Prázdniny mohou být pro děti nebezpečné

Statistiky jsou varovné: Česko je mezi zeměmi Unie na sedmém místě v úmrtnosti dětí na úrazy.

„Na následky úrazů zemřelo v roce 2005 celkem 106 dětí, tři roky předtím 125. Přibylo zlomenin a stouply počty školních a sportovních úrazů,“ říká Veronika Benešová z Centra úrazové prevence Fakultní nemocnice Motol.

Před přeceňováním sil varoval školáky i ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. „Než třeba sednete na kolo, vždy si poměřte své síly, zda to opravdu zvládnete. Hlavně nikdy nezapomeňte na ochranné pomůcky. Helma na kole zachraňuje život,“ řekl v pátek žákům jedné pražské základní školy.

Podle Veroniky Benešové utrpí každé třetí dítě úraz, který musí ošetřit lékař. „Třicet tisíc dětí ročně se s těžkým úrazem léčí v nemocnici,“ upozorňuje.

Úraz utrpí častěji chlapci - více zkoušejí adrenalinové sporty. Dívky jsou opatrnější a rychleji reagují na nebezpečí.

„Všem úrazům se dá předejít,“ zdůraznila Benešová. Podle ní však rady odborníků často narážejí na to, že dnešní děti se snaží být samostatné. Vymýšlejí rizikové aktivity a neuvědomují si důsledky.

„Každé dítě by si mělo o prázdninách užít, naučit se nové věci, zacházet se sekyrkou, zapálit ohníček, uvařit si. Mělo by vědět, jak to udělat, aby si při tom neublížilo,“ varuje Benešová. Důležité je, aby se to dítě naučilo za dohledu někoho, kdo mu poradí a dohlédne na ně.

Do deseti let si děti nespojují aktivitu s riziky. Menší děti si navíc nespojují ani bolest a zranění s tím, co dělají. „Pokud nejsou vedeny k bezpečnému chování, do deseti let skutečně potřebují dohled,“ varuje odbornice. V Česku by měl vzniknout registr dětských úrazů. Po roce odborníci data vyhodnotí a zjistí, kde, při čem a jak se úrazy dětí stávají. Z toho vyvodí doporučení, jak úrazům předcházet.