Právě vy můžete být jediný na světě, kdo zachrání život

Stačí k tomu relativně málo. Nechat se zapsat do Českého národního registru dárců dřeně a pak už jen čekat, zda právě vaše životadárná tkáň je podobná tkáni těžce nemocného člověka.

"Rok co rok dokáže registr dárců kostní dřeně zachránit život více než stovce lidí. A nejen zásluhou těch, kteří kostní dřeň darovali. Každý zapsaný člověk, každé zapsané jméno totiž zvyšuje šanci na úspěch," řekl Vladimír Koza, primář hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemonice Plzeň.

Být jediným na světě

Registry dobrovolných dárců dnes existují ve všech vyspělých zemí, sdružují přes 13 milionů dobrovolníků. Přesto existuje stále mnoho případů, kdy se konkrétního dárce najít nepodaří.

Co je kostní dřeň Kostní dřeň je rosolovitá tkáň v dutinách kostí, kde se tvoří všechny druhy krvinek, které potřebujeme pro život. Červené krvinky přenášejí kyslík do tkání a orgánů, bílé brání organismus proti infekcím a krevní destičky srážejí krev, takže brání vykrvácení.

A zatímco například každý dvacátý Němec je zapsán ve svém národním registru, v Česku to je pouze každý dvoustý.

"Možná nikdy nikdo nebude potřebovat k transplantaci krvetvorné buňky právě vašeho typu, a to by bylo dobře. Ale pokud by je potřeboval, můžete být právě vy jediným člověkem na světě, který mu může pomoci," uvedli představitelé českého registru.

Prvním krokem je nechat se zapsat do národního registru, což je vlastně databáze zdravých dobrovolníků ochotných darovat v případě potřeby malou část svých krvetvorných buněk k transplantaci.

Jste mladí? A zdraví?

Ideální věk pro zápis do registru je 18 až 35 let, i když pro darování kostní dřeně mezi příbuznými nejsou žádné věkové hranice.

Druhou základní podmínkou je dobrý zdravotní stav. Co to konkrétně znamená? Do registru by zásadně neměli vstupovat lidé po onkologické léčbě, po transplantaci orgánů či tkání, s onemocněním srdce, cév, plic, kloubů a zažívacího systému, které vyžadují trvalé užívání léků.

Nevhodní jsou i lidé s cukrovkou, s chorobami krve, těžkými alergiemi, se záchvatovými stavy nebo závislí na alkoholu a drogách.

Příběhy se šťastným koncem Paní Veronice zjistili lékaři ve třiadvaceti letech těžký krvetvorný útlum. Léčbu navíc zhoršoval fakt, že v tu dobu byla těhotná. Nakonec porodila předčasně císařským řezem a poté lékaři zahájili léčbu. Za dva roky se konečně objevil vhodný dárce a paní Veronice dal šanci na nový život. Nyní je dva roky po transplantaci. Filmař Otto Kobylák podstoupil transplantaci kostní dřeně před šesti lety. Jeho diagnóza tehdy zněla meylodisplastický syndrom. On sám celý život krev daroval, nakonec mu neznámý dárce zachránil život. U Karly Haškové lékaři diagnostikovali těžkou aplastickou anémii. Bylo jí 19 let, nikdy nebyla vážně nemocná. Život jí zachránil neznámý muž ze zámoří. Nyní je už téměř šest let po transplantaci - celý příběh čtěte zde.

Do registru mohou být na druhou stranu přijati i lidé ne zcela zdraví. Například s lehkou formou alergie, kteří nemusí pravidelně užívat léky, nebo lidé po prodělané žloutence typu A, pokud nezanechá následky.

Kapka vaší krve

Pokud se rozhodnete vstoupit do registru, můžete tak učinit v jednom z deseti center po celé republice. Jejich seznam včetně adres a telefonu najdete na internetové adrese kostnidren.cz, kde jsou i další podrobné informace o dárcovství.

Na dojednané schůzce vám vyškolení pracovníci přesně vysvětlí, co darování kostní dřeně obnáší, a zodpoví vaše otázky. Všechny údaje potřebné k tomu, abyste mohli být zařazeni do registru, jsou chráněny proti jakémukoli zneužití.

Zdravotnický personál vám pak odebere malé množství krve (asi 2 mililitry), které poslouží na vyšetření vašich tkáňových, neboli transplantačních znaků. Vyšetření stojí asi 2 000 korun a nehradí ho stát ani zdravotní pojišťovny, ale Nadace pro transplantaci kostní dřeně.

Žádné další vyšetření už nebude zapotřebí, příští se provádí až v případě odběru kostní dřeně pro pacienta.

V registru pak budou údaje o vaší kostní dřeni, pokud se nerozhodnete databázi z nějakého důvodu opustit, až do vašich 60 let. Do té doby se může v Česku nebo jinde ve světě najít někdo, kdo bude právě vaši tkáň potřebovat.

