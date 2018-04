Předčasné nošení podprsenek může způsobovat povislá ňadra

Podle předního švédského gynekologa totiž předčasné týrání mladých ňader v podprsenkách vede k tomu, že se z nich stanou nevzhledná povislá prsa již v mládí.

„Příliš těsná podprsenka může vést k tomu, že jsou prsa povislá,“ tvrdí profesor Göran Samsioe. Přirozený každodenní pohyb totiž stimuluje u volně visících ňader rozvoj elastické tkáně pod kůží, která pak hmotu prsu dokáže udržet pevně mířící dopředu.

„Pokud jsou ale tyto přirozené pohyby omezeny podprsenkou, která je příliš těsná, může to ovlivnit růst a pevnost tkáně,“ dodal profesor Samsioe. Ten při výzkumu u velkého počtu žen ve věku mezi osmnácti a pětadvaceti roky zjistil, že vzdálenost mezi bradavkami a zemí se snižuje tím více, čím těsnější a čím časněji podprsenku dívky nosí.

Profesor Samsioe však uznává, že v určitých chvílích, zvláště při sportu, je nutné poprsí trochu zkrotit. Ženy by však neměly podprsenku nosit celý den, nebo by ji případně měly vyměnit za volnější, která umožňuje alespoň částečný pohyb tkáně. Ženy s příliš velkými ňadry by ale naopak podprsenku měly nosit častěji, neboť velký objem tkáně je stahován k zemi gravitací a poškozuje elastickou tkáň také.

„Západní kultura začala věřit tomu, že jsou prsa jakýmsi druhem pohlavního orgánu. Jsme přinuceni uvěřit, že my všichni potřebujeme podprsenku, ale pro ni neexistuje žádný lékařský důvod a v některých případech může mít dokonce škodlivý vliv,“ tvrdí Samsioe. Povislá ňadra podle něho nemají žádný lékařský význam, je to pouze problém z hlediska estetického.