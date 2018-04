Jmenují se Emma Smetana, či Petra Svoboda. Proč to té češtině dělají?

Večerní zpravodajství televize Nova. Ve studiu sedí pohledná moderátorka Emma Smetana, která předává slovo své kolegyni Petře Svoboda, z další reportáže se odhlašuje reportérka Tereza Robinson.

Nová zpravodajská krev se postarala o to, že internet, kavárny a hospody se opět rozbouřily diskusemi o nepřechýlených ženských příjmeních. To jsou ta, která zní stejně jako jejich mužské varianty. Jestli jsme si trochu zvykli na cizí příjmení bez přípony -ová, kterými se představují například politička Karolína Peake či sportovkyně Kateřina Emmons, tak paní Dvořák, Novák či Svoboda nás dokážou nadzvednout ze židle.

Jméno jako značka

Před dvěma lety Mladá fronta Dnes zveřejnila průzkum, který zjišťoval, jak lidé reagují na ženská příjmení typu Michaela Bakala. Jedenačtyřicet procent dotázaných uvedlo, že jim takový tvar přijde směšný a je proti pravidlům češtiny. Stejné procento s nepřechylováním nesouhlasilo, ale zároveň mělo za to, že je každého věc, jak se jmenuje.

Nechám si své rodné příjmení Takových žen je jen hrstka, ale jsou. Neotřesou jimi ani argumenty, že rodina se má jmenovat stejně. V zemi s padesátiprocentní rozvodovostí je stejně velká šance, že se za pár let budete jmenovat jinak než vaše děti. "Nechápu, proč si ženy mění jména. Moje jméno je moje identita, cítím se s ním bytostně spojená," říká novinářka Jana Ciglerová. "O něco hůř to chápal můj muž. Bylo vidět, že mě podezřívá z toho, že nepřijetím jeho jména nechci být dostatečně jeho. Že si tím nechávám zadní vrátka. Když jsem se ho zeptala:,A ty by ses po svatbě jmenoval Cigler?‘, řekl jasně, že ani náhodou. Nicméně přišla svatba a já nechala úřední dokumenty zařídit manžela. Jaké bylo moje překvapení, když úřednice najednou řekla: "A manželé se dohodli na užívání společného jména Horák, Horáková.‘ Zastavila jsem obřad, tak to teda ne, jsem Ciglerová a Ciglerovou zůstanu. Hosté znervózněli, ale já trvala na svém, a teprve když mi to oddávající svatosvatě odpřisáhla, mohlo se dál pokračovat v obřadu."

S nepřechýlenými ženskými jmény se setkáváme už několik let. Je však zajímavé, že zatímco při vyslovení jmen zpěvaček Jany Kirschner či Dary Rolins se málokdo zarazí nad absencí -ová, Petra Svoboda se svou podobou příjmení strhla lavinu negativních emocí a Emma Smetana jí v tom zdatně sekunduje. Kritici jim vyčítají, že svými mužskými tvary hyzdí češtinu, a podle jiných se snaží být za každou cenu zajímavé.

Je pravdou, že jméno je v mediálním světě značkou. Když je originální, budou si vás lidé pamatovat. Příjmení Svobodová má v Česku přes 26 tisíc žen, zato Petra Svoboda je jedna jediná. Stejné je to s Emmou Smetana. Jenže obě aktérky tvrdí, že důvod, proč mají taková příjmení, je jiný. Když nahlédneme do rodinných poměrů Emmy Smetana, zjistíme, že je dcerou Moniky MacDonagh-Pajerové a neteří bývalé političky Kateřiny Jacques. Ženy v téhle rodině k "-ová" viditelně netíhnou. Ale hlavně je dcerou českého emigranta s francouzským občanstvím a valnou část života strávila ve Francii, kde děti přejímají příjmení v podobě, jakou má jejich otec.

