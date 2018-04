Pravidelné cvičení snižuje riziko rakoviny prsu

Výzkumný tým z University of South Carolina testoval po více než třicet let tělesnou kondici 14 tisíc žen od dvaceti do třiaosmdesáti let. Míra tělesné kondice se hodnotila pomocí běžeckého aerobního pásu, který měřil srdeční tep. Ženy, které se experimentu účastnily, netrpěly rakovinou prsu, ale měly odlišný přístup ke sportování.

Účastnice testu byly poté na základě vyhodnocení seřazeny do třech kategorií: slabá, střední a velmi dobrá kondice. Dlouholetá podrobná vyšetření prokázala, že ženy, které vykazovaly slabou čili podprůměrnou fyzickou kondici, měly třikrát větší pravděpodobnost, že zemřou na rakovinu prsu, než ty, které měly velmi dobrou kondici a cvičily pravidelně.

"Studie je vzácná zejména díky tomu, že dokládá, že obyčejné cvičení může pomoci v boji proti rakovině prsu. Kondička každého člověka se může zlepšit. Neobstojí tu výmluvy, že nám schází peníze na posilovnu. Zlepšit fyzickou kondici si ostatně můžete obyčejným chozením," vysvětluje Steve Blair, lékař a člen výzkumného týmu University of South Carolin.

Blair také vysvětluje, že medicína v současnosti nedokáže plně vysvětlit všechny biologické procesy v těle, které se vztahují k cvičení a ke zdraví. Cvičení působí na tepny a buňky odlišně. Díky cvičení se snižuje nejen riziko rakoviny prsu, ale i třeba chronických nemocí.

Cvičit i po menopauze

Středně dobrou kondici může podle lékařů získat každý, kdo se věnuje cvičení sto padesát minut týdně. To neznamená trávit nutně jen dvě a půl hodiny na běžícím pásu. Lékaři hovoří o tom, že posilovnu může v tomto ohledu nahradit jakákoliv tělesná aktivita, při níž se pohybujeme: například svižná procházka se psem nebo práce na zahrádce.

Velmi dobrou kondici získají podle lékařů ti, kdo věnují pohybu v průměru kolem pěti hodin týdně. Studie doplňuje, že cvičení není blahodárné jen jako prevence rakoviny prsu, ale pomáhá i snižovat hladinu cholesterolu, krevní tlak, cukrovku a srdeční choroby. Lékaři dodávají, že cvičení není zárukou, že se rakovina nikdy neobjeví, ale může pomoci snižovat riziko.

Tyto teorie potvrzují i další výzkumy: jedna z nich, z října roku 2008 tvrdí, že ty z žen po menopauze, které pravidelně cvičí a udržují svou váhu, mají menší riziko rakoviny prsu než ženy s nadváhou.