Praktické tipy pro sexuální výchovu: začněte brzy, nezlehčujte, malujte

Většina z nás se shodne na tom, že sexuální výchova dětí by neměla ležet pouze na bedrech učitelů, ale že by měla probíhat především v rodinách. Když ale dojde na samotné otázky a odpovědi o milostném a sexuálním životě, mnoho rodičů tak trochu tápe. A váhá, kdy s poučováním a vysvětlováním vlastně začít.



1. Nečekejte na pubertu

„Ve škole děti mezi sebou probírají ledasco a některé, často i zavádějící informace se k nim dříve či později dostanou. Není tedy na co čekat, ani není dobré nechat vysvětlování na kamarády či školu. S dětmi je třeba hovořit otevřeně, brát vážně jejich zvědavost, stát se jim spíše kamarády než rodiči a nezávazně si s nimi na dané téma popovídat. Ve věku okolo osmi let se ještě děti obvykle nestydí. Jakmile se však dostanou do puberty, stydět se začnou a často se pak při podobných debatách stydí i rodiče,” vysvětluje Adéla Vojtíková-Jílková, psycholožka z Terapeutického centra

2. Nechoďte kolem horké kaše

První všetečné otázky dětí okolo sexu některé rodiče vyděsí a zpočátku se je snaží přesměrovat někam jinam. Není to ale nevhodnější způsob, děti se budou po požadovaných informacích pídit někde jinde a mohou se jim dostat více než pochybné odpovědi.

„Osvědčilo se mi na přímý dotaz dítěte odpovědět přímo. Nemá smysl téma nějak okecávat a chodit kolem horké kaše. Pro všechny strany je upřímnost lepší a jednodušší.Pokud neumíte dítěti na záludnou otázku odpovědět, stačí říct – nejsem si úplně jistý, půjdeme spolu najít odpověď do knížky nebo na internet,“ radí Štěpánka Štrougalová, matka tří dětí a majitelka dětské plavecké školy Juklík.



3. Téma sexu nezlehčujte

Sex je součástí života a děti by ho tak měly chápat. Každý z nás má jinou hranici studu a pro někoho je složitější se o něm bavit s dětmi. Ale vtípky a zlehčování nejsou na místě. Se sexuální výchovou se pojí i spousta důležitých témat jako je právo na vlastní tělo a na to, aby se ho nikdo nedotýkal způsobem, který je nám nepříjemný. Stejně důležité je i vysvětlení toho, jaké partie těla jsou intimní a komu dovolíme, aby se dotýkal těchto míst. Vše samozřejmě ve slovníku přiměřeném věku dětí.



4. Knížky a filmy na pomoc

Pokud nevíte kde začít, zkuste si vzít na pomoc knížku zaměřenou na sexuální výchovu dětí. A než ji otevřete s dítětem, prostudujte si ji, abyste zjistili, jestli vám vyhovuje způsob, jakým o sexu a lásce mluví. Pokud tomu tak není, můžete se podle toho již dopředu zařídit a některé pasáže vynechat. Na mysli máme třeba slavný díl všemi milovaného Krtka, ve kterém si Zajíc namlouvá Zaječici. Pro mnohé dnešní rodiče není způsob zobrazení „randění“ příliš šťastný - Zajíc nosí Zaječici květiny a dárky, ta předstírá nezájem, vyhodí ho a až na jeho naléhání ho pozve dovnitř. Tvrdit ovšem dětem, že nezájem ženy o muže je jenom předstíraný a překoná se větším úsilím a dražšími dárky může jít proti budoucímu partnerského štěstí dětí.



5. Společně si to namalujte

Zdá se vám dítě z vašeho vyprávění zmatené? Zkuste si všechno společně namalovat - jak je miminko stočené v maminčině bříšku, jak se tam vejdou dvojčata, jak vypadá nahé ženské a mužské tělo. Poslední bod pomůže dětem ujasnit si normální poměr ňader nebo penisu vůči zbytku těla a může je uchránit od nepříjemných pocitů při nevyhnutelném porovnávání se s ostatními v pubertě.



6. Nestyďte se za fyzickou blízkost

Rodiče mají možnost dětem objasnit nejenom technickou stránku sexu, ale zejména její emoční rozměr. V dnešní době si mohou děti najít na internetu nespočet pornografických materiálů, které je zmatou, protože na lásku nebo vztahy si v nich hrají jenom málokdy a citová rovina se naprosto vytrácí.

„Jsem přesvědčená, že „sexuální výchova“ vysvětlovaná doma, v kruhu rodinném, je především emoční záležitost. Děti tak získají jistotu, že se na nás můžou při jakémkoliv „bloudění“ kdykoli obrátit,“ říká Štěpánka Štrougalová.

Děti se nejvíce učí z příkladu rodičů, proto neváhejte projevovat jim svou lásku mazlením a objetími a nevyhýbejte se jim před dětmi ani s partnerem. Vidět láskyplný a něžný vztah svých rodičů pro ně bude příkladem, podle kterého budou stavět své vlastní vztahy.

Zřejmě nejdůležitější je v sexuální výchově dětí pamatovat na pravidlo, že nic by nemělo být tabu a nad otázkami dětí bychom se neměli pohoršovat nebo se jim za ně vysmívat. Narušili bychom tím pracně budovanou důvěru a dítě by se příště mohlo s otázkou obrátit na někoho jiného.