Pravidla dámské jízdy: každá s každou a hospoda to jistí

1. Každá s každou



Když Monika nemluví s Karolínou a Tereza nemusí Vandu, nezkoušejte "tmelit partu". Po pár hodinách se Karolína urazí, Vanda rozbrečí nebo naopak. Monika s Terezou jednu po druhé pomluví a dýchánek se změní v ponorku. Pokud si rovnou nevjedete do vlasů, budete takové "jízdy" možná do smrti litovat.

Ne že by snad proslulý televizní seriál Sex ve městě made in USA nějak zásadněji souvisel s životní realitou, ale vztahy mezi filmovými kamarádkami vybalancovali autoři dokonale. Každá jiná a přesto spolu všechny vždycky vyjdou. Utopie z obrazovky? Nikoliv, pokud máte správné kamarádky. Když by se v našem případě M snesla s K, V i T a zároveň platí absolutní matematická kombinace mezi ostatními, máte v ruce klíč k úspěchu.

Společný večer netřeba složitěji plánovat. Chcete jít s holkama na večeři? Netřeba radit, že se hodí si stůl zamluvit předem, abyste vyhládlé, po kilometrech obcházení místních putyk, neskončily v nonstopu u okoralé sekané, anebo se nehledaly v doupěti v oblacích hustého dýmu hned vedle řvoucích reproduktorů.

Je-li důvodem k večeři oslava narozenin jedné z vás, promluvte si předem o dárcích.To aby kamarádka "Řešitelka" nedostala pět výtisků titulu Proč jsem se ještě nezabila, nebo pejskařka nerozbalila tři ale šíleně roztomilé oblečky na svého miláčka...

Výhody dámských jízd Podle psycholožky Marty Boučkové:

1. Příležitost vypadnout ze stereotypu, opustit zajetá pravidla.

2. Pocit, že si mohou dělat, co chtějí.

3. Zmizí nutné povinnosti, nemusí se podřizovat chodu rodiny, domácnosti.

4. Mohou některé praktické věci odkoukat od kamarádek.

5. Mají šanci se na chvíli vrátit do "holčičkovských" let.

2. Hospoda to jistí

Dámská jízda nemusí ale trvat jen jeden večer. Už víkend nabízí spoustu příležitostí k odreagování. Než vyrazíte třeba teď v zimě na něčí chatu na horách, měly byste ale mít představu, co tam.

Když si jedna z vás vezme běžky, druhá sáně, třetí snowboard a čtvrtá nic, může se stát, že se o víkendu prakticky nepotkáte. Všechny dámy musí být předem srozuměny s tím, co která od vaší "jízdy" očekává. Nehodí se nutit třicetikilometrový výlet na běžkách někomu, kdo v životě nelyžoval. Stejně tak bývalou závodnici v obřím slalomu, která se i po letech dokáže řítit z kopce rychlostí přes sto kilometrů v hodině, těžko udržíte v posteli, kde se zrovna vy hodláte válet do oběda.

Můžete si sice dát volno s tím, že si každá půjde po svém, ale riskujete, že ta z vás, která zůstane se svou představou využitého času sama, bude výletu litovat. Jedinou možnou záchranou je v takové situaci (jako ostatně v každé jiné prekérní) hospoda. Když v ní navečer všechny svorně skončíte nad svařáčkem, grogem nebo griotkou, je dámská jízda zachráněna.

varování "Dámská jízda by se neměla zvrhnout v militantní nadávání na to, jak jsou chlapi strašní a jak je vlastně nepotřebujeme," varuje dámy psycholožka Marta Boučková.

V ideálním případě má své specifické kouzlo i sama cesta do putyky a zpět. Zážitky z vánice nebo sněhu po kolena, jímž se pomalu prodíráte k vytouženému cíli (v jiném ročním období déšť, kola, bahno...), z vás udělají tým. Zvlášť jestli se ukáže, že některá z vás zná hory jen z obrázků a razí si to sněhem na deseticentimetrových jehlách klátíc se do strany, kam ji k zemi táhne kabela od Vuittona. Ta prozíravější, co si před odjezdem koupí ty nejdražší protisněhové návleky "vhodné i do Himálaje," jak podotkne prodavač, se chopí šance. Konečně poprvé v životě má na rameni vysněnou vuittonku a ještě je ta "Solidární".

Podobná očekávání souvisejí také s penězi. Prodáváte-li v pokladně hypermarketu a kamarádka, finanční ředitelka nadnárodní firmy, chce denně večeřet v luxusní restauraci a do rána se bavit v baru, může nastat problém. Role "Platičky" se jí brzy zají, stejně tak vy nebudete chtít být věčně za "Socku".

3. Dělení rolí



Pokud se na dámské jízdě musíte postarat jen samy o sebe, měla by se každá z vás zapojit. "Bivojka" donese dřevo, "Gurmánka" uvaří z toho, co jste společně nakoupily, "Anorektičce" bude největší zima, proto se postará o teplý krb, "Bavička" všem uvaří grog a "Kibicka" může jen sedět a kibicovat.

Ačkoliv s posledně jmenovanou rolí opatrně. Její pozorovatelna by neměla fungovat jako trafika, ale jen jako hokejová střídačka: sedím a pak šup něco dělat. Pokud si totiž funkci radila podrží po celou "jízdu" jen jedna, ostatní by na ni právem mohly dostat vztek. Existuje jen jedna povolená výjimka: je-li jinak oblíbená "Intoška" opravdu velmi, ale velmi nešikovná a nezvládla by ani zamést podlahu, může být omluvena, protože její ruka k dílu přiložená by znamenala zároveň jeho zkázu.

4. Samy sebou

Povedená dámská jízda má jednu velkou výhodu: nikoho nebalíme. Před nikým se nepředvádíme, nesnažíme se zapůsobit výstřihem v upnutém tílku. Vůbec totiž nemusíme vypadat úchvatně ani roztomile, ani ohromovat znalostmi. Nenastavujeme se jen z boku, aby nikdo neviděl rozměr našeho pozadí v plném megapixelovém rozlišení, nepředháníme se u plotny, abychom bodovaly coby hospodyňky. Jsme samy sebou.

Zatímco před pány víceméně maskujeme všechno, co by nás mohlo pasovat do kategorie "Slepice", na dámské jízdě drbeme o sto šest. Kvokáme, hýkáme, plácáme o vztazích, romantických filmech, vaření, kosmetice, o práci, našich mindrácích.

Že jste se dosud nikomu v životě nepřiznala, že si každý měsíc prostě musíte koupit všechny dámské časopisy? Nebo že pravidelně usínáte v objetí se svým psem? Jste snad kvůli čokoládě schopná bušit na už zamčené dveře obchodu? Teď je čas se svěřit. Zjistíte, že skoro každá máme nějaké ty své nesmyslné závislosti.

5. Vzpomínka na pány

Muži nám nechybějí. Ale jen do té doby, než dojde dřevo. "Bivojka" musí do dřevníku, ale zas až takové svaly nemá. Do toho se setmí a dámská jízda se náhle zdá nebezpečná. Jedna po druhé chodí nenápadně kontrolovat, jestli je zamčeno, a když do ticha praskne dřevo v krbu, děsí se navzájem šílenými horory. Ostatně i jako termostat by se chlap do spacáku hodil.

Dámská jízda je fajn, ale pozor na návrat do smíšené společnosti: je třeba včas přestat s oslovením "Holky..."

