Pražské Matky závodily s kočárky

Matky s kočárky, či ženy na invalidním vozíku projížděly pražskými ulicemi, aby připomněly, že chodník je určen k tomu, aby po něm kráčeli lidé, nikoli parkovala či jezdila auta.

Průjezd komplikují sloupky, parkovací hodiny vestavěné do chodníku, ale hlavně auta zaparkovaná u přechodu, někdy dokonce přímo na něm, anebo přímo na chodníku.

„Jestliže představitelé města a městských částí chtějí opravdu dbát bezpečnosti silničního provozu a jeho nejzranitelnějších účastníků, měli by se postarat o to, aby auta neparkovala na chodnících s jejich povolením, a Policie by neměla tolerovat parkování všude, kde to neodpovídá předpisům.“ prohlásila jedna z organizátorek akce Petra Lukešová.