Petra Svoboda zase prožila nějaký čas ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v Abú Dhabí, které tehdy bylo na počátku své slávy. Když se vrátila do Česka, vdala se a s manželem plánovali, že se do zahraničí zase odstěhují. Proto jí přišlo praktické mít příjmení bez tradiční ženské přípony, která cizincům plete hlavu. Nechápou, že Svoboda a Svobodová jsou manželé, považují to za dvě rozdílná jména. A některým ženám vadí, že je v zahraničí kvůli příponě mnohdy považují za Rusky.

Tuto zkušenost potvrzuje také Sandra Měřínský, další "nepřechýlená" Češka: "Manžel získal před svatbou pracovní nabídku do zahraničí, a to byl další důvod, proč jsem se rozhodla zůstat u nepřechýleného jména. Oba jsme žili v zahraničí už dříve a tam -ová na konci ženského příjmení nechápou. Navíc s manželem pracujeme částečně v marketingu a jméno bereme jako značku, která má svou hodnotu. V profesi jsem byla dobře zapamatovatelná jako ta, co má to mužské jméno."

Jaké další důvody ženy s českými kořeny a českými manžely vedou k tomu, že své jméno ponechají nepřechýlené? Tř

eba to, že se jim líbí, jak zní. Touží po originalitě. Přípona -ová jim přijde vlastnická, mají pocit, že jsou mužův majetek. A jedna z žen argumentovala, že se nechtěla jmenovat stejně jako její tchyně.

"Do svých devětadvaceti jsem měla dlouhé příjmení, takže jsem s radostí přešla na výrazně kratší. Verze bez -ová mi byla bližší. Vnímám to jako svou osobní svobodnou volbu," přidává své pohnutky Dagmar Herold, manažerka z jižní Moravy.

To Markéta Petrov by se měla správně jmenovat Petrovová. "Jenže to mi přišlo takové ruské. No, co se divím, manželův dědeček přišel jako mladý student do Prahy z Petrohradu. Ve zkrácené podobě se mi to příjmení líbilo. Nikdy jsem s ním neměla problémy, jen občas se mě lidé ptají, jestli mám něco společného s klavíry Petrof," směje se.

Pane, vy jste žena!

Jazyková pravidla v případě češtiny hovoří jasně: k ženskému příjmení náleží (s pár výjimkami) přípona -ová. "Ženská příjmení se v češtině přechylují proto, aby bylo možné je skloňovat a začleňovat do vět. Čeština není zdaleka jediným jazykem, v němž se příjmení přechylují. Některé jazyky dokonce zacházejí ještě dál, například v litevštině slouží jedna přípona k tvoření příjmení svobodných žen, jinou se pak odvozují příjmení žen vdaných," vysvětluje Pavel Štěpán z Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Ano, čeština funguje na principu skloňování slov, je to jazyk flexivní. Ale nepřechýlená ženská příjmení jsou nesklonná, a tak v komunikaci mohou nadělat zmatek. Stejně tak, když zavoláte na úřad, kde se úřednice s trochu hlubším hlasem představí jako Havel, budete ji pravděpodobně pokládat za muže. Podobné to bude, když se vám v elektronické poště objeví e-mail z adresy dvorak@seznam.cz.

Řada lidí může mít také problémy s tím, jak ženské příjmení bez přípony skloňovat. Na Ústav pro jazyk český se podle Pavla Štěpána někdy obracejí čerstvě provdané ženy s nepřechýleným příjmením, které jsou bezradné, protože nevědí, jak s ním zacházet v komunikaci.

"Je pravda, že někteří lidé verzi bez přechýlení nejsou schopni vypustit z úst nebo napsat, takže mi stejně příjmení přechýlí, nebo se striktně drží křestního jména, ale neopravuji je a těžkou hlavu si z toho nedělám," sdílí svou zkušenost Dagmar Herold. "Já zase měla v práci problém s kolegou, který psal: na základě dotazu paní Měřínského," přidává Sandra Měřínský, které však vůbec nepřijde, že by svým jménem prznila češtinu. "Naopak, za prznění jména beru to, že má sestřenka má za manžela Itala a příjmení Alagiaová místo Alagia."

