Předmanželská smlouva lásce grády nebere

Stále více párů v posledních letech míří nejdřív k notáři a teprve pak do zlatnictví pro prstýnky nebo na příslušnou matriku. Důvod? Předmanželská smlouva.

Dřív se majetkové poměry budoucích manželů tolik neřešily. Kdo se vdával a ženil ještě před revolucí, tak si to pamatuje. Nemovitostmi snoubenci zrovna neoplývali (ti šťastnější získali byt od zaměstnavatele), stát poskytl půjčku, rodiče trochu toho věna na vkladní knížce. Všichni si byli víceméně rovni a při rozvodu nebylo ani moc co dělit.

Rozdíly v množství získaného či později vybudovaného majetku partnerů jsou však dnes mnohem výraznější. A jelikož se u nás rozvádí každé druhé manželství, má tenhle kousek papíru své opodstatnění. A to i v případě, že se vám zdá hloupé snižovat půvab čisté lásky takhle materiálním a pragmatickým způsobem.

Co by ve smlouvě nemělo chybět místo a datum uzavření

jméno a sídlo notáře

jména, adresy, rodná čísla nejen partnerů samotných, ale i svědků, zástupců atd.

prohlášení o způsobilosti k právním úkonům všech zúčastněných

ověření totožnosti všech účastníků (a způsob tohoto ověření)

obsah celé smlouvy, údaje o schválení obsahu smlouvy (zápisu)

podpisy všech účastníků, úřední ověření (razítko a podpis notáře) Smlouva musí být uzavřena výhradně formou notářského zápisu. Její účinky nastanou až po uzavření manželství. V případě zániku manželství bude společné jmění manželů rozděleno podle toho, na čem se manželé ve smlouvě domluvili.

Své o tom ví i čtyřiačtyřicetiletá Marcela z Prahy. "Po smrti babičky jsem získala její obecní byt a ten po čase zprivatizovala za peníze, které mi dali rodiče. To už jsem ale byla vdaná, a tak byl do katastru zapsaný byt na mě i na manžela. Nyní se rozvádíme a manžel po mně chce polovinu tržní ceny bytu, ačkoliv hodnota, kterou do něj vložil on sám, je maximálně polovina nákladů na opravy."

Čí je ta vila?

Předmanželská smlouva upravuje zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů. Nesmí být ovšem v rozporu s platnými právními předpisy. Do společného jmění manželů přitom nepatří movitý i nemovitý majetek, nabytý výlučně jedním z partnerů před uzavřením manželství a osobní věci nebo majetek, který ze své povahy slouží výlučně osobní potřebě jednoho z partnerů. Naopak sem patří veškerý majetek, který manželé společně nabyli během trvání manželství, s výjimkou toho, který některý z manželů získal dědictvím, restitucí nebo darem, anebo jej pořídil z majetku, který náležel do jeho výlučného vlastnictví.

"Matrikářku dělám patnáct let a člověk v této profesi zažije ledacos," říká k problematice Helena Váchová z matriky ve Vimperku a dodává: "Myslím si, že předmanželská smlouva vůbec není od věci. Láska je určitě hezká věc, ale když se manželství nevydaří a já stejnému páru následně ověřuji podpis na smlouvě o majetkovém vyrovnání, tak si říkám, že tohle by si mohli ušetřit právě uzavřením předmanželské smlouvy."

I závazky se počítají

Závazky, které vznikly jednomu nebo oběma manželům za trvání manželství, jsou společné. Pokud se ale například týkají majetku, který patří výhradně jednomu z manželů, za společné závazky se nepovažují.

Pokud jeden z manželů vlastní nemovitost, do které hodlá v budoucnu investovat společné finanční prostředky i druhý z manželů, lze rozšířením tuto nemovitost převést do společného jmění manželů. Naopak pokud jeden z partnerů může v budoucnosti očekávat výrazně vyšší rizika a závazky či naopak příjmy (například z podnikání), lze budoucí společné jmění v tomto směru zúžit ve vztahu k druhému partnerovi (tím můžete například budoucí rodinu ochránit před krachem neúspěšného podnikatele). Společné jmění manželů upravuje občanský zákoník, konkrétně paragraf 143 – 151.

Začíná to vždy idylicky, ale ty konce... (ilustrační snímek)

Předmanželská smlouva v historii do roku 1950 byla jednou z podmínek pro uzavření manželství

zrušil ji Zákon o právu rodinném v roce 1950 s odvoláním na přežitek, který souvisel s nerovnoprávným postavením ženy

od srpna 1998 občanský zákoník opět umožňuje smlouvy uzavírat

Smlouvu lze uzavřít nejen před samotnou svatbou, ale kdykoliv za trvání manželství. Stejně tak ji lze opět formou notářského zápisu zrušit či změnit její obsah. Samozřejmě za situace, kdy se na tom oba manželé domluví.

"O uzavření předmanželských smluv je zájem," potvrzuje pražská notářka Jarmila Humpolcová. "Často klientům vysvětluji, proč je sepsání pro účastníky výhodné. Předejdou tím mnoha problémům, a to nejen ve vztahu k majetku," upřesňuje notářka a dodává: "Přišla na to i moje dcera. Protože zná moje zkušenosti se soudy a z kanceláře, sama o smlouvě uvažuje."

Notářský zápis je zpoplatněn podle notářského tarifu. Výše odměny notáři se odvíjí od hodnoty majetku ve smlouvě uvedeného. Obvyklá částka se pohybuje v řádech tisíců korun.

Má smysl uzavírat předmanželskou smlouvu? celkem hlasů: 816