Vyšetření nezávislým lékařem

Když se ukáže, že zrovna vy můžete pomoci nějakému pacientovi, pozvou vás k nezávislému lékařskému vyšetření do takzvaného work-up centra Českého národního registru dárců dřeně do Fakultní nemocnice v Plzni.

Dárcovství dřeně je u nás i na celém světě bezplatné. Při odběru má dárce nárok na čtyři dny placeného pracovního volna a při výpočtu roční daně z příjmu může uplatnit odečet až 4000 korun jako poskytnutý dar pro zdravotnické účely.

Vyšetří vás zkušený lékař, který se nikterak nepodílí na léčbě pacienta shánějícího kostní dřeň. Ponese odpovědnost pouze za váš případný odběr.

Znovu vám přesně vysvětlí postup při odběru dřeně a absolvujete potřebná vyšetření včetně EKG, rentgenu plic nebo rozboru krve. Bude-li potřeba, pošlou vás i na speciální vyšetření dalším nezávislým odborníkem.

Z kosti, nebo ze žíly?

Dárci se mohou odebrat krvetvorné buňky k transplantaci dvojím způsobem: buď klasickým odsátím z vnitřku kostí nebo novější metodou - takzvanou separací, která se provádí ze žíly.

Každý dárce si má právo vybrat, jakou metodu podstoupí.

Odběr přímo z kosti se provádí na operačním sále, v nemocnici strávíte tři dny. Den před zákrokem se provedou poslední vyšetření, pak následuje zákrok v úplné anestezii (takže nic necítíte), třetí den jdete domů.

V Českém registru dárců kostní dřeně je v současné době zapsáno 36 661 dobrovolníků, počet dárců v registrech světa je celkem 18 601 629 lidí.

Odběr trvá asi 45 minut. Dárce leží na břiše a lékaři mu postupně odeberou z dutin v zadních hrbolech pánevní kosti potřebné množství dřeně spolu s krevní příměsí. Objem se obvykle pohybuje okolo jednoho litru, který se dárci vrátí z části už během zákroku autotransfúzí - vlastní krví odebranou předem.

Namnožení krvetvorných buněk

Pokud si vyberete metodu separací, musí se nejprve krátkodobě namnožit krvetvorné buňky a vyplavit z obvyklých míst do krevního oběhu.

K tomu slouží takzvaný růstový faktor granulocytů, látka běžně regulující počet bílých krvinek v organismu. Dárce je dostává 4 dny před odběrem injekcí. Při návštěvě Odběrového centra mu lékař vydá příslušný počet injekcí s přesně nastaveným množstvím podle hmotnosti dárce si je pak nechává píchat jednou denně ambulantně.

Při samotném odběru pak leží dárce na lůžku a přes jehly zavedené do žil na předloktí je napojen na krevní separátor, který dokáže z protékající krve oddělit požadovaný typ buněk.

Odběr kmenových buněk trvá zhruba 4 hodiny. Někdy je zapotřebí provést ještě druhý odběr následující den, protože se nepodaří získat dostatečné množství kmenových buněk potřebných k transplantaci.

Za 3 až 4 hodiny po odběru může dárce odejít domů. Po obou typech odběru zůstane dárce v kontaktu s lékařem, přinejmenším do doby, než se cítí v plné kondici a zvládá bez problémů veškeré své původní aktivity. Následně je dárce zván na pravidelné prohlídky.

"Svého" pacienta neuvidíte

Pak už může vaše krevní dřeň putovat k tomu, kdo ji potřebuje. Teprve nyní začne faktická záchrana lidského života. Naděje na návrat do plnohodnotného života má až 80 procent pacientů.

Ačkoli právě vy můžete být v daný okamžik jediným člověkem-zachráncem na světě, patrně se nikdy přesně nedozvíte, komu v žilách koluje vaše krev.

"Z důvodu ochrany obou stran je vzájemná identita dárce a příjemce dřeně přísně utajena," upozorňují představitelé Českého národního registru dárců dřeně.

O příjemci vaší kostní dřeně se obvykle dozvíte jen to, je-li to žena, či muž, a kolik je jí (mu) let. Prostřednictvím Koordinačního centra Českého národního registru dárců dřeně mu můžete aspoň poslat vzkaz - ovšem bez udání jména, bydliště i národnosti.

Ve výjimečných případech je možné pozdější setkání, ovšem ne dříve než za několik let. "Obecně se však setkání nedoporučuje," uvádí zástupci českého registru.

"Anonymita totiž chrání obě strany před možnou zátěží. Vztahy mezi lidmi i různé životní situace jsou složité a mohou se měnit i v průběhu doby. Dar kostní dřeně neznámému člověku je skutečným darem života jednou provždy, který platí, ať se dotyční znají, nebo ne a ať se v budoucnu stane cokoli."