Obě ženy mají se svými neobvyklými příjmeními i další historky. Paní Herold jednou na služební cestě sdílela pokoj s kolegyní, která přijela dříve, a personál hotelu se začal poptávat, kdy za ní dorazí pan Herold. Zákazníci Sandry Měřínský zase očekávají, že přijde chlap, a jsou překvapení, když vidí drobnou blondýnku.

Ale zpět k jazyku. Je bez debat, že přechylování ženských příjmení usnadňuje komunikaci. Konstatování "Mám jednání s Dvořákovou" je všeříkající, na rozdíl od "Mám jednání s Dvořák". Na druhou stranu si čeština dokáže poradit i bez přechýlení. Stačí přidat určující slova (paní/Anna Dvořák), vydedukovat rod nám pomůže i podoba slovesa (Dvořák šla…).

Chci dvě příjmení Některé nevěsty se nechtějí vzdát rodného příjmení, s kterým jsou sžité, a zároveň chtějí přijmout i manželovo. Po provdání po křestním jméně následuje příjmení manžela následované rodným jménem. A protože takové jméno je pořádně dlouhé, volí některé variantu, kdy jméno svého muže nechají nepřechýlené. I tak je pořád toto jméno dlouhé, a tak se stává, že ženy stejně většinou používají jedno, či druhé příjmení, například v práci své rodné, v soukromí manželovo.

"Kdyby nepoužívání -ová způsobovalo nejasnosti, jak velké by asi byly zmatky v angličtině nebo němčině, což jsou jazyky, které nemají tolik indicií rodu a pádu jako čeština," tvrdí lingvistka a genderová badatelka z Jihočeské univerzity Jana Valdrová. "Nepřechýlená příjmení nezpůsobují větší nedorozumění, a pokud ano, můžeme se na nejasnosti přeptat."

Pro většinu lidí však jazyková pravidla nejsou tím rozhodujícím kritériem, zda nepřechýlené příjmení přijmou. Nejdůležitější bývá jeho libozvučnost. Jméno manželky hokejisty Patrika Eliáše Petra Eliáš Voláková nám uši tolik netahá, a proto nám moc nevadí, zatímco modelka Kateřina Konvalinka Průšová se svým vyvdaným jménem sklidila posměch.

"Z jazykového hlediska by bylo vhodné přechylovat obě příjmení. Případy jako Kateřina Konvalinka Průšová jsou dost nešťastné, protože mohou být zavádějící. Setkal jsem se i s tím, že v tomto případě někdo považoval nepřechýlené příjmení za druhé křestní jméno," říká Pavel Štěpán. Dnes už je modelka rozvedená, a tudíž bez ožehavé Konvalinky.

Děravý zákon

Když si žena s českým příjmením zvolí variantu bez -ová, vyslechne si řadu poznámek, rýpnutí, neustále vysvětluje, jak to s jejím jménem je. Selský rozum říká, že když to všechno ustojí a stále jí za to stojí jmenovat se "chlapsky", tak proč jí nenechat svobodnou volbu, jak se chce jmenovat? S takovým návrhem přišel v závěru loňského roku do Senátu šéf klubu ODS Richard Svoboda. Horní komora však v lednu jeho návrh zamítla a podle zákona nepřechýlené příjmení mohou mít pouze cizinky, Češky, které se provdaly za cizince, ženy žijící/plánující pobývat v zahraničí nebo ty, které jsou jiné než české národnosti.

Jenže nevěsty, které touží být mladou paní s jménem bez přípony, si našly cestu, jak zákon obejít. Stačí se začíst do internetových diskusí, kde si ženy radí, že je potřeba najít benevolentnější matrikářku a u ní podepsat prohlášení, že manželé plánují žít v zahraničí.

"Když žena podepíše o tomto záměru prohlášení, nedokážeme posoudit, nakolik se ženy při žádostech o užívání příjmení v mužském tvaru dopouštějí nepravdivých prohlášení," přiznává tiskový mluvčí ostravského městského obvodu Poruba Martin Otipka.

