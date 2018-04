Přátelství prodlužuje seniorům život

1:00 , aktualizováno 1:00

Starší lidé, kteří pěstují přátelské vztahy, mají naději, že budou žít výrazně déle než jejich vrstevníci bez přátel. Vyplývá to ze studie australských vědců, kterou uveřejnil odborný časopis Journal of Epidemiology and Community Health.