným lékař. Vhodné je podle něj taky vyzkoušet akupresuru či gravidjógu, nebo i homeopatii.