Bude pravák, nebo levák? Rozhodne se až ve čtyřech letech

Nejnovější výzkum na poli laterality (tedy dominance nebo preference jedné strany) rukou u dětí provedla Claudia Gonzalezová a její tým z University of Lethbridge v kanadské Albertě. Zkoumali 50 dětí ve věku od jednoho roku do pěti let, kterým nabízeli jídlo nebo hračky k uchopení. Kanadští vědci zjistili, že děti si až do čtyř let věku vybírají na různé úkoly různé ruce.

U jídla mají tendenci již od prvního roku používat pravou ruku, u hraček se ale pravá ruka projevila jako dominantní až mezi 3 a 4 rokem. "Mezi třetím a čtvrtým rokem dochází k vývojovému milníku, možná se děti stanou zručnější, nebo začnou lépe chápat zadané úkoly," řekla Gonzalezová serveru InsideScience.com.



I když bude vaše dítě v předškolním věku dávat přednost levé ruce, není to důvod k panice. V dnešní době se na leváky již nekouká skrz prsty a spoustu problémů, se kterými se dřív museli potýkat, se dá vyřešit pomůckami pro leváky. V Česku je již několik kamenných i on-line prodejen potřeb pro levoruké, kde seženete vše od nůžek až po kytary.

Kdy se začít zajímat?

Levorukost Odhaduje se, že v populaci je přibližně 10 % leváků, muži převažují nad ženami. Zdá se, že četnost levorukosti mírně roste. Pravděpodobným vysvětlením je, že leváci již nejsou diskriminováni a přeučováni jako v minulosti. Pokud jde o genetiku, nejedná se o jednoduchou dědičnost, pokud jsou oba rodiče levorucí, pouze ve 26 % budou mít i levoruké dítě.



"Pozornost lateralitě není třeba věnovat skutečně do čtyř let, pokud ale dítě bere tužku střídavě do levé a do pravé ruky i po čtvrtém roce, je dobré se obrátit na odborníka. Ten zjistí, které oko je dominantní, orientovat se můžeme i podle dominance dolní končetiny. Pokud je ruka střídaná, je vhodnější lehce navozovat dominanci té ruky, která je souhlasná s okem," radí doktorka Lidmila Pekařová, autorka knihy Jak žit a nezbláznit se.

Nejlepší je obrátit se na pedagogicko-psychologickou poradnu, protože zkřížená lateralita (např. dominantní levé oko a pravá ruka) by mohla dítěti způsobovat problémy s učením. Zkřížená lateralita vznikala mimo jiné i při dřívějším nuceném přeučování leváků na praváky.



Dominantní oko, ruka i noha

"Dominantní ruka je pro dítě schůdnější při nácviku grafomotorických dovedností, kresby a písma a obvykle souvisí i s dominancí oka, tedy úlohy opisované z tabule dítě vnímá rychleji, bez zbytečné opakované kontroly, protože nedochází v mozkových hemisférách ke zkřížené reakci na podnět," vysvětluje psycholožka Pekařová.

Dominanci oka zjistíte celkem snadno - nechte dítě kouknout klíčovou dírkou nebo třeba do hledáčku fotoaparátu. U dominance nohy napoví sklouznutí nebo kopnutí do míče.



Lateralita ale může být u některých dětí i nevyhraněná, jak u ruky, tak u oka. Existuje i malá skupina lidí (odhaduje se 3 až 5 % populace), kteří jsou ambivalentní - stejně zruční na obě ruce. Většinou ale vykonávají určité činnosti vždy jednou rukou, podobně jako děti v kanadském výzkumu.