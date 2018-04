Pravda a mýty o McDonald´s

Přepálený tuk

Dietolog: Smažení jako takové striktně nezakazuji, ale doporučuji smažení na slunečnicovém nebo olivovém oleji. Jestli to tak dělají i u McDonald´s, to opravdu nevím.



Mluvčí McDonald´s: Kvalitu tuku hodnotíme jednou denně pomocí 3M testu (to je speciální test určený k monitoringu kvality oleje) a tuky pravidelně a včas měníme. Všechny smažící vany pravidelně denně čistíme a tuk (jedná se o řepkový olej smíchaný se slunečnicovým) je každý den pravidelně filtrován systémem dvou filtrů. Každá fritovací vana je určena speciálně pro jeden výrobek, takže se nemůže stát, že se např. hranolky fritují v tuku po ovocných taštičkách.

Málo vitamínů (zelenina je, ale drahá)

Dietolog: Zeleninové saláty, které jsou v nabídce, vitamíny mají. Ale zelenina, která se vkládá do žemlí k masu, nemá prakticky žádný význam na hodnotu vitamínů.

Mluvčí McDonald´s: V našem stálém sortimentu jsou tři druhy salátů a v létě nabízíme ještě čtvrtý – sezónní salát. Dětem nabízíme další zdravou variantu – místo hranolků si mohou objednat ovocný sáček (směs krájených jablek a hroznového vína, výrobek není chemicky konzervován). Ceny odpovídají kvalitě a množství salátu. Zahradní salát stojí i se zálivkou 20,- Kč.

Příliš cukrů

Dietolog: Bílé žemle obsahují sacharidy jako každé jiné těsto. A pro zdravé stravování jsou nevhodné. Lepší by bylo celozrnné pečivo.

Mluvčí McDonald´s: Obsah jednoduchých cukrů je uveden v přehledu obsahu nutričních informací. Zákazník má možnost volby mezi výrobky a nápoji s vyšším nebo nižším obsahem cukrů (např. coca-cola x coca-cola light, fanta x perlivá či neperlivá voda vittel/aquarell; pro děti varianta s nízkým obsahem cukrů - ochucená voda vittel.)

Moc tučné

Dietolog: Řekl bych, že jsou v české kuchyni mnohem tučnější věci – například bůček nebo škvarky. Pokud si má člověk vybrat mezi houskou s kuřecím masem nebo knedlíky s vepřovou, pak je ta druhá volba jednoznačně strašná. Myslím, že se jídlo od McDonald´s může vejít do určitých limitů s ohledem na obsah tuků.

Mluvčí McDonald´s: Zákazník si může sám zvolit a místo hranolků koupit například zeleninový salát či ovocný sáček. Zálivky na saláty a všechny omáčky připravujeme se sníženým obsahem tuku, nejedná se o klasické majonézy. Hranolky jsou speciálně připravovány tak, aby se vytvořila jemná krustička, která při finální úpravě zabraňuje vsakování tuku. Hovězí a vepřové maso se peče na kontaktním grilu bez použití tuku.



Málo pestré (jen bílé pečivo)

Dietolog: Ano, je to málo pestré, je to totiž pořád to samé – houska a smažené maso. Chtělo by to více druhů masa, celozrnného pečiva, více druhů zeleniny a také ovoce. A mohli by zavést více mléčných výrobků – například sýrový talíř. Aby se dalo občerstvit i bez masa.

Mluvčí McDonald´s: - V rámci promo akcí do sortimentu zařazujeme sendviče s jinými druhy žemlí, např. s grahamovou žemlí.

Je to zkrátka junk food

Dietolog: Podle mě je to moderní záležitost. Každé jídlo, které se objevuje v reklamě, je atraktivní pro ty, kteří se reklamou nechají ovlivnit. Skoro v každém americkém filmu se člověk zastaví ve fast foodu na svačinu. Že by se zastavil v restauraci na zeleninový salát a šel se zdravě najíst, to neuvidíte.

Mluvčí McDonald´s: Naprosto nemohu souhlasit, protože naše jídla jsou připravována z prvotřídních surovin velmi šetrným a bezpečným způsobem. Máme v nabídce čisté (bez jakýchkoliv přísad) hovězí, kuřecí, vepřové a rybí maso, prvotřídní brambory, mléčné výrobky, výrobky z obilnin a čerstvé zeleninové saláty. Jídlo z McDonald´s je nejen kvalitní a bezpečné, ale je i velmi chutné.Vyvíjejí jej vynikající odborníci v oboru gastronomie ve Francii v tzv. Food studiu. V naší nabídce jsou jídla, která jsou ze surovin, které lidé používají i doma. Naše jídlo chutnalo v loňském roce mnoha zákazníkům. Počet jejich návštěv byl vyšší než 44 000 000.

K jednotlivým otázkám se vyjadřovali:

Dietolog a fitness konzultant Vítek Chaloupka, autor knih o zdravé výživě (Trumfy pro zdraví a krásu, Moderní zdravá kuchařka, Dieta pro návrat do života (Václav Neckář)

Mluvčí McDonald´s PhDr. Drahomíra Jiráková