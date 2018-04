Proměna čtenářky: před čtvrt stoletím se nosily plísňáky i trvalá

Trvalá? Jen naoko

Celá proměna začala v kadeřnictví Toni&Guy v Opletalově ulici, kde se o účes postarala kadeřnice Michaela Boháčová. „Inspirovala mě zpěvačka Madonna i československé filmy z osmdesátých let,“ prozradila.

Bez střihu a barvení jsme se tentokrát obešli, stačilo vlasy natočit kónickou kulmou a pak je nerovnoměrně natupírovat. Michaela vše průběžně lakovala, aby účes vydržel doslova až do pozdních hodin.



Michaele se podařilo vytvořit maximální objem a vzhled, který připomínal oblíbenou předrevoluční trvalou. Vlasy pak upevnila do vysokého culíku na stranu; několik pramenů nechala volně splývat na ramena, aby vizáž působila tak trochu ledabyle, a vše znovu zafixovala pořádnou dávkou laku na vlasy. Všechno pak dotáhla k dokonalosti sponka se sametovou mašlí.

Make-up podle Miss 1989

Nemohli jsme samozřejmě vynechat make-up. Na starost si ho vzala vizážistka Dasha Kopecká: inspirovala se vizáží Ivanky Christové z roku 1989, kdy získala titul Miss Československa. Saša proto neunikla tradičním modře vybarveným víčkům, které vizážistka vymodelovala ještě pomocí šedého stínu. Oko olemovala tenkou linkou a přidala růžový lesk na rty.



„V osmdesátých letech se nosily lesky i perleťové rtěnky. Stíny na oči byly často lesklé, ať už modré, tyrkysové nebo šedomodré jako ty, co jsem zvolila já,“ popisuje Dasha. „Oblíbená byla taky kombinace hnědých stínů a tmavohnědé rtěnky. Oční linky byly docela jiné než dnes, obvykle rámovaly celé oko.

Sašu jsme fotili v legendárním prostoru Velkého sálu Lucerny. Celkový vzhled doladila stylistka Marie Barvínková: „Inspirovaly mě rodinné fotky z osmdesátých let, světové trendy, které k nám v té době pronikaly, a samozřejmě film Discopříběh,“ prozrazuje. Pro retro kousky vyrazila do second handů, ale i do běžných řetězců: „Móda se neustále vrací, Saša by v podobných modelech mohla vyrazit i dnes.“



Disco, denim a dortíky

Začali jsme zostra – outfitem na diskotéku. Nechyběl spadlý svetřík s odhaleným ramenem, vypasovaná silueta ani lesklé leginy. Bez třpytu by to nebylo ono, objevil se v podobě lodiček i velkých kruhových náušnic. Druhý model už byl sportovnější a mladistvější: zkombinovali jsme dokonce dva druhy denimu, opakoval se na kultovních „plísňácích“ a křiváku s vycpanými rameny.



Poslední outfit byl zase o něco elegantnější, Saša by v něm mohla vyrazit třeba do cukrárny. Marie pro ni vybrala oversized halenku s leopardím vzorem, kterou přepásala na bocích, sytě růžové sako ze second handu, volnější „mrkváče“ a ještě nadčasové balerínky s metalickou špičkou.

A co na proměnu říká Pražačka Saša? „Byla to legrace, užila jsem si focení i výběr oblečení – některé kousky bych si nejradši rovnou vzala domů. Většinou si oči nelíčím, potrpím si spíš na rtěnky, a tak bylo zajímavé zkusit pro změnu výrazné oči.“ Zvlášť nadšená byla z účesu: „Držel dokonale a sklízel obdiv i na večírku, na který jsem vyrazila o pár hodin později.“

Podívejte se, jak vypadala móda ve filmu Discopříběh:

