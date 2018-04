Pravda a lež o mentální anorexii

Slovníček • Mentální anorexie - porucha, pro kterou je typické zejména úmyslné snižování tělesné hmotnosti. Anorektičky odmítají jídlo, protože nechtějí jíst, i když to někdy popírají a uvádějí různé důvody, proč jíst nemohou. Postupně si zvykají na snížený příjem energie, prázdný talíř i žaludek. Snadno se cítí přejedené. Jsou nekritické k velikosti porcí i ke svému tělu. Jejich hmotnost je alespoň o 15 % nižší, než by měla být vzhledem k jejich věku a výšce. U dospělých žen klesá BMI pod 17,5. • Mentální bulimie - je porucha charakterizovaná hlavně opakovanými záchvaty přejídání spojenými s přehnanou a ohrožující kontrolou váhy. Bulimičky se nutí do zvracení, berou projímadla nebo drží hladovky. • BMI - Body Mass Index. Hmotnost v kilogramech se vydělí výškou v metrech umocněnou dvěma. Například člověk, který měří 170 cm a váží 100 kg, bude svůj BMI počítat takto: BMI = 100 kg/ (1,70 m x 1,70 m) = 34,6.. Index BMI si můžete vypočítat ZDE.