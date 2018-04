Pravda a mýty o opalovacích krémech

Mýtus: Stačí, když se namažete opalovacím krémem, a jste dostatečně chráněni před sluncem.

Pravda. "Opalovací krém je pouze jedou z částí ochrany před sluncem," vysvětluje Francesca Fusco, asistentka na dermatologické klinice v New Yorku, kterou při této příležitosti oslovilo CNN. "Namazat se a předpokládat, že jste si tím zajistili dostatečnou a definitivní ochranu, je nesmysl. Opalovací krém jen přibližně o polovinu sníží riziko spálení kůže."

Ke kvalitní ochraně je navíc potřeba, aby člověk nepobýval na přímém slunci mezi desátou hodinou dopolední a čtvrtou odpolední, kdy je záření nejsilnější. Nutností je také klobouk a kvalitní sluneční brýle s UV filtrem.

Mýtus: Opalovací krémy chrání před UVB i UVA paprsky.

Pravda: Většina opalovacích krémů chrání pouze před UVB paprsky. Pokud chcete být chráněni i před paprsky UVA, hledejte krémy, v nichž se vyskytuje alespoň jedna z následujících složek: avobezone, octocrylene, oxid titaničitý, oxid zinečnatý a nedávno schválený Mexoryl SX. Stejně tak by vám ochranu před UVB i UVA paprsky měl poskytnout krém, který je označený jako širokospektrý.

Mýtus: Existují krémy, které vás dokáží chránit celý den.

Pravda: Ať už se vám etiketa na obalu krému snaží nalhat cokoli, vrstva opalovacího krému musí být obnovena každé dvě hodiny, uvádí CNN. Aktivní složky v něm se totiž začínají rozkládat, jakmile jsou vystaveny působení slunce. Jen fyzické blokátory, jako je například oxid zinečnatý, poskytují pokožce ochranu po delší dobu. Nicméně tyto složky nejsou přítomny zdaleka ve všech výrobcích.

Mýtus: Některé opalovací krémy jsou voděodolné.

Pravda: Na světě neexistuje krém, který by vás dokázal chránit během několika hodin strávených ve vodě. Podle stupně ochrany lze rozlišit krémy, které vás ochrání 40 až 80 minut poté, co jsou vystaveny působení vody nebo potu. Pro dobrou ochranu je však potřeba, abyste krém znovu aplikovali po každé aktivitě, při které se zpotíte, nebo přijdete do styku s vodou.

Mýtus: krémy s vysokým faktorem dokáží zcela zablokovat sluneční paprsky.

"Žádný krém nedokáže zablokovat sto procent slunečních paprsků," říká Francesca Fusco. "Krém s faktorem 15 chrání proti 93 procentům paprsků, faktor 30 odfiltruje 97 procent paprsků a krém s faktorem 50 vás uchrání před 98 procenty paprsků."

Ideální množství krému přitom představují dvě polévkové lžíce krému aplikované půl hodiny před plánovaným pobytem na slunci. To je totiž doba, kterou potřebuje pokožka k dobrému vstřebání krému.