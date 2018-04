Nedonošených dětí přibývá, jejich šance na normální život ale rostou

Narození Nicole Mé druhé těhotenství bylo ale od začátku problémové. Byla jsem velmi unavená, neustále mi bylo zle, musela jsem hodně odpočívat. V 5. měsíci jsem začala krvácet a byla hospitalizována v sušické nemocnici. Během vyšetření lékaři zjistili špatně fungující placentu, plod byl špatně vyživovaný. Nikdo mi nedokázal vysvětlit, proč k tomu došlo, co se děje a co bude dál. Lékaři mi sdělili, že bohužel hrozí potrat.

V nemocnici jsem ležela asi sedm týdnů, krvácení se však stupňovalo a pak jsem začala mít slabé bolesti, které se stupňovaly. Lékař mě vzal na vyšetření a rozhodl, že budu převezena do Plzně, jelikož se schyluje k porodu a v Sušici neměli potřebné vybavení.

Po převozu do Plzně jsem začala silně krvácet, byla jsem naprosto vyčerpaná. Prosila jsem lékaře, aby už něco udělali. Cítila jsem, že jsem na pokraji sil. V několika okamžicích lékaři rozhodli, že nezbývá moc času, že jsem ohrožena na životě. Jeden z lékařů mi řekl: „Je nám to moc líto, ale zřejmě půjde o potrat.“

Rodila jsem císařským řezem, ale ani to nebylo jednoduché. Protože k porodu došlo ve 26. týdnu těhotenství, miminko se drželo v horní části břicha. Pro porodníky ho ale bylo neskutečně obtížné vyprostit. Nicméně 16. dubna 1998 se narodila naše Nicole. Vážila 800 g a měřila 32 cm. Na to, aby mi mé dítě po porodu ukázali, nebyl čas. Šlo o vteřiny, museli ji zaintubovat a převézt na neonatologii na Borech. Prvně jsem ji viděla až šestý den po porodu, do té doby mi pouze podávali informace lékaři při ranní vizitě. Když jsem svoji dceru prvně uviděla, byl to pro mě šok. Byla samá hadička, oteklá a s podlitinami po celém těle. Špatně dýchala, proto musela být na kyslíku. Byl to nejhorší zážitek v mém životě.

Protože dcera netrávila mateřské mléko, byla na kuřecí výživě, nemohla jsem s ní tedy na oddělení být. Denně jsme do nemocnice volali. Někdy byly zprávy příznivé, někdy horší. Prodělala krvácení do mozku, různé infekce, otravu krve, nebylo to vůbec jednoduché. Lékaři nedokázali s jistotou říci ani to, jestli dcera přežije. Já jsem však stále věřila. Představovala jsem si ji, jak roste, dělá pokroky, zlobí, běhá s culíčky. Dvakrát týdně jsme za ní jezdili na návštěvy, sestřička nám dceru vždy vyndala z inkubátoru, mohli jsme si ji chovat, mluvit na ni, byl to úžasný pocit. Byla to statečná bojovnice. Brzy byla schopná dýchat bez kyslíku. Postupem času se vše začalo obracet k lepšímu - nejprve ji přendali do jednoduššího inkubátoru, pak do postýlky. Konečně, 27. července nadešel čas propuštění Nicole z nemocnice.

V prvním roce života vážila 8 kilogramů a měřila 62 centimetrů. Po celé roky jsme absolvovali několik vyšetření, všechna dopadla dobře. Před školou proběhlo i důkladné psychologické vyšetření, kdy psycholožka konstatovala, že Nicole nepotřebuje žádný odklad. Čím byla Nicole starší, tím víc chtěla poznat místo, kde přišla na svět. Chtěla se setkat s lidmi, kteří ji zachránili. Často se nás na to ptala, prohlížela si fotografie. A tak jsme se jeli všichni do Plzně na neonatologii znovu po 16 letech podívat.Po návštěvě naše dcera uvažuje o kariéře zdravotní sestřičky na neonatologii, kde by se starala o podobné děti, jako byla kdysi ona sama.