Čtenářský recept: Prase na kole

Doba přípravy: 2 dny i s přípravou, čistého času pak cca 2,5 hodiny

Množství: 6 porcí

1,5 kg plece nebo kýty z divočáka (vcelku)

směs kořenové zeleniny (mrkev, petržel, celer) nebo koupené "Halali" bez nálevu (2 balení)

3 střední cibule

3 dl červeného vína (ideálně plné, těžké, například Merlot z Chile)

3 dl Coca cola (nedietní)

rybízová (nebo jiná výrazně kyselá) zavařenina

naložené brusinky

divoké koření (mleté nové koření, mletý nebo drcený jalovec, mletý černý pepř, mletý kmín, trocha mletého hřebíčku)

sůl

jíška

1. Maso osolíme, okořeníme divokým kořením a naložíme do pekáče do směsi nastrouhané kořenové zeleniny, hrubě pokrájené cibule a červeného vína. Necháme odležet v chladu do druhého dne. Maso během té doby alespoň 2 - 3x otočíme, aby do něj nálev pronikl ze všech stran.

2. Druhý den pekáč vložíme do trouby a maso dusíme doměkka. Hotové maso vyjmeme, základ do hladka rozmixujeme a do něj přidáme kyselou rybízovou marmeládu, trochu naložených brusinek a přilijeme asi polovinu coly. Vždy to trochu svaříme a pak zase dolijeme colu, a tak to opakujeme, dokud nemá sos požadovanou sílu. V případě použití sladší zavařeniny by coly bylo potřeba méně - dávkování se nedá popsat přesně, musíme zkrátka ochutnávat.

3. Nakonec sos lehounce zahustíme jíškou (v případě kupované granulované jíšky je lepší tmavá jíška), maso nakrájíme na plátky, přelijeme omáčkou a podávávame s houskovými knedlíky.

Poznámka: Nejlepší jsou domácí houskové knedlíky, karlovarské, případně hrníčkové knedlíky. Talíř můžeme doplnit plátkem citronu, na který dáme lžíci naložených brusinek. Šlehačku, na kterou jsme zvyklí u svíčkové, v tomto případě nedoporučuji. K pití se nejvíce hodí plné červené víno (můžeme dopít to, které jsme použili na vaření), výborný je Merlot, Cabernet Sauvignon, Svatovavřinecké, Frankovka i Rulandské modré.



Alternativy: Ačkoli s divočákem je tento pokrm nejchutnější, zkoušeli jsme i jiné varianty. Klasická vepřová pečeně nás zklamala, vynikající ale bylo srnčí maso. Protože šlo o tenčí řízky, tak jsme je zabalili do jednoho balíku, omotali režnou nití a dále zpracovali tak, jak je popisováno v receptu. Niť jsme odstranili až těsně před podáváním a rozkrájením. Chuťově to bylo vynikající.