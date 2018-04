Pravda o sexu: nejlepší je předehra se ženou a závěr s mužem

"Jak je možné, že ´normální´ženský tolik vzrušuje milování se ženou, zatímco ´normální´chlapy sex s mužem neláká?" probíraly téma kamarádky. "Myslíte, že heterosexuály erotické zážitky s kamarádem vážně tolik nelákají anebo muži své sny jen ještě víc tají?" ptaly se samy sebe.



Žena si vychutná obojí

Je totiž pravda, že holky se na internetu anonymně se svými představami o sexu se ženou opravdu svěřují, ale pánové tu - s výjimkou gayů - po krásných mužích zdaleka tolik netouží. "Asi existuje míň bisexuálů než bisexuálek," podotkla o tři roky starší Vendula. "Jak je znám, tak se o ně spíš pokouší infarkt při představě, že budou hladit a líbat jiného muže. Často se jim zdá, že pozorují dvě ženy, ale nikdy jsem neslyšela, že by se ženě zdálo, jak pozoruje dva muže," řekla Vendy.

"Chlap se holt jednou najde a rozhodne se, co vlastně je, a tím pak zůstane. Ženská si zřejmě víc umí vychutnat obojí. Jen si vzpomeňte na Evu z televizní reality show Big Brother, jak se tam neustále obírala s dalšíma holkama a přitom se nechala balit i od kluků," doplnila ji třetí kamarádka Jana.

Eva Horzinková z Big Brothera totiž, na rozdíl od nich, považuje chuť zkusit sex se ženou za naprosto přirozenou věc. "Lidi jsou zvědaví. Ženy chtějí poznat, jaké to je s ženou, muži zase s mužem, ale těch je méně," připouští. "Všichni to chtějí zkusit, ale bojí se, a když k tomu přece náhodou dojde a líbí se jim to, vznikají problémy. Pak přemýšlejí, proč jsou vlastně s mužem, když mohou být se ženou, a naopak anebo to vyzkoušejí, a nic jim to neříká, a tak na to zapomenou a vrátí se ke svým původním partnerům."

Podle sexuoložky Hany Fifkové se lesbické představy objevují v sexuálních fantaziích žen docela často. "Ne každá je ale ochotná o tom mluvit otevřeně," říká Fifková.

Bez muže chybí závěr

Totéž si myslí také třiačtyřicetiletá produkční Martina. "Jediné, co ženám brání vyzkoušet sex s jinou, je stud a nedostatek příležitostí. Pokud by se jim ovšem nějaká naskytla, rády ji využijí - jen jednou. Aby to prostě okusily," tvrdí. "To, že potom zjistí, že je to báječné, ale chybí tomu ten správný závěr, je věc druhá."

Žena má hebkou hladkou kůži, krásně umí pohladit, její ruce jsou vnímavější, rty jemné. Můžete ji líbat, aniž máte pusu plnou chlupů..., takové jsou hlavní výhody, které zdůrazňují ty z nás heterosexuálek, které už sex se ženou vyzkoušely. "Po krásné předehře ale chybí závěr. Takže asi nejlepší milování by bylo na úvod se ženou a pak ji vyměnit za muže," uzavírá Martina.

Chceme experiment, ne vztah

Neexistuje žádný směrodatný průzkum o tom, kolik procent žen doopravdy touží po milování se ženou. "Určitě se jich ale najde dost," tvrdí Fifková na základě svých zkušeností z praxe. Také psycholožka Jitka Douchová, specialistka na partnerské vztahy, se s nimi v ordinaci běžně setkává. "Řekla bych, že jich je z mé klientely tak polovina," uvádí, ale upozorňuje, že většina z nich vůbec netouží po nějakém trvalejším vztahu se ženou. "Lesbický sex je láká jako erotický experiment," tvrdí psycholožka. Diskuse na internetu jí dávají za pravdu.

"Velmi mě přitahuje kamarádka. Mluvily jsme o tom, ale řekla mi, že zájem nemá. Prý o tom přemýšlela, ale nedokázala by to udělat manželovi," touží realizovat své představy dvaadvacetiletá čtenářka Iva.

Je v tom opravdu jenom zvědavost a tak trochu i nuda? "Každý z nás je svým způsobem bisexuál," tvrdí hvězda novácké reality show BB. "Zda to holka s holkou zkusí, v tom hraje roli strašně moc různých faktorů, například zklamání ze vztahů s klukem, znásilnění... Každopádně je jisté, že ženy jsou vnímavější, něžnější a většinou vědí, co chtějí. Chlapi jsou drsnější," tvrdí Eva, která je teď právě zamilovaná do svého přítele. "Vždycky se ale ráda za hezkou ženou ohlédnu, pochválím jí její krásu. Na tom není nic špatného," dodává Eva.

Někdy se experiment povede. Jako jedné studentce z webových stránek, která v zahraničí potkala krásnou Francouzku. "Ona mě v podstatě sbalila a strávily jsme spolu tři nádherné měsíce plné něhy. Pak musela zpět do Francie. V naší společnosti bohužel je tohle stále nemožné, a přitom by se tím možná vyřešilo spousta zbytečných problémů. Už jsem zase v naší zemičce. Našla jsem si přítele, co mi je oporou a i po roce máme mozek zaplavený hormony štěstí. Ale na některé události se nezapomíná...,"svěřila se.

Každý pokus však nemusí dobře dopadnout, jak ukazuje zpověď jiné čtenářky: "Můj manžel mě přemluvil k sexu s jinou ženou. Následovaly hádky a nevěry. Sice jsme spolu, ale připadám si zkažená. Už žádné experimenty!" svěřila se čtenářka na internetu. "To jsou rizika, která člověk podstupuje, když se v sexu nechá tím druhým do něčeho vmanipulovat," komentuje případ sexuoložka Fifková.

"Jak o tom tak mluvíme a já si něco takového zkouším představovat, musím říct, že už mi ta představa nepřipadá tak odporná a nemožná jako na začátku," přiznala se nakonec Vendula svým kamarádkám. Ani Jana s Leonou už se netvářily tak znechuceně.