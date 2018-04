Nejstarší modelka sklidila bouřlivé ovace. Její výkon byl famózní

Přes celé léto jsme hledali potenciální modelky v řadách našich čtenářek, přihlásila se spousta mladých dívek i zralých žen. O tom, kdo postoupí do finálového kola a bude představen návrhářům rozhodovala odborná porota i čtenáři OnaDnes.cz. Ti udělili tzv. divokou kartu 44leté Ivetě Hlávkové z Brna.

Sympatická matka dvou synů svou energií a šarmem okouzlila již během školení v modelingové agentuře Czechoslovak Models (více čtěte zde) a nakonec to byla právě ona, kdo se objevil v přehlídkovém stanu na Hradčanském náměstí. Zde po čtyři dny představují kolekce českých i zahraničních návrhářů.

Paní Iveta se dostala mezi skupinu 14 modelek, které předváděly podzimní kolekci české návrhářky Tatiany Kovaříkové. "Mám strašnou trému," přiznala se před začátkem přehlídky. Nemusela mít.

Ve stoje tleskala Bočanová i Nesvadbová

Výherkyně soutěže OnaDnes.cz Iveta Hlávková předvádí za ovací diváků model značky Tatiana.

Když po závěrečném defilé profesionálních modelek oznámil hlas z mikrofonu, že speciální hostem přehlídky je naše čtenářka, všichni zpozorněli. Jakmile se objevila šarmantní Iveta oděná do asymetrických černých šatů tunikového střihu z nové kolekce, diváci včetně herečky Mahuleny Bočanové, modelky Simony Krainové, režisérky Marie Poledňákové či spisovatelky Báry Nesvadbové začali bouřlivě tleskat a hlasitě skandovat. Naše čtenářka se dokonce dočkala potlesku ve stoje.

Nebývá zvykem, že se na přehlídkovém mole objevují zralé ženy nemající výšku a míry mladičkých modelek. Kovaříková přesto k tomuto kroku přistoupila a nelituje. "Líbí se mi tento trend," řekla po úspěšné prezentaci nové kolekce návrhářka. "Třeba Jean-Paul Gaultier používá modelky se šedivými vlasy, je jim šedesát i víc. Nejsou to typické modelky, a to se mi líbí. Paní Iveta byla famózní."





Co dalšího se dělo třetí den Prague Fashion Weekendu? Ten jednoznačně patřil ženám. Trojice návrhářek Balvínová, Geislerová a Kovaříková přilákaly velké množství diváků. Přehlídkový stan ani v odpoledních hodinách nezel prázdnotou, ba právě naopak.

TIQE by Petra Balvínová

Módní přehlídka Petry Balvínové a její značky TIQE byla pomyslnou třešničkou na dortu. Návrhářka, jako jedna z mála, se na novou sezonu připravila perfektně. Kolekci měla hotovou a nafocenou již začátkem léta, a to včetně reklamní kampaně, v níž sama účinkuje. Pohled na molo tak nebyl žádným překvapením.

Svou novou kolekci rozdělila do několika typově odlišných linií, které se na první pohled liší a přesto nesou stejnou myšlenku. Síla Balvínové spočívá v ženskosti a slušivosti, které do svých modelů vkládá. Silueta přesýpacích hodin, tolik patrná na většině kreací, se ženám jen tak neomrzí a ona to dobře ví. Pokud si nepotrpíte na experimenty a extravaganci, ale vyhledáváte slušivé a ženské postavě lichotící oblečení, je tato podzimní kolekce sázkou na jistotu.

Návrhářka začala svou kolekci v netradičních barvách, které evokují spíše léto než pochmurnou atmosféru podzimních dnů. Sukně a šaty v růžové a žlutozeleném pastelu postupně vystřídaly střídmější odstíny šedé, béžové a nechyběla ani tolik oblíbená kombinace černé s bílou.

Krajkové vsadky, nabírané rukávy v několika délkách a sukně z průsvitného šifonu dodaly celé kolekci notnou dávku romantiky. Klasické pouzdrové šaty a sukně tu najdete z výrazné krajky, která zejména v černé v kontrastu s bělostnou kůží evokuje kouzlo zakázaného. Tyto kousky najdete v obchodě ve stejné podobě, jako je předvedly modelky, bez podšívky. Je pak na vás, zda si tělovou spodničku pod daný model vezmete či si troufnete na odvážnější variantu a ukážete své spodní prádlo na veřejnosti.

Kateřina Geislerová

Česká návrhářka Kateřina Geislerová se svému oboru věnuje již mnoho let, ale v rodném zemi nebyla až do loňského roku příliš známá. Působí v Paříži, kde má vlastní ateliér i stálou klientelu. Od svého vstupu na český trh se její modely rychle stávají součástí šatníku mnoha místních žen.





Ani svou novou podzimní kolekcí návrhářka své věrné nezklamala. Na šatech pro denní nošení i na slavnostní příležitosti využila v hojném množství efektu vrstvení, a to mnohdy velmi nečekaným a rafinovaným způsobem.

Kožené i krajkové vsadky na pouzdrových šatech vytvořily na jednotlivých modelech velmi silný efekt. Nečekané průstřihy i nařasené přední díly šatů, které v zadních partiích těsně obepínaly těla modelek či vypracovaná ramenní linie poukazují na hlubší myšlenku celé kolekce i náročnost vypracování. V mnohých detailech mohla sice designérka trochu ubrat, na výsledku a celkovém dojmu z podzimní linie by to nikterak neubralo. Možná naopak.

Tatiana

O přehlídce Tatiany Kovaříkové bylo napsáno mnohé již v úvodu, podívejte nyní na samotnou kolekci, kterou návrhářka připravila na tuto sezonu. Té jasně dominuje černá barva, se kterou si autorka vyhrála. Dramatické linie šatů i kabátů dodaly střídmým střihům na efektu.

Kovaříková v nové kolekci vsadila na hru matu a lesku, na jednotlivých modelech zkombinovala jemnou kůži s decentně lesklým povrchem s matem flauše a úpletů. Spodní lem šatů i sukní spustila ke kolenům, střihy ponechala volnější a přitom stále decentně zdůrazňující ženské křivky.

Výrazným detailem v nové kolekci jsou tzv. obi pásky, dodávající siluetě na dramatičnosti. Té docílila návrhářka i ostrými hranami či koženými opera rukavicemi.



Přestože většinu modelů ponechala Kovaříková ve valné většině v černé, barevnou podzimní paletu neomezila pouze ani ni. Ukázala i šaty v hnědočervené, černo-bílé koktejlky a závěrečné tři modely nechala zazářit v ohnivě rudé.