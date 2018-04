Předkožka chrání penis, ale sama je v ohrožení

Předkožka slouží jako ochrana penisu a zevního ústí močové trubice před poškozením. Udržuje standardní citlivost konce penisu. Už v raném dětství se ovšem mohou objevit první onemocnění, když pod vnitřní list předkožky proniknou bakterie a namnoží se.

"Tyto nálezy se vyskytují od kojeneckého věku, ale nejsou nijak masově pozorovaným onemocněním," řekl iDNES.cz Miroslava Louda z Urologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, který patří mezi přední české kapacity v oboru. "Po uvolnění předkožky a jejím ošetření antibakteriální mastí se nález promptně zlepší," dodal.

Podle Loudy je v takových případech dobré nechat malé chlapce po uvolnění předkožky močit ve vaně s teplou vodou. "Předejde se tak stavu, kdy malý pacient násilně zadržuje močení, aby ho nebolelo a nepálilo," vysvětluje urolog.

Přetahovat, nepřetahovat?

U předkožkového vaku, který je někdy označován rovněž jako kukla, by se měla provádět běžná hygiena. Tedy pravidelné, denní přetažení, omytí vodou a osušení.

Předkožka je zdvojená kožní řasa, která překrývá špičku přirození a chrání žalud i močové cesty. Předkožkový vak mají takřka všichni savci.

Kdy však u malých chlapců s přetahováním začít? "Urologové i dětští lékaři se shodnou na ponechání nepřetažené předkožky do dokončených dvou roků dítěte. Poté je přístup lékařů individuální. Přetrvává spíše konzervativní postup, kdy se vyčkává s přetažením předkožky do pozdějšího věku. Jako horní hranice se uvádí nástup do školy," konstatuje doktor Louda.

Pokud se u chlapce objeví obtíže při močení, které způsobuje právě předkožka, nebo při zanícení předkožkového vaku lékaři uvolní předkožku od žaludu a ústí močové trubice.

Muž nakazí ženu. A naopak

Potíže s předkožkou ovšem mohou mít i dospělí muži. Může je trápit například zúžený předkožkový vak, který nejde přetáhnout přes špičku přirození.

Předkožku dále mohou "napadnout" různé typy zánětů, ale také virové choroby, které se přenášejí pohlavní cestou.

Podle urologa Miroslava Loudy je možná oboustranná cesta nákazy - ze ženy na muže i naopak.

"Přenesení choroby do pohlavních cest ženy je samozřejmě možné. Jde o bakterie způsobující záněty, viry vedoucí ke vzniku kondylomat - různě velkých keříčkovitých nárůstků na kůži a dalším onemocněním," poznamenal Louda.

Hygiena Penis vyžaduje pravidelnou hygienu. Předkožku přetahujte každý den a umývejte zásadně pod tekoucí vodou a poté osušte.

Když je nutná obřízka

"Stejně tak ovšem žena při pohlavním styku může přenést své patogeny na mužův předkožkový vak," dodal doktor.

Někdy je jedinou možností, jak zbavit muže zdravotních potíží, chirurgické odstranění předkožky. "Obřízka zvyšuje hygienické poměry v oblasti genitálu a usnadňuje její dodržování," řekl urolog Miroslav Louda.

Obřízka může chránit i před velmi závažnými chorobami. "Národy, které ji provádějí, mají minimální výskyt karcinomu penisu," vysvětlil Louda.

Jsou tu ovšem i negativa. Patří mezi ně například zvýšená citlivost žaludu po odstranění ochranného vaku. "Dále je to samotný operační výkon se svými možnými komplikacemi," upozornil urolog.

Předkožka jako "záplata"

Málo známým faktem je, že předkožka je relativně často využívána k plastickým operacím v oblasti močové trubice. "Pacient po obřízce o možnost takového operačního postupu přichází," dodal doktor Louda.

Urologií se Miroslav Louda zabývá už 17 let a po celou dobu je na hradeckém pracovišti počet prováděných obřízek na stejné úrovni. "Nejčastější indikací k operaci stále zůstává fimoza, tedy zúžení předkožkového vaku," řekl urolog.

"Na mém domovském pracovišti na Urologické klinice ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové je obřízka rutinním zákrokem s dobrými výsledky, s minimem peroperačních i pooperačních komplikací a s uspokojivým hodnocením pacienty," dodal Miroslav Louda.