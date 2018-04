Pražské školky praskají ve švech. A bude hůř

"Letos mám dvakrát tolik přihlášených dětí, než můžeme vzít. Podobně velký převis jsme měli už v minulém roce,“ potvrdila Miroslava Navrátilová z Mateřské školy Čínská v Dejvicích.

A bude ještě hůř. Předškoláků přibývá, mateřských škol je naopak čím dál méně.

Radní první městské části tento týden odsouhlasili výjimku pěti mateřským školám. „Čtyři školky smějí navýšit svoji kapacitu o tři děti. V Mateřské škole Národní mohou vzít v příštím školním roce o dvanáct dětí více,“ řekl mluvčí radnice Jan Šlajs.

Podle údajů Českého statistického úřadu nastal zlom v roce 2002. Do té doby klesající počet dětí předškolního věku nabral přesně opačný směr. „Před čtyřmi lety začal počet dětí progresivně narůstat,“ konstatoval Zdeněk Bartoň z Českého statistického úřadu.

Obrácený trend ale panuje v počtu mateřských škol - od roku 2002 vytrvale klesá. Zatímco v roce 2002 chodilo do 346 školek 26 660 dětí, v tomto školním roce nastoupilo do 321 mateřských škol 28 981 předškoláků.

Co to znamená v praxi? „V Líšnici, kde bydlím, není žádná školka. V té nejbližší v Řitce ale dávají přednost dětem na celodenní pobyt,“ postěžovala si matka dvou dětí Jarmila Matoušková.

„O školky je zájem a je větší než v loňském roce. Souvisí to s tím, že děti mohou chodit jen na čtyři hodiny, aniž by lidé ztratili rodičovský příspěvek, a že rok před školou mají děti školku zdarma,“ vysvětlil místostarosta z desáté městské části Vladislav Lipovský.

Podle Marty Jurkové z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy záleží na radnicích. „Rodiče mi říkají, že nemají děti kam dát. Ale je to opravdu na zřizovatelích, tedy úřadech městských částí, aby zabezpečili dostatečný počet školek.“

Rodiče, kteří byli s dětmi u zápisu letos, se verdikt dozvědí na začátku května. Školka jim řekne, zda jejich dítě přijme.

Předškoláků přibývá

Někteří rodiče mají velké problémy, jak sehnat místo v mateřské škole. Dětí je stále více a míst nedostatek. Nejhůře jsou na tom okrajové části Prahy, kam se stěhují mladé rodiny.

V Rudné funguje jediná mateřská škola. Ta již není absolutně schopna pokrýt poptávku a rodiče musí hledat místo pro své děti jinde. "Takže pak přijíždějí k nám," říká ředitelka stodůlecké Mateřské školy Paletka Alena Černohorská.

V Praze se rodí čím dál více dětí. Největší počet předškoláků bude mít Praha podle statistiků už za čtyři roky.

Na vyšší počet dětí nejsou schopny reagovat především rychle se rozvíjející obce na okrajích metropole, kam se stěhují zejména mladé rodiny. "V okrajových částech problém je. Proto rodiče, kteří mají trvalé bydliště jinde, ale jezdí pracovat k nám na Prahu 13, volí tu druhou schůdnou alternativu - to je umístění dítěte u nás. Ve svých obcích u Prahy totiž nemají šanci," vysvětluje Černohorská.

"Byla jsem s dcerkou u zápisu, ale ředitelka mi řekla, že nemáme šanci. Adélce jsou necelé čtyři," líčí svoje zkušenosti žena, která nechtěla uvést své jméno.

Problémy podle ní mají i rodiče v centru. "Slyšela jsem, že své děti jezdí přihlašovat až na Zbraslav," tvrdí mladá matka.

