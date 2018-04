Pravé italské bramborové gnocchi

NA 6 PORCÍ

Příprava: 120 minut

* 1 kg moučných brambor

* 3 velká vejce, ušlehaná

* 300 g hladké mouky nebo méně – přesné množství závisí na druhu brambor

1. Uvařte brambory. Ve velkém hrnci uveďte do varu vodu, osolte ji a vsypte celé, neloupané, ale pečlivě očištěné brambory. Stáhněte plamen a vařte je deset až patnáct minut. Pak je otestujte špičkou nože – měl by se setkat s jistým odporem. (Pokud do brambory snadno zajede, jsou už převařené.) Berte je do utěrky a rychle loupejte, protože jak chladnou, stávají se hutnějšími a noky z nich by byly těžké.

2. Provětrejte je. Pomocí ručního mlýnku brambory umelte přímo na pracovní plochu, a to dvakrát. Druhé mletí zajistí, že bude výsledkem stejnorodá směs (žádné větší kousky), která se také výborně provzdušní. Jestli nemáte mlýnek, použijte pákový lis na brambory; aby však měly správnou konzistenci, je v něm brambory nutné prolisovat třikrát.

3. Smíchejte suroviny na těsto. V hromádce prolisovaných brambor vytvořte důlek a vlijte do něj vejce. Poprašte trochou mouky a začněte zpracovávat; občas přidejte mouku, ale šetřete jí – prim mají hrát brambory! Pracujte pečlivě, ale rychle – výsledek by měl připomínat křehké těsto na koláč, nikoli gumovitou hmotu.

4. Správná konzistence. Měli byste získat měkké, tvárné těsto, které nelepí, a přesto dobře drží pohromadě. Rozhodně se vyvarujte výrazného propracovávání, jako kdybyste zadělávali třeba domácí chléb nebo pružné těsto na nudle. Gnocchi by přílišným hnětením a zapracováváním mouky ztratily lehkost. Až budete mít dojem, že jste se přiblížili k ideálu, proveďte naši zkoušku (viz Tipy).

5. Vyválejte těsto. Nejprve ho rozdělte na tři části. Každou z nich vyválejte na mírně pomoučené ploše na dlouhý, úzký váleček tloušťky palce. I tady platí: pracujte co nejrychleji. Během vyvalování budete váleček také trochu natahovat.

6. Rozdělte a panujte. Váleček těsta teď rozkrájejte na kousky velké jako palec. V tuto chvíli je prakticky hotovo a leckdo také už hází nočky do vody. Ale další tvarování a vzorování utvoří v nočku jednak prohlubeň, jednak strukturovanou stranu, takže omáčka na něm lépe drží. A také vytvoří z bezejmenného kousku těsta pravý "gnocco", tedy noček.

7. Vytvarujte gnocchi. Každý kousek s citem vyválejte v mouce, uchopte palcem a ukazováčkem, lehce zmáčkněte, aby se mírně prohnul, a z jedné strany vytvořte efektní vzorek – jednoduše na nok obtiskněte obrácenou vidličku. Hotovými gnocchi poklaďte lehce pomoučenou pracovní plochu.

8. Uvařte je. Ve velkém hrnci uveďte do varu vodu a osolte ji. Postupně do ní vkládejte nočky (jenom tolik, kolik naberete). Když se dotknou vody, vydají zvuk jako při líbání... není to nádhera? Vařte je dvě minuty; nabobtnají a vyplavou na povrch, odkud je seberte děrovanou naběračkou. Ochutnejte; pokud jsou "soffici e leggeri" (měkké a lehké), máte svou "italskou maturitu" úspěšně za sebou!

S čím si je dát? 300 g pěkných zralých rajčat rozřízněte, odstraňte semínka a zbytek nasekejte najemno. V pánvi na troše olivového oleje osmahněte hrst promnutých šalvějových lístků. Vyjměte děrovanou naběračkou. Na jednu porci počítejte asi dvacet nočků, posypte je rajčaty, šalvějí a přelijte trochou rozpuštěného másla. Osolte a opepřete, poprašte parmazánem, nejlépe čerstvě nastrouhaným, a můžete podávat.

Otestujte správnou konzistenci Abyste se přesvědčili, že má těsto opravdu správnou konzistenci, zastavte se v bodě 4 a vytvarujte a uvařte pár zkušebních kousků. Když vyplavou na povrch, aniž se rozvaří nebo rozlomí, je těsto v pořádku. Pokud jsou moc měkké, přidejte do něj trochu mouky; jestliže testovaný "dobrovolník" naopak nedrží pohromadě a ve vodě se rozpadá, přidejte do těsta vajíčko.

Nenechte je vychladnout Abyste už hotové gnocchi udrželi teplé, zatímco vaříte další, dejte je do větší misky nebo talíře. Nádobu umístěte nad hrnec s horkou vodou a noky ještě přelijte trochou omáčky nebo rozpuštěného másla.