Zdeňka Dusilová, vedoucí matriky v romantické Hluboké nad Vltavou, je "přísnější": "Nestačí pouze prohlášení, žena musí doložit, že po svatbě skutečně bude mít trvalý pobyt v zahraničí," uvádí. I to některé snoubenky umí obejít. Použijí adresu kamarádů, kteří v cizině pracují. "V záloze jsem měla přichystanou adresu své matky, která žije dlouhodobě v zahraničí. Ale paní matrikářka řekla, že to stejně nikdo nekontroluje," prozrazuje jedna z nich. Zákon tudíž sice hlídá, aby se ženská příjmení přechylovala, ale kdo chce, ten si najde způsob, jak ho obejít.

Mužská příjmení neletí?

Mohlo by se zdát, že na matrikách stojí fronty nevěst, které mávají žádostmi o příjmení bez přípony. Opak je pravdou. Jak nám sdělili zaměstnanci oslovených matrik, zájem o nepřechýlená příjmení včetně těch získaných svatbou s cizincem není velký. Tady jsou fakta. V Praze 2 je to přibližně jedna nevěsta z deseti, v Hradci Králové ročně uzavře sňatek zhruba 400 snoubenců, z toho asi 20 žen si zvolí příjmení v mužském tvaru. V Ostravě Porubě letos proběhlo 140 svateb a o mužskou podobu příjmení zažádalo pět nevěst. Přibližně tři žádosti za rok vyřizují na matrice v Jablonci.

"Jsou také příjmení, která lze zapsat v mužském tvaru bez žádosti, například Filipi," říká Marcela Gottwaldová, vedoucí tamější matriky.

Ženy s mužskou podobou příjmení jsou u nás stále výjimkou. Ovšem kvůli tomu, že řada z nich se pohybuje v médiích, se zdá, že jde o populární trend. Genderová lingvistka Jana Valdrová je za tyto výjimky ráda. "Třeba díky Emmě Smetana si lidé začnou zvykat, že budeme častěji číst o Angele Merkel a Michele Obama bez -ová."

Jak je to ve světě?

ITÁLIE: Od roku 1975 ženě po svatbě právně zůstává její jméno (v oficiální dokumentaci ji díky tomu po celý život snadno dohledají). Neformálně si může za své jméno přidat manželovo příjmení, a to pomocí uznaných předložek in/nei/cg.

ŠPANĚLSKO: Dítě získává příjmení otce a rodné jméno matky. Toto jméno se ženám po sňatku právně nemění. V některých zemích Latinské Ameriky se žena vzdá příjmení matky a přijme příjmení manžela po otci s předložkou de.

ISLAND: V této zemi mají jeden z nejoriginálnějších způsobu pojmenování. U novorozence se použije jméno otce a k němu se přidá buď -son (syn) či -dóttir (dcera). Po svatbě si žena nechává své rodné jméno, je stále dcerou svého otce.

FINSKO: Finky si stále častěji nechávají po sňatku rodná příjmení, dělá to tak přibližně každá čtvrtá. Novým trendem je vytváření nových příjmení, například tak, že novomanželé spojí části svých původních příjmení.

ČÍNA: Zdejší ženy si většinou po svatbě nechávají své příjmení, děti se jmenují po otci. Některé ženy k rodnému jménu přijímají manželovo, často bývají také označovány podle příbuzenského vztahu k muži, např. Wangova matka.

ANGLOSASKÉ ZEMĚ: Ve Velké Británii a v řadě anglicky mluvících zemí přejímá žena jméno manžela v totožné podobě. V USA si mnohdy nechávají i rodné příjmení, i když oficiálně užívají jen manželovo (např. Hillary Rodham Clinton).

FRANCIE: Ponechává ženám právo na rodné příjmení. To jim zůstává po sňatku a je využíváno k formalitám (třeba k získání pasu). Ženy mnohdy používají i manželovo příjmení, které uplatňují ve společnosti.