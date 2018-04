Šaty dělají kariéru. Oblečte se do práce podle Trumpové nebo vévodkyně

Šaty dělají člověka, což platí dvojnásob v pracovním prostředí. Vnější vjemy, mezi které patří i oblékání, nás ovlivňují více, než si mnohdy připouštíme. Američané mají pro správný styl oblékání na pracovní den výraz „dress for success“, který naprosto vystihuje podstavu profesionálního šatníku.



Chcete-li dosáhnout vyšší funkce či si upevnit současné postavení ve firemní hierarchii, oblečení vám hodně pomůže.

Myslete na to, jak působíte na své okolí na první pohled. Co vidí vaši kolegové, když vejdete do dveří? Svěřili byste sami sobě důležitý projekt či zakázku? Nepodceňujte šatník, je stejně důležitý jako schopnosti a zkušenosti.

Záleží na postu i prostředí, které určí ten správný směr a míru formality. V pracovním prostředí platí tři základní styly - ležérní, profesionální a konzervativní.



Ležérní styl: hladké, čisté džíny jsou perfektní

Denim do práce podle letních kolekcí Tomas Maier, Polo Ralph Lauren a Pedro Del Hierro Madrid

Pokud nemáte v práci předepsaný styl oblékání a nezastáváte manažerskou pozici, nevedete porady ani obchodní jednání se zákazníky, spadáte s velkou pravděpodobností do první, nejuvolněnější kategorie tzv. casual dress code. Setkat se s ním můžete také ve firmách, které svým zaměstnancům oblečení diktují, ale v pátek jim dávají volnou ruku.

Toto je prakticky jediná kategorie pracovního oblečení, kde jsou džíny povoleny. Denim se hodí do práce v případě, že jej nezdobí barevné flitry, nápadné potisky a tolik módní díry. Stále myslete na to, že jdete do práce. Ideálním řešením jsou hladké džíny v tmavších odstínech modré, šedé nebo černé, které jednoduše zkombinujete se vším ostatním. Můžete si u nich také ohrnout spodní lem a ukázat kotníky.

Neformální styling z pre-fall kolekcí Sonia by Sonia Rykiel, Elizabeth and James a Atos Lombardini

Moderní siluetu vám zajistí jednoduché sako, pod které se hodí i obyčejné tričko. Pozor! Žádná loga ani rádoby vtipné nápisy, ty si nechte na víkend. Jdete-li bez saka, sáhněte po košili nebo halence z příjemného přírodního materiálu. Může být s potiskem i ve výrazných barvách.

Celkový vzhled dolaďte s pomocí doplňků a bot. Hodí se kontrastní balerínky i nápadné lodičky. Na žabky zapomeňte, ty patří na pláž, ne do práce. Kabelku volte praktickou, nebojte se barev.

Módní ikona: Emmanuelle Altová

Sledujte šéfredaktorku francouzského vydání Vogue Emmanuelle Altovou, která nosí uvolněný styl a přesto vypadá vždy profesionálně a elegantně. Nejčastěji ji potkáte na přehlídkách nejslavnějších návrhářů v úzkých džínách, které umí kombinovat do perfektního celku.

Tajemství jejího úspěchu hledejte ve skvěle padnoucích střizích, minimalistickém přístupu k doplňkům a skvěle vybaveném botníku. Bílou košili a modré, ohrnuté džíny kombinuje s klasickými černými lodičkami. Černé džíny a černý jednoduchý blazer nosí s lesklými balerínkami. Vždy v jejím oblečení najdete elegantní prvek, který odlišují celkový vzhled z volnočasového na ležérní styl do kanceláře.

Profesionální styl: mezi klasickou elegancí a pohodlnou módou

Oblečení ve stylu business casual je velmi variabilní: Diane Von Furstenberg, Oscar de la Renta, Michael Kors

Styl oblékání označovaný jako “business casual” je formálnější, ale stále vám dává hodně prostoru k manévrování. Můžete si vybrat barevný kostýmek, ale rozhodně nemusíte. Rozdělte jej a noste sako samostatně od sukně či kalhot. Do této kategorie patříte automaticky, pokud jste manažerka či vedoucí kanceláře a pracujete-li na místě, kde se točí více peněz. Od vašeho celkového vzhledu se čeká profesionalita, nadčasová elegance s náznakem nejaktuálnějších trendů a kreativita v mezích pravidel.

Investujte do kvalitního základu. Potřebovat budete světlejších kostým, jehož části budete nosit samostatně. Vhodné jsou také vzorované látky. Rozhodně by vám ve skříni neměly chybět pohodlné šaty z kvalitního materiálu, oceníte zejména zavinovací šaty s delším rukávem s potiskem v neutrálních barvách a nadčasové pouzdrové sukně. Vedle toho vám nesmí chybět halenky a košile s límečkem. Vše vzájemně kombinovatelné.

