Pražský festival módy dotahuje svět

Ocenění v soutěži Prague Fashion Photo, probíhající jako součást festivalu módy, získal fotograf Jiří Turek.

Během slavnostního večera na závěr festivalu Prague Fashion week kromě udílení nových titulů proběhly také přehlídky autorek, které byly oceněny za sezónu PFW jaro 2006.

Titul Talent sezóny obhajovala novou kolekcí Jana Poláková, autorskou přehlídku prezentovala Výtvarnice sezóny jaro 2006 Denisa Nová. Návrhářka porotě i divákům potvrdila, že je nositelkou prestižního titulu po právu. Nejen kolekce, ale i její prezentace byla neomylně vedena v pečlivém duchu značky DNB, perfektní, kontrastní, s ohromným smyslem pro detail.

Havelková vyhrála

Čerstvá držitelka titulu Výtvarník sezóny Hana Havelková (ZDE radí i čtenářkám ONY.iDNES.cz) představila kolekci na sezónu jaro léto 2007. Přestože většina barev kolekce se drží ve velmi tlumených až tmavých tónech, celkově kolekce zůstává velmi ženskou, jemnou a usměvavou jako autorka sama.

Příjemný úsměv Hanky Havelkové zlehka prostoupil všemi řadami prezentované kolekce. Od lehkých bílých šatů s výrazným potiskem barokních vzorů s jemnými detaily ve výkroji výstřihu či zavazování košil, přes olivově zelenou řadu rafinovaně kombinovaných materiálů a střihů, po tibetskou černou řadu s originálním potiskem tibetských vzorů až po řadu černých večerních šatů, všude byl znatelný přesný rukopis zkušené návrhářky.

Modely doplněné o kusy z dílny Radky Kubkové náladu celé kolekce lehce posunuly do vážnějšího tónu, ale trocha přísnější elegance krajkové a vlněné šatky příjemně oživila.

Ze sledu ostatních prezentací nelze vynechat jméno Moniky Drápalové, která předvedla tradiční výtvarný koncert. Modelky defilovaly Moniččin vysoký, precizní, výtvarný styl. Spojením velmi kvalitních materiálů a důmyslných střihů vznikla v dílně Moniky Drápalové další série důstojného elegantního styl, který by slušel i vysoké náročnosti pařížských ulic. Veškeré debaty o přílišné hubenosti či plnosti modelek Monika rozbila svým nástupem na molo a potvrdila jasného vítěze – nastávající maminka je prostě a přirozeně královnou všech přehlídkových soutěží ženskosti.

Vzhůru za světem

Galerie Mánes se plynně stává základnou pro přehlídku opravdu kvalitní české módy.Překvapivě tomu odpovídá i neudělení titulu Talent sezóny, které Eva Valová, ředitelka festivalu, vysvětlila takto: „Vzhledem ke snaze zvýšit úroveň kategorie, jsou na soutěžící kladeny vyšší požadavky a žádná z kolekcí nevyčnívala natolik, aby byla oceněna.“

Přesto prezentace mladých autorů patřila k těm zajímavým a osvěžujícím. Celková úroveň mladých talentů se od minulých ročníků zvedla (viz fotogalerie, přehlídka Petry Balvínové, Leoše Macenauera i Barbory Vyhnalové) a vždy bude dobré na molech vedle vážných, zavedených jmen vidět svěží nápady, kreativitu a kombinace i za cenu profesní neúplnosti.

Zvyšování kvality platí také o místním fashion weeku samotném. Všechny přehlídky, stejně jako zázemí festivalu, se ročník od ročníku piluje a dosahuje na renomované festivaly podobného typu ve světě. Novinkou tentokrát bylo i zavedení showroomu, kde byly vystavené kusy z dílen zastoupených autorek, připravené k prezentaci pro místní i zahraniční obchodníky a novináře. Některé autorky tak držely dané pravidlo a předváděly kolekce pro nadcházející jarní sezónu, jiné publik předvedly zimní aktuální kolekci a jarní část prezentovaly pouze v rámci showroomu.

Celebrity nechyběly

Součástí každého podobného festivalu je i přítomnost známých tváří. Přehlídky přišly postupně ocenit osobnosti z politické scény Šárka Grossová s manželem, ministryně informatiky, osobnosti z showbyznysu Chantal Poullain, Veronika Freimanová, Štěpánka Duchková, svou dvorní návrhářku přišla až na molo podpořit také Bára Nesvadbová (moc jí to v démonických červených šatech a síťovaných punčoškách od Tatiany Kovaříkové slušelo) a na závěrečný gala večer přišla i tradiční návštěvnice slibných módních akcí Aňa Geislerová (Bruno se trochu nudil, ale máma mu to po přehlídce vynahradila a vzala ho do VIP salonku).