Umíte správně pečovat o prádlo? Zapomeňte na pračku, oblečení nechte větrat

Není zas tak důležité, jestli náš šatník čítá třicet kousků nebo dvě plné skříně, pokud se o něj vhodně staráme. Správná údržba zajistí oblečení dlouhou životnost a i kousky z méně kvalitních materiálů nám pak vydrží déle. Začít bychom měli u něčeho tak základního, jako je jeho čištění. Právě zde nastávají největší zádrhele.

Skoro každý z nás si alespoň jednou v životě pořídil věc, která nepřežila prací cyklus. Při jeho vhodném zvolení by se to ale stát nemělo, ani v případě materiálů nízké kvality. Jenže dnešní uspěchaná doba většině z nás nedává moc času o praní přemýšlet. Právě proto často ve spěchu dáme do pračky, co nám zrovna přijde pod ruku a moc nepřemýšlí nad tím, jestli se daný materiál může vůbec prát, popřípadě na kolik stupňů. Přitom jsou informace o jeho údržbě to první, co by nás při nákupu jakéhokoliv typu prádla mělo zajímat.



Přesto v pračce na 60 stupňů skončí drtivá většina oděvů včetně jemných materiálů jako vlna, kašmír, satén nebo hedvábí, které vyžadují speciální péči. Dáme-li pak oblečení ještě do sušičky, zkáza je dokonána a z oblíbeného svetru či halenky, zůstane jen beztvará nudle plná žmolků nebo zmuchlané ošuntělé cosi. Některé materiály vyžadují pouze chemické čištění a s vodou by se potkávat vůbec neměly. Dalšímu oblečení, například kašmírovému svetru, ale i kvalitnějším podprsenkám dopřejte luxus ručního praní.

Při praní v pračce prádlu obecně prospívají nízké teploty i otáčky, nedělá mu dobře, pokud je pračka přeplněná. Oblečení se v bubnu nemůže dostatečně pohybovat a tedy ani dobře vyprat. Pokud ho naopak dáte málo, je to nejen neekologické, ale navíc se o sebe kousky nemohou třít, což je předpokladem pro dobré vyprání.

Ani sušička není tak skvělý pomocník, jak se může zdát. Většina přístrojů je nastavena na vysoké teploty, které mohou narušit strukturu textilního vlákna. Ze stejného důvodu oblečení neprospívá ani žehlička. Tu bychom měli používat pouze v nejnutnějších případech. Většinou stačí daný kousek „správně“ pověsit a žehlička už pak není potřeba. Kalhotám, tričkům nebo spodnímu prádlu stačí sušák. Sukně, šaty, halenky a košile patří na ramínko. Prádlo věšíme ihned po vyprání. Čím delší prodleva, tím více mu škodíme, protože přetrvávající vlhko se podepisuje na stavu textilních vláken.

Jak často prát Kalhotky, ponožky, punčochy, plavky po každém nošení Podprsenku po třetím či čtvrtém použití Tílka, trička a blůzy po prvním až druhém nošení Džíny, kalhoty, sukni po pěti až sedmi použitích Šaty po prvním až třetím nošení Bundy a mikiny po pátém až šestém použití Pyžamo po třetím až čtvrtém použití Sako po pátém až sedmém nošení Bílé a hedvábné kousky po každém nošení Legíny maximálně po třetím nošení Oblečení na sport po každém nošení

Vlněné oblečení by se nemělo věšet vůbec, vymačkejte z něho přes ručník přebytečnou vodu, položte na vodorovnou plochu a nechte uschnout. Nikdy ho neždímejte. Když sušíte hedvábí, nechte z něj okapat vodu, popřípadě jí vymačkejte ručníkem a teprve potom pověste.

S praním to však není nutné přehánět. Možná se divíte kamarádce, že je schopna si na sebe jednu sukni obléknout několikrát, protože vaše svršky putují do koše na prádlo po prvním nošení. Jenže to vypadá, že je kamarádka osvícená žena, která ví, že časté praní oblečení více škodí, než prospívá. Sukni stačí vyprat po pátém až sedmém nošení, podobně jako třeba kalhoty nebo džíny. Naopak kalhotky, ponožky, punčochy nebo tílka by se měly prát po prvním použití. Podprsenky po třech až čtyřech nošeních, šaty po prvním až třetím nošení.

Místo pracího cyklu můžete vyzkoušet osvědčený recept našich prababiček, a tím je průvan. Daný kousek stačí pověsit na ramínko a nechat (nejlépe přes noc) vyvětrat. Pak ho můžete lehce navonět voňavkou nebo osvěžovačem ve spreji.