Pravda o homocysteinu

Už v r.1969 McCully upozornil na vzťah medzi aterosklerózou a vysokými hodnotami homocysteínu. Toto však zapadlo do zabudnutia a až po "talk show" v televízii a po uverejnení v NY Times (koncom 80-tich rokov) sa začal "boom" homocysteínu.

Je pravda, že až v r. 2005 budú ukončené rozsiahle niekoľkoročné štúdie, ktoré potvrdia, alebo vyvrátia naše predpoklady, že či zvýšený homocysteín spôsobuje uvedené ochorenia, alebo je len markerom tohto poškodenia.

Kvôli objektívnosti musím uviesť, že na kongrese v Kjote 2002 jeden autor prezentoval rôzne štúdie, ktoré sa zaoberali rizikom zvýšeného homocysteínu a z 33 štúdií "len" 24 štúdií jednoznačne dokázalo škodlivý vplyv zvýšeného homocysteínu

a 9 štúdií tento negatívny vplyv nepotvrdilo.

To sú známe fakty, ale kvôli tomu Vám nepíšem. V článku sú uvedené niektoré nepresnosti a dokonca ste uviedli veľké chyby. Škoda, že ste nedali článok na korektúru p. profesorovi.

Nepresnosti a chyby:

• V bežnej českej populácii je zvýšená koncentrácia homocysteínu asi u

10-15% ľudí a nie 40% ako ste uviedli v článku.

• denná dávka kyseliny listovej je 200 mikrogramov a nie 200 miligramov (mg)

• nesprávne sú uvedené množstvá kyseliny listovej v potravinách - má to byť v (mikrogram/kg) a nie mg/kg. Neviem odkiaľ ste zobrali uvedené údaje, ale nezhodujú sa s medzinárodnou databázou (možnosť pozrieť aj na internete).

Existuje viac ako 200 rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení (vysoký krvný tlak, cukrovka, fajčenie, obezita, vysoký cholesterol, sedavý spôsob života atď.) ktoré toto môžu spôsobiť. Zvýšený homocysteín (viacej ako 12mmol/l) je asi tak nebezpečný ako zvýšený cholesterol.

Samozrejme, že vitamínové prírodné prípravky sú vhodným doplnkom stravy a možno ich doporučovať, ale keď sa jedná o závažnú poruchu (napr. deficit cystation-beta syntázy) na zníženie homocysteínu tieto prípravky nestačia.

Myslím si, že doporučenie AHA (American Heart Association), že každý pacient s rizikovým faktorom (hypertnzia, fajčenie, diabetes atď.) by mal mať stanovený homocysteín je racionálne a malo by byť akceptované a platené v plnej miere aj zdravotnými poisťovňami. Žiaľ na Slovensku a ani v Čechách to tak nie je.