Naopak se nehodí sportovní oblečení, denim, krátké šortky (nejsou-li součástí jinak klasického kostýmu), tílka a šaty na tenká ramínka a trička s logy a nápisy.

Elegantní a módní oblečení business casual z pre-fall kolekcí Halston Heritage, Tory Burch a The Row

Celkový vzhled je o rovnováze mezi kreativitou a aktuálními módními trendy a profesionální elegancí. Vzorované kousky kombinujte s neutrálními. Černá pouzdrová sukně vám poslouží jako základ ke vzorovaným vrškům a naopak. S klidným svědomím můžete nosit vzorované kalhoty a sukně, pokud k nim dáte jednoduché halenky v ryze profesionálním stylu.

Významnou roli hrají doplňky a boty. Neměly by vám chybět klasické lodičky na vyšším podpatku a nemusí být nutně jen černé. Pořiďte si také tělové, červené, modré, s výraznějším potiskem. Dobře vypadají také mokasíny, kožené balerínky do špičky a kotníčkové kozačky.

Módní ikona: Ivanka Trump

Podnikatelka, modelka, spisovatelka, návrhářka a viceprezidentka Trump Organization Ivanka Trumpová je perfektním vzorem pro elegantní a zároveň ryze ženský profesionální styl oblékání. Ať již míří do své kanceláře v Trump Tower, otevírá nová golfová hřiště a hotely, sedí v první řadě na přehlídkách nebo poskytuje rozhovory médiím, vždy má na sobě velmi elegantní oblečení, které na první pohled vypovídá o její kariéře a vytříbeném vkusu.

Základ jejího šatníku tvoří šaty a sukně ke kolenům v lichotivých barvách. Velkou roli hrají doplňky. Ne náhodou navrhuje vlastní kolekce lodiček, kabelek a šperků. Samotné oblečení umí vyvážit do vkusného celku, kterému nechybí ani nejnovější trendy. Ty odvážnější (zkrácené topy, transparentní látky) nosí ve střízlivých barvách, nápadné potisky a barvy zase v jednoduchých siluetách.

Business Formal: Konzervativní styl není sexy, ale ani nudný

Kostýmy do konzervativního prostředí od zn. Halston Heritage, Boss a Alexander Lewis

Nejkonzervativnější prostředí panuje v bankách, právnických kancelářích a všude tam, kde se točí velké peníze a je třeba působit za každých okolních maximálně důvěryhodně. V praxi to znamená, že si zaplníte šatník tmavými kostýmy se sukní a kalhotami, halenkami s límečkem a zapomenete na krátké délky a hluboké výstřihy.

Jelikož v konzervativním pracovním prostředí platí za uniformu tmavý kostým, rozhodně na jeho kvalitě nešetřete. A nemusí být nutně jen černý, velmi dobře vypadá také tmavě modrá, lahvově zelená a temně červená. Pokud vás tmavé barvy, které opravdu hrají v “business formal” hlavní roli, děsí, pravidla dovolují odstíny šedé i světle béžovou.

Konzervativní styl nemusí být jednotvárný, jak dorazují kolekce Antonio Berardi, Giorgio Armani a Blumarine

Vhodné jsou také šaty. U nich pozor na délku sukně, která se musí pohybovat kolem kolen, a hloubku výstřihu. Pokud sáhnete po kalhotovém kostýmu, můžete si mimo jednání a obchodní schůzku rozepnout pár knoflíčků. Bílou košili snadno zastoupí hedvábná halenka v lichotivém odstínu nebo vzorovaný top. Je-li bez rukávů, sako si opět na schůzkách nesundavejte. Vaším cílem je zaujmout protějšek svou prací, nikoliv tělem.

U doplňků si můžete dovolit jistou dávku extravagance v podobě výraznějšího designového šperku či barevných lodiček. Zdobnými prvky ale šetřete, jeden zcela postačí. Dva jsou již absolutní maximum.

Módní ikona: Vévodkyně z Cambridge a Olivia Pope

Mezi módními ikonami oblékající se v ryze formálním stylu jich moc nenajdete, ale i ony existují. Konzervativní styl oblékání volí vévodkyně z Cambridge na oficiálních návštěvách. Jednoduché kostýmky v tmavých odstínech (Catherine volí nejčastěji modrou) si vybírá podle dokonale padnoucí střihu a zajímavého materiálu. Povšimněte si, že sukně se pohybují kolem kolem, saka mají vždy nějaký nenápadný zajímavý prvek.

Oblíbené jehlové podpatky a boty na klínku v těchto případech členka britské královské rodiny mění za klasické tmavé lodičky na nižším a širším podpatku. Plus nosí punčocháče, jak káže protokol. Šperky rozhodně nehýří.

Inspirací vám může být také seriálová postava v podání Kerry Washingtonové. Olivia Pope v seriálu Skandál nosí formální oblečení s přirozenou grácií. Střídá barvy od tmavých po světlé tóny, její kalhotové kostýmy vám mohou být tím správným příkladem.