"Děti rok před školou a děti ze spádových oblastí mají na školku přednostní právo," tvrdí Lenka Radhauzová, zástupkyně ředitelky z mateřské školy v Řitce. Loni měli převis šest dětí, letos očekávají ještě vyšší počet. "Pro přihlášky si k zápisu přišlo šestadvacet rodičů a míst máme třináct. Je ale otázka, kolik rodičů nakonec přihlášku podá. Mají na to dva týdny. Pak se uvidí," řekla Radhauzová.

Odborníci však nepovažují situaci za dramatickou. "Přestože byly některé mateřské školy uzavřeny nebo přešly do soukromého sektoru, tak máme mateřských škol dostatek - dokonce mám i dost volných míst," řekla radní Prahy 5 Lucie Vránová.

Když rodiče zmatkují...

'Podle místostarosty Prahy 10 Vladislava Lipovského někdy zmatkují i rodiče. Z obav, že na jejich dítě nezbude ve školce místo, zapíší je pro jistotu do několika zařízení naráz. "Zatím to vypadá, že bychom mohli umístit všechny zájemce, ale moudřejší budeme za deset dní, kdy bude v přihláškách jasno. V případě velkých převisů doporučíme rodičům jiné školky, které jsou třeba od jejich bydliště vzdálenější, ale bude tam pro ně místo," podotýká Lipovský.

V první městské části už radní udělovali na žádost ředitelek pěti z celkem šesti stávajících školek výjimku. O nejvyšší počet si zažádala Mateřská škola Národní, kde letos přibude rovný tucet předškoláků.

Podle Vladislava Lipovského stavbu nových školek neplánují. "Novou budovu stavět nebudeme, ale když bude potřeba, tak můžeme nepatrně zvýšit kapacity."

Počet dětí v mateřských školách se v posledních letech stále zvyšuje, od roku 2002 stoupl o 2321, do roku 2011má podle odhadu demografů přibýt dalších 3277 dětí. Počet mateřských škol přitom stále klesá a snižovat se bude i nadále.

* podle odhadů demografů bude počet školek i nadále klesat, přesné údaje nejsou k dispozici

Za čtyři roky budou mateřské školy skutečně praskat ve švech. Podle statistiky se totiž v Praze objeví nejvíce dětí v předškolním věku za posledních deset let. „Počet dětí narůstá, a to progresivně,“ uvádí Zdeněk Bartoň z pražské správy Českého statistického úřadu.

* Jak dlouho tento trend trvá?

Od roku 1995 do roku 2001 počet dětí předškolního věku, tedy do šestého roku, setrvale klesal, a to jak v absolutních číslech, tak v podílu na celkové populaci. Od roku 2002 ale nastává vývoj přesně opačný, počet dětí narůstá, a to progresivně. '



* Proč se znenadání populační vývoj tak otočil?

Matky, a hlavně ty pražské, odkládají narození prvního dítěte do pozdějšího věku. V současné době rodí ženy kolem třiceti let. A právě tohoto věku se v současnosti dožívá silná generace sedmdesátých let minulého století. Počet narozených v Praze na jeden tisíc obyvatel byl ještě v roce 2004 pod průměrem České republiky (9,6), v roce 2005 již činil 10,2. Úroveň plodnosti však zůstává v Praze dlouhodobě nízká. Mladí lidé se orientují ve větší míře na budování kariéry, do manželství vstupují v pozdějším věku.



* Kdy má nastat největší kumulace předškolních dětí v Praze?

Podle prognózy Českého statistického úřadu by měla kumulace dětí ve věku do šesti let v Praze dosáhnout vrcholu v roce 2010.



* A co bude potom? Bude opět dětí ubývat?

Nejméně dětí lze předpokládat v letech 2015 až 2025, a to proto, že za posledních zhruba padesát šedesát let se v Praze nejméně dětí rodilo v druhé polovině devadesátých let minulého století. Pokud se nic nezmění, budou se děti rodit těmto „málo početným ročníkům“ právě v uvedených letech. V úvahu je ale třeba vzít nepředvídatelné vlivy migrace a samozřejmě vývoj sociálních a ekonomických stimulů pro zakládání rodiny.