Přechodem trpí obě pohlaví, muži to však mají složitější

Když už se rozběhnou, nelze menopauzu a andropauzu zastavit. Ženy se přechodu nevyhnou, muže ovšem postihnout nutně nemusí.

„Testosteron sice přirozeně ubývá postupem času každému muži, syndromy spojené s mužským přechodem se však objevují u méně než poloviny mužské populace. V současné době se tedy vědci shodují, že samotný pokles testosteronu pravděpodobně nebude jediným spouštěčem andropauzy. Například studie odborníků z Massachusetts General Hospital z roku 2013 naznačila, že mužský přechod vzniká spíše důsledkem poklesu estrogenů, tedy hormonů typicky spojovaných s ženským pohlavím. Tyto hormony jsou však přítomny i v mužském organismu,“ konstatuje MUDr. Pavel Turčan, odborný ženský lékař a sexuolog.



Příznaky jsou téměř stejné

Projevy, jako jsou napětí, úzkost nebo smutek, podrážděnost, ztráta energie, únava, návaly horka, ztráta chuti na sex nebo i nespavost jsou u obou pohlaví stejné. Rovněž tak se začínají jinak ukládat tuky a muži i ženy přibývají na váze. Zvyšuje se i riziko osteoporózy a srdečních potíží.

„Mužský přechod je ale na rozdíl od toho ženského táhlý v čase, pohlavní hormon jim pozvolna ubývá celé roky - vlastně už někdy od třicátých narozenin. Ženská menopauza je proti tomu naopak záležitostí, která má svůj jasný začátek tehdy, když začne vynechávat menstruace, a konec, když úplně přestane a začne období klimakteria. To se zpravidla odehrává v kratším časovém úseku, v řádech měsíců nebo nízkých řádech let. Pak také většinou zmizí i psychické příznaky,“ tvrdí Mgr. Klára Gajdušková, psycholog z Polikliniky na Národní v Praze.

Muži to mají složitější

Muži to mají o trochu horší, protože o jejich přechodu - andropauze - se ani v 21. století příliš nemluví. Navíc se andropauza často snoubí s příchodem tzv. krize středního věku - ta může přijít kolem padesátého roku věku, ale i dříve nebo později. Přesně v té době se začnou projevovat naplno i příznaky mužského přechodu. Už jsme si řekli, že většina příznaků je u obou pohlaví stejná, ale… Vlivem hormonálních změn není výjimkou, že muži „chytí“ druhou pubertu. Lákají je adrenalinové sporty, koukají po mladších ženách a někteří s nimi také navazují nové vztahy. Z některých se stávají workoholici a honí se za novými cíli a úspěchy. A po přechodu zase může být všechno jinak.

Přichází snížení sexuálního apetitu a s ním se podle Kláry Gajduškové mohou také u pánů dostavit pocity viny, že už nedokážou ženy uspokojit tak jako dříve: „Mohou se kvůli tomu sami na sebe hněvat, trpět pocity beznaděje, připadat si málo mužní atd. Navíc na rozdíl od žen, které jsou zvyklé o svých intimních problémech hovořit minimálně s gynekologem, muži to vnímají jako obtížné téma. A když už by nakonec odvahu posbírali, mnohdy ani nevědí, s kterým odborníkem takovou věc konzultovat. To samozřejmě jejich psychice vůbec nepomáhá.“

První, na koho by se měli obrátit, je přitom dobrý praktický lékař, který doporučí další postup. Jako každá psychická nepohoda mohou menopauza i andropauza vést ke konfliktům, hádkám i uzavírání se do sebe. Zvýšená únava a podrážděnost pak negativně ovlivňují pracovní výkon a demotivují. „K tomu je ještě třeba připočíst fakt, že jde o období, které se překrývá s obdobím tzv. sendvičové generace. Tedy objevuje se tehdy, když pozornost potřebují dospívající děti i stárnoucí rodiče. Může to být hodně náročné,“ podotýká psycholog.

S projevy přechodu bojujte

Přestože menopauzu a andropauzu zastavit nelze, s příznaky, které ji provázejí, se smiřovat nikdo nemusí. Je tu celá řada možností - od stravy přes fyzickou aktivitu až po hormonální substituční terapii. Ta může mít dokonce pozitivní vliv i na psychické projevy, jako jsou náladovost, podrážděnost a pocity zbytečnosti. A pokud tyto potíže přetrvávají, měli byste o nich říci svým nejbližším. Je důležité, aby věděli, jak se cítíte a že za případné neshody nemohou oni, ale prostě a jednoduše váš přechod. A nelitujte se. Menopauzou a andropauzou sice končí jedno období, ale začíná další.

„Doporučila bych dovolit si věnovat hodně pozornosti i sobě samým, udělat si prostor pro aktivity, které vás naplňují, více odpočívat a obecně zařadit tzv. nižší rychlost,“ radí Klára Gajdušková. V nabídce je toho mnoho - cestování, kultura, sport, hobby, děti, případně vnoučata, studium a drobné radosti, na které vám třeba dříve nezbýval čas.

Článek vyšel v listopadovém vydání časopisu